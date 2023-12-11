رئيس مجلس الشورى يستقبل سفير جمهورية كوريا

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) استقبل علي بن صالح الصالح، رئيس مجلس الشورى، اليوم الإثنين، هانسانغ كو سفير جمهورية كوريا المعتمد لدى مملكة البحرين.
وأشاد رئيس مجلس الشورى بعمق علاقات الصداقة القائمة بين مملكة البحرين وجمهورية كوريا، وما يجمع البلدين من روابط ومصالح مشتركة في شتى المجالات التنموية، مؤكدًا أن العلاقات البحرينية الكورية تشهد تقدمًا ونموًا مشهودًا يسهم في تعزيز الشراكات ومسارات التعاون والتنسيق الثنائي بين البلدين الصديقين.
وأوضح رئيس مجلس الشورى أنَّ السلطة التشريعية في مملكة البحرين حريصة على توطيد العلاقات البرلمانية مع جمهورية كوريا الصديقة، والدفع بها نحو ما يحقق الخير والنفع على البلدين وشعبيهما الصديقين، وبما يعزز تبادل الخبرات والتجارب البرلمانية بين البلدين.
من جانبه، أعرب سفير جمهورية كوريا، عن الفخر والاعتزاز بالروابط والعلاقات التاريخية الوثيقة بين كوريا والبحرين، والتقدم المشهود في التعاون الثنائي في العديد من القطاعات والمجالات الحيوية والتنموية، مؤكدًا دور لجان الصداقة واللقاءات الثنائية بين البلدين في تعزيز الآفاق، وفتح مزيد من مسارات التنسيق الذي يعزز مصالح البلدين والشعبين الصديقين.
وأشاد السفير هانسانع كو بالنجاح النوعي والباهر الذي سجلته مملكة البحرين في احتضان الجمعية العامة الـ 146 للاتحاد البرلماني الدولي، خلال شهر مارس الماضي، وما عكسته من دور عالمي مؤثر في دعم مبادئ وقيم التعايش والتسامح والحوار، التي تنهض بالمجتمعات والدول، وتدعم التنمية والازدهار في دول العالم كافة.
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