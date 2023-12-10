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Ooredoo تطلق عرضا على باقات خدمة التجوال

12/10/2023 11:03:27 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) تستمر شركة Ooredoo الكويت في إطلاق عروضها المتميزة لتلبية احتياجات عملائها خلال مواسم السفر والعطل، حيث كشفت مؤخرا عن عرضها الجديد والحصري على باقات خدمة التجوال، والذي أطلقته لعملائها تزامنا مع اقتراب عطلة نهاية العام.
ويتميز العرض الجديد من Ooredoo على خدمة التجوال بباقة Passport الاستثنائية، مما يتيح لعملائها التمتع بسعة بيانات تصل إلى 40GB.
ويضمن هذا العرض اتصالا متواصلا لمدة 10 أيام أثناء رحلتهم في العديد من البلدان المختارة، استنادا إلى أبرز وأشهر وجهات السفر التي يفضلها المسافرون من الكويت ويتوافدون عليها.
وتشمل هذه الوجهات الإمارات العربية المتحدة، والبحرين، والأردن، ومصر، وفرنسا، والولايات المتحدة الأميركية، وتايلند. يستفيد المسافرون الذين يتوجهون إلى هذه الوجهات من باقات حصرية تقدمها الشركة، مما يضمن لهم تواصلا مستمرا وسلسا في أجواء العطلة.علاوة على ذلك، يشمل عرض التجوال من Ooredoo على خدمة اتصال مجانية للعملاء طوال رحلتهم على متن الطائرة، مما يضيف إلى تجربة السفر مزيدا من الراحة وإمكانية التواصل والتسلية عبر الإنترنت.
وضمن تعليقه على أهم مميزات خدمة التجوال لدى الشركة، عبر مدير الاتصالات التسويقية ووسائل التواصل الاجتماعي في Ooredoo الكويت، ناصر العبدالله، عن تطلعه إلى ابتكار المزيد من العروض والحملات الترويجية على خدمات الشركة، ومنها خدمة التجوال، حتى تتمكن Ooredoo من أن تصبح الخيار المفضل لعملائها الذين يبحثون عن حلول تجوال فعالة، وكذلك على قيمتها من حيث التكلفة، خاصة في ظل زيادة معدلات السفر خلال موسم العطلات.
وفي تعليقه حول أبرز مميزات خدمة التجوال لدى الشركة، أعرب ناصر العبدالله، مدير الاتصالات التسويقية ووسائل التواصل الاجتماعي في Ooredoo الكويت، عن تطلعه لابتكار المزيد من العروض والحملات الترويجية على خدمات الشركة، بما في ذلك خدمة التجوال، ويهدف هذا الاهتمام المستمر إلى تعزيز مكانة Ooredoo كالخيار المفضل للعملاء الذين يبحثون عن حلول تجوال فعالة يمكن الاعتماد عليها من حيث التغطية والتكلفة، خاصة في ظل زيادة معدلات السفر خلال موسم العطلات.

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