هل تحقق الهدف ؟

حب الأبناء للاستكشاف وتعلم كل ما هو جديد جعل رغبتهم وفضولهم واضحاً في معرفة أسباب استضافة ((إكسبو دبي)) لمؤتمر الأطراف ((COP28))، ولقد تضمن هذا المؤتمر سلسلة متنوعة من المبادرات المتميزة، والفعاليات المساهمة في التصدي للتغير المناخي، وبناء أجيال ومجتمعات واعية في المجال البيئي، ولقد انتهزت بعض الشركات الخاصة الفرصة في هذا المؤتمر، لتقديم أفضل العروض، وتشجيع فئة الشباب، للمشاركة في أحدث المشاريع المستقبلية.

ولتحقيق استدامة نوعية أسهمت بعض المؤسسات الحكومية مثل بلدية دبي في إطلاق حزمة من المشروعات النوعية الداعمة للعمل المناخي، التي ستسهم في تحقيق استدامة كاملة ببناء مبانٍ مستدامة 100%، بحلول 2040، كما أعلنت عن سلسلة من المبادرات المناخية والبيئية في قطاعات مستقبلية حيوية.

وتم إطلاق كتاب بعنوان ((الممارسات الزراعية في الإمارات بين الموروث والعلوم)) من قبل المركز الدولي للزراعة الملحية (ICBA) في ((COP28))، وتم تحديداً في جلسة الإطلاق أن المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، كان من أكبر الداعمين للزراعة، واليوم عدد المزارع في ازدياد ومعتمدة بشكل لافت على أحدث التقنيات الزراعية، التي تؤدي إلى تحسين التحول المستدام للأنظمة الزراعية والغذائية.

أما الجيل الصغير فكان له نصيب أيضاً في مؤتمر الأطراف، فلقد صرح الطفل مساعد سالم الخزيمي مبتكر شخصية ((Mr. Cop28))، الذي يبلغ من العمر 10 سنوات أنه قائد المستقبل، وذلك لأن صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، ذكر أنهم قادة المستقبل، وهذا يحتم عليه أن يصنع شيئاً جميلاً يفيد البشرية.

الجدير بالذكر أن معالي الدكتور سلطان أحمد الجابر رئيس ((COP28)) قال: إن التقدم الذي أحرزناه لسد ثلث فجوة الانبعاثات إنجاز كبير، ولكن قد أنجزنا فقط النقطة الأولى، والآن يجب علينا أن نحقق الهدف الثاني.