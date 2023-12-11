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81 % من القراء يطالبون بتكثيف لجان الضبطية القضائية لمداهمة الكيانات التعليمية الوهمية

12/11/2023 11:33:27 PM
(MENAFN- Youm7) فى استطلاع للرأى طرحه "اليوم السابع" على قرائه الأعزاء تحت عنوان هل تؤيد تكثيف لجان الضبطية القضائية لمداهمة الكيانات التعليمية الوهمية؟، أيد غالبية القراء مطالب تكثيف لجان الضبطية القضائية لمداهمة الكيانات التعليمية الوهمية.

وأيد 81% من القراء مطالب تكثيف لجان الضبطية القضائية لمداهمة الكيانات التعليمية الوهمية، بينما عارض 19% من القراء مطالب تكثيف لجان الضبطية القضائية لمداهمة الكيانات التعليمية الوهمية.

نتيجة الاستطلاع








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