81 % من القراء يطالبون بتكثيف لجان الضبطية القضائية لمداهمة الكيانات التعليمية الوهمية

(MENAFN
- Youm7) فى استطلاع للرأى طرحه "اليوم السابع" على قرائه الأعزاء تحت عنوان هل تؤيد تكثيف لجان الضبطية القضائية لمداهمة الكيانات التعليمية الوهمية؟، أيد غالبية القراء مطالب تكثيف لجان الضبطية القضائية لمداهمة الكيانات التعليمية الوهمية.
وأيد 81% من القراء مطالب تكثيف لجان الضبطية القضائية لمداهمة الكيانات التعليمية الوهمية، بينما عارض 19% من القراء مطالب تكثيف لجان الضبطية القضائية لمداهمة الكيانات التعليمية الوهمية.
نتيجة الاستطلاع
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