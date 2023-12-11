غرف دبي تعزز الشراكة التجارية والاستثمارية مع شاندونغ

استضافت غرف دبي مؤخراً مؤتمر التعاون الاقتصادي الصيني– الإماراتي، وذلك لاستكشاف الفرص التجارية والاستثمارية المتاحة بين مقاطعة شاندونغ وإمارة دبي. وجاء تنظيم المؤتمر، بالتعاون مع دائرة التجارة في مقاطعة شاندونغ الصينية، وبدعمٍ من مركز الابتكار الصيني والقنصلية الصينية في دبي، وحضره أكثر من 350 مشاركاً، من بينهم 80 مشاركاً من مقاطعة شاندونغ، وفي مقدمهم سونغ جونجي نائب حاكم مقاطعة شاندونغ.

وقال محمد علي راشد لوتاه مدير عام غرف دبي: «تعتبر الصين الشريك التجاري الأول لدولة الإمارات، مع علاقات تاريخية تمتد لعقود طويلة، وفرص واعدة لاستمرار نمو التعاون الاقتصادي. ويشكل هذا المؤتمر خطوة مهمة لتعزيز العلاقات بين مجتمعي الأعمال في شاندونغ ودبي، وهو يتماشى مع الأولويات الاستراتيجية لغرف دبي في استقطاب الشركات والاستثمارات العالمية إلى الإمارة. كما يدعم التزام الغرف بتحقيق مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية (D33)، في مضاعفة حجم اقتصاد دبي خلال العقد المقبل، وترسيخ موقعها ضمن أفضل ثلاث مدن اقتصادية حول العالم».

وشكّل المؤتمر منصة مهمة للتبادل المعرفي والثقافي، وتوقيع الاتفاقيات التجارية بين شاندونغ ودبي. وشهد المؤتمر كلمات لكل من سعادة لي شوهانغ القنصل العام لجمهورية الصين الشعبية في دبي، وسونغ جونجي نائب حاكم مقاطعة شاندونغ، وخالد الشامسي نائب رئيس العمليات التشغيلية في غرف دبي. كما شهد المؤتمر عرضاً تقديمياً بلغة الماندرين الصينية، حول مزايا الاستثمار في دبي، قدمته غرفة دبي العالمية، إحدى الغرف الثلاث العاملة تحت مظلة غرف دبي.

وتم على هامش المؤتمر، توقيع عدد من الاتفاقيات المهمة، حيث وقّعت غرف دبي مذكرة تفاهم مع دائرة التجارة في مقاطعة شاندونغ، لتعزيز التعاون في مجالات الأعمال والأنشطة التجارية، كما وقّعت المنطقة الحرة في جبل علي مذكرة تفاهم مع جمعية شاندونغ للأخشاب والمنتجات الخشبية، ووقّع مركز الابتكار الصيني في دبي أيضاً مذكرة تفاهم مع مكتب مجموعة يانتاي لتشجيع الاستثمارات واستقطاب المواهب، ووقّعت «مجموعة شاندونغ للموانئ» (غرب آسيا)، وشركة «تشينغداو شينينغ وانكسينغ للمواد الجديدة» (Qingdao XDWX)، على خطاب نوايا لتوسيع أعمالهما في السوق الإماراتية عبر بوابة دبي.

وشهد المؤتمر أيضاً افتتاح شركة هايسنس، التي تتخذ من مقاطعة شاندونغ مقراً لها، لمركزها الجديد للأبحاث والتطوير في مدينة دبي للإنترنت. واستعرضت الشركة الصينية متعددة الجنسيات لتصنيع الأجهزة المنزلية والإلكترونية، أحدث منتجاتها في مركز الابتكار الصيني. وفي نهاية المؤتمر، قام الحضور بجولة في المركز، واطلعوا على عرض تفاعلي شيق للمنتجات والتقنيات المصنوعة في مقاطعة شاندونغ.

تعتبر مقاطعة شاندونغ الواقعة في شرقي الصين، موطناً لأكثر من 100 مليون شخص، وهي ثاني أكبر مقاطعة في الصين من حيث عدد السكان، وواحدة من المقاطعات الرائدة في مجالي التعليم والأبحاث. وتتطلع غرف دبي، من خلال مكاتبها التمثيلية الخارجية في الصين، إلى تعزيز التعاون في العديد من المجالات، بما فيها المدن الذكية، والثورة الصناعية الرابعة، والتكنولوجيا النظيفة، والرعاية الصحية والصناعة المتقدمة.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز