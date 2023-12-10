Monday, 11 December 2023 05:06 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


أطفال مبادرة ((ابتسامة)) يشاركون في سباق ((آيرون كيدز))

12/10/2023 8:13:51 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) شارك‭ ‬الأطفال‭ ‬الأبطال‭ ‬مرضى‭ ‬السرطان‭ ‬منتسبي‭ ‬مبادرة‭ ‬‮«‬ابتسامة‮»‬‭ ‬التابعة‭ ‬لجمعية‭ ‬المستقبل‭ ‬الشبابية‭ ‬والمعنية‭ ‬بتقديم‭ ‬الدعم‭ ‬النفسي‭ ‬والاجتماعي‭ ‬للأطفال‭ ‬مرضى‭ ‬السرطان‭ ‬وأهاليهم‭ ‬في‭ ‬البحرين‭ ‬في‭ ‬سباق‭ ‬‮«‬آيرون‭ ‬كيدز‮»‬‭ ‬الذي‭ ‬أقيم‭ ‬في‭ ‬منطقة‭ ‬الريف‭ ‬بضاحية‭ ‬السيف‭ ‬مؤخرًا‭ ‬ضمن‭ ‬مسابقة‭ ‬بطولة‭ ‬الشرق‭ ‬الأوسط‭ ‬للرجل‭ ‬الحديدي‭ ‬70‭.‬3‭ ‬التي‭ ‬أقيمت‭ ‬تحت‭ ‬رعاية‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬الأمير‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء‭.‬

والتقى‭ ‬الأطفال‭ ‬الأبطال‭ ‬مع‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬ناصر‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ممثل‭ ‬جلالة‭ ‬الملك‭ ‬للأعمال‭ ‬الإنسانية‭ ‬وشؤون‭ ‬الشباب‭ ‬رئيس‭ ‬المجلس‭ ‬الأعلى‭ ‬للشباب‭ ‬والرياضة‭ ‬وسمو‭ ‬الشيخ‭ ‬خالد‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬النائب‭ ‬الأول‭ ‬لرئيس‭ ‬المجلس‭ ‬الأعلى‭ ‬للشباب‭ ‬والرياضة‭ ‬رئيس‭ ‬الهيئة‭ ‬العامة‭ ‬للرياضة‭ ‬رئيس‭ ‬اللجنة‭ ‬الأولمبية‭ ‬البحرينية،‭ ‬وتم‭ ‬التقاط‭ ‬صورة‭ ‬تذكارية‭ ‬لهم‭ ‬مع‭ ‬سموهما‭.‬

وشارك‭ ‬أبطال‭ ‬‮«‬ابتسامة‮»‬‭ ‬في‭ ‬السباق‭ ‬وسط‭ ‬مشاركة‭ ‬واسعة‭ ‬من‭ ‬300‭ ‬متسابق‭ ‬من‭ ‬عمر‭ ‬17‭ ‬سنة‭ ‬وأقل،‭ ‬وحرص‭ ‬متطوعو‭ ‬‮«‬ابتسامة‮»‬‭ ‬على‭ ‬تشجيع‭ ‬الأطفال‭ ‬على‭ ‬إنهاء‭ ‬السباق‭ ‬بنجاح‭ ‬والحصول‭ ‬على‭ ‬ميدالية‭ ‬المشاركة‭.‬

وبهذه‭ ‬المناسبة،‭ ‬أشاد‭ ‬رئيس‭ ‬جمعية‭ ‬المستقبل‭ ‬الشبابية‭ ‬السيد‭ ‬صباح‭ ‬عبدالرحمن‭ ‬الزياني‭ ‬بجهود‭ ‬تنظيم‭ ‬هذا‭ ‬الحدث‭ ‬الرياضي،‭ ‬مؤكدًا‭ ‬أهمية‭ ‬المشاركة‭ ‬في‭ ‬إبراز‭ ‬روح‭ ‬القوة‭ ‬والإصرار‭ ‬لدى‭ ‬الأطفال‭ ‬المصابين‭ ‬بالسرطان،‭ ‬وتسليط‭ ‬الضوء‭ ‬على‭ ‬التزام‭ ‬‮«‬ابتسامة‮»‬‭ ‬بتقديم‭ ‬الدعم‭ ‬والرعاية‭ ‬المستمرة‭ ‬لهؤلاء‭ ‬الأطفال‭ ‬الأبطال‭ ‬وتشجيعهم‭ ‬على‭ ‬دخول‭ ‬تجارب‭ ‬جديدة‭ ‬من‭ ‬شأنها‭ ‬أن‭ ‬تسهم‭ ‬في‭ ‬تعزيز‭ ‬رحلة‭ ‬علاجهم‭.‬

وأوضح‭ ‬الزياني‭ ‬أن‭ ‬مشاركة‭ ‬أطفال‭ ‬‮«‬ابتسامة‮»‬‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬السباق‭ ‬تمثل‭ ‬حافزاً‭ ‬قوياً‭ ‬لهم‭ ‬على‭ ‬مقاومة‭ ‬المرض‭ ‬والتعافي‭ ‬منه‭ ‬بمشيئة‭ ‬الله،‭ ‬كما‭ ‬أسهمت‭ ‬مشاركتهم‭ ‬في‭ ‬تعزيز‭ ‬ثقافة‭ ‬الرياضة‭ ‬لديهم‭ ‬وجعلها‭ ‬أسلوب‭ ‬حياة‭ ‬لديهم‭ ‬لما‭ ‬لها‭ ‬من‭ ‬فوائد‭ ‬على‭ ‬صحتهم‭ ‬الجسدية‭ ‬والنفسية،‭ ‬مشيرًا‭ ‬إلى‭ ‬أهمية‭ ‬الاستثمار‭ ‬في‭ ‬مثل‭ ‬هذه‭ ‬الفعاليات‭ ‬لتأكيد‭ ‬أهمية‭ ‬حياة‭ ‬ومستقبل‭ ‬هؤلاء‭ ‬الأطفال‭ ‬وإرادتهم‭ ‬وقوتهم‭ ‬في‭ ‬التغلب‭ ‬على‭ ‬التحديات‭ ‬وتقديم‭ ‬الفرص‭ ‬اللازمة‭ ‬لهم‭ ‬للنمو‭ ‬والتطور‭ ‬على‭ ‬كل‭ ‬الأصعدة‭.‬

كما‭ ‬أعرب‭ ‬عن‭ ‬شكره‭ ‬لدعم‭ ‬بنك‭ ‬البحرين‭ ‬الوطني‭ ‬لمشاركة‭ ‬أبطال‭ ‬‮«‬ابتسامة‮»‬‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬السباق‭ ‬بشكل‭ ‬سنوي،‭ ‬وذلك‭ ‬في‭ ‬إطار‭ ‬الشراكة‭ ‬الاستراتيجية‭ ‬الدائمة‭ ‬بين‭ ‬المبادرة‭ ‬والبنك،‭ ‬مؤكداً‭ ‬أن‭ ‬دعم‭ ‬القطاع‭ ‬الخاص‭ ‬لأطفال‭ ‬المبادرة‭ ‬يمكّنها‭ ‬من‭ ‬تقديم‭ ‬المزيد‭ ‬من‭ ‬برامج‭ ‬الدعم‭ ‬للأطفال‭ ‬المرضى‭ ‬وأهاليهم‭.‬

MENAFN10122023000055011008ID1107567334

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث