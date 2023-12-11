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إطلاق مبادرة لجنة أعوان المرور في الزرقاء

12/11/2023 3:22:03 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - انطلقت، اليوم الاثنين، في مدرسة أم كلثوم الثانوية للبنات في الزرقاء، مبادرة بعنوان: "لجنة أعوان المرور"، برعاية مندوب مدير شرطة الزرقاء رئيس مركز أمن طارق المقدم علاء حجيلة.
وتهدف المبادرة التي نظمها أعضاء المجلس الأمني المحلي لمركز أمن طارق، بالشراكة مع الجمعية الأردنية للوقاية من حوادث الطرق/ الزرقاء، والشرطة المجتمعية بالزرقاء، إلى التوعية وتعزيز الثقافة المرورية والتعريف بالتعديلات الجديدة على قانون السير الجديد.
وجرى إطلاق المبادرة بحضور مندوب مدير تربية الزرقاء الأولى هاشم الزيود ورئيس الجمعية الأردنية للوقاية من حوادث الطرق بالزرقاء عامر الوظائفي ورئيس فرع الشرطة المجتمعية النقيب هايل العجارمة ومديرة المدرسة رابعة التميمي.

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