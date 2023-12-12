الاحتلال يعتقل الكاتب الصحفي راسم عبيدات من القدس
التاريخ
12/12/2023 5:49:08 AM
(MENAFN
- Palestine News Network )
القدس/PNN- اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، كاتبا صحفيا، بعد مداهمة منزله في بلدة جبل المكبر، جنوب مدينة القدس المحتلة.
وأفادت مصادر محلية، بأن
قوات الاحتلال اعتقلت الكاتب الصحفي راسم عبيدات، بعد دهم وتفتيش منزله، والعبث بمحتوياته، واقتادته
إلى مركز "تحقيق المسكوبية".
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