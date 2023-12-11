رئيس مجلس الشورى يستقبل سفير جمهورية كوريا

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) استقبل علي بن صالح الصالح، رئيس مجلس الشورى، اليوم الإثنين، هانسانغ كو سفير جمهورية كوريا المعتمد لدى مملكة البحرين.

وأشاد رئيس مجلس الشورى بعمق علاقات الصداقة القائمة بين مملكة البحرين وجمهورية كوريا، وما يجمع البلدين من روابط ومصالح مشتركة في شتى المجالات التنموية، مؤكدًا أن العلاقات البحرينية الكورية تشهد تقدمًا ونموًا مشهودًا يسهم في تعزيز الشراكات ومسارات التعاون والتنسيق الثنائي بين البلدين الصديقين.

وأوضح رئيس مجلس الشورى أنَّ السلطة التشريعية في مملكة البحرين حريصة على توطيد العلاقات البرلمانية مع جمهورية كوريا الصديقة، والدفع بها نحو ما يحقق الخير والنفع على البلدين وشعبيهما الصديقين، وبما يعزز تبادل الخبرات والتجارب البرلمانية بين البلدين.

من جانبه، أعرب سفير جمهورية كوريا، عن الفخر والاعتزاز بالروابط والعلاقات التاريخية الوثيقة بين كوريا والبحرين، والتقدم المشهود في التعاون الثنائي في العديد من القطاعات والمجالات الحيوية والتنموية، مؤكدًا دور لجان الصداقة واللقاءات الثنائية بين البلدين في تعزيز الآفاق، وفتح مزيد من مسارات التنسيق الذي يعزز مصالح البلدين والشعبين الصديقين.

وأشاد السفير هانسانع كو بالنجاح النوعي والباهر الذي سجلته مملكة البحرين في احتضان الجمعية العامة الـ 146 للاتحاد البرلماني الدولي، خلال شهر مارس الماضي، وما عكسته من دور عالمي مؤثر في دعم مبادئ وقيم التعايش والتسامح والحوار، التي تنهض بالمجتمعات والدول، وتدعم التنمية والازدهار في دول العالم كافة.