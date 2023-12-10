السكنية 89885 خدمة إسكانية للمواطنين خلال نوفمبر



المشاريع الإسكانية قيد التوزيع في «جنوب سعد العبدالله» لأصحاب الطلبات حتى ديسمبر 2006 بلغت 23551 قسيمة المؤسسة نفذت 31 مبنى عاماً في «جنوب عبدالله المبارك» و5 مبانٍ في «المطلاع» و16 مبنى في «شرق صباح الأحمد السكنية»



عاطف رمضان

أظهر تقرير صادر عن المؤسسة العامة للرعاية السكنية لشهر نوفمبر 2023، حصلت «الأنباء» على نسخة منه، ان اجمالي عدد الخدمات الاسكانية المقدمة للمواطنين بلغ 89885 خدمة خلال هذه الفترة.

ووفق التقرير فإن المؤسسة استقبلت عبر مراكز الخدمة 3345 معاملة، وأنجزت 19960 معاملة عبر تطبيق سهل الحكومي و24 معاملة عبر الموقع الالكتروني للمؤسسة.

وحسب التقرير فإن المشاريع الاسكانية قيد التوزيع في جنوب مدينة سعد العبدالله لأصحاب الطلبات حتى ديسمبر 2006 بلغت 23551 قسيمة اسكانية و24508 وحدات سكنية و957 منتجا اسكانيا وان اجمالي الوحدات الموزعة بلغ 10799 وحدة سكنية، وبلغ اجمالي عدد المخصصين 8220 مواطنا واجمالي عدد الوحدات الموزعة خلال هذا الشهر 1112 وحدة.

وعن المشاريع التنفيذية «البنية التحتية» للمشاريع الإسكانية أفاد التقرير بأن في شرق صباح الأحمد السكنية 1184 بيتا، العقد الأول منها 587 بيتا نسبة الإنجاز الفعلية 75.89% ونسبة الإنجاز التعاقدية 88.37%، وفي العقد الثاني 597 بيتا نسبة الإنجاز التعاقدية 76.53% ونسبة الإنجاز الفعلية 57.68%.

وعن توسعة الوفرة، ذكر التقرير 53 قسيمة صناعية نسبة الإنجاز التعاقدية لها 53.10% ونسبة الإنجاز الفعلية 48.18%.

وعن المشاريع التنفيذية «البنية التحتية» للمشاريع الاسكانية لجنوب مدينة صباح الأحمد السكنية للطرق الرئيسية جاء في التقرير انه تم الانتهاء من التجهيزات الموقعية والمباشرة بتنفيذ الاعمال وان نسبة الإنجاز الفعلية 2.23%.

أما عن الطرق الرئيسية لمدينة سعد العبدالله فجاء في التقرير انه تم تسليم الموقع للمتعهد وتجرى إقامة التجهيزات الموقعية واعتماد الجدول الزمني خلال هذه الفترة.

وعن المشاريع التنفيذية للمباني العامة، فإن 31 مبنى في جنوب عبدالله المبارك و5 مبان في المطلاع و16 مبنى في شرق صباح الأحمد السكنية و3 مبان في توسعة الوفرة و55 مبنى عاما، تحت التنفيذ.

وعن المناقصات الإنشائية وخدمات تم طرحها خلال هذه الفترة، ذكر التقرير مناقصة واحدة لتوريد وتركيب وتنفيذ صيانة أعمال إشارات المرور وكاميرات الضغط المروري للسرعة ولوحات الرسائل المتغيرة لمشروع مدينة المطلاع «الجزء الثاني».

و3 مناقصات لعقود انشائية وخدمات تم توقيعها لتوريد وتنفيذ وصيانة 4 محطات رئيسية جهد 11/132 ك. ف وعدد 1 محطة ثانوية جهد 11/415. 0 ك. ف في المحور الخدمي بمدينة جابر الأحمد السكنية، بالإضافة الى مناقصة انشاء وإنجاز اعمال الخدمات والبنية التحتية والمباني العامة بمركز الضاحية N9 بمشروع المطلاع السكنية.

ومناقصة انشاء وإنجاز اعمال الخدمات والبنية التحتية والمباني العامة بمركز الضاحية N10 بالمطلاع السكنية.

ووفق التقرير عن شهادات لمن يهمه الأمر لاصدار اذونات البناء ففي المطلاع تم اصدار شهادات لـ 28288 قسيمة و27099 شهادة لقسائم مسلمة، وفي جنوب عبدالله المبارك 3260 شهادة لقسيمة جاهزة للتسليم و3228 شهادة لقسائم مسلّمة.

وفي خيطان 1448 شهادة لقسائم جاهزة للتسليم و1377 شهادة لقسيمة مسلّمة.