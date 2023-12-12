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الاحتلال يعتقل الكاتب الصحفي راسم عبيدات من القدس

12/12/2023 5:49:08 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) القدس/PNN- اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، كاتبا صحفيا، بعد مداهمة منزله في بلدة جبل المكبر، جنوب مدينة القدس المحتلة.

وأفادت مصادر محلية، بأن
قوات الاحتلال اعتقلت الكاتب الصحفي راسم عبيدات، بعد دهم وتفتيش منزله، والعبث بمحتوياته، واقتادته
إلى مركز "تحقيق المسكوبية".

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