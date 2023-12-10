أطفال مبادرة ((ابتسامة)) يشاركون في سباق ((آيرون كيدز))

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

والتقى‭ ‬الأطفال‭ ‬الأبطال‭ ‬مع‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬ناصر‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ممثل‭ ‬جلالة‭ ‬الملك‭ ‬للأعمال‭ ‬الإنسانية‭ ‬وشؤون‭ ‬الشباب‭ ‬رئيس‭ ‬المجلس‭ ‬الأعلى‭ ‬للشباب‭ ‬والرياضة‭ ‬وسمو‭ ‬الشيخ‭ ‬خالد‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬النائب‭ ‬الأول‭ ‬لرئيس‭ ‬المجلس‭ ‬الأعلى‭ ‬للشباب‭ ‬والرياضة‭ ‬رئيس‭ ‬الهيئة‭ ‬العامة‭ ‬للرياضة‭ ‬رئيس‭ ‬اللجنة‭ ‬الأولمبية‭ ‬البحرينية،‭ ‬وتم‭ ‬التقاط‭ ‬صورة‭ ‬تذكارية‭ ‬لهم‭ ‬مع‭ ‬سموهما‭.‬

وشارك‭ ‬أبطال‭ ‬‮«‬ابتسامة‮»‬‭ ‬في‭ ‬السباق‭ ‬وسط‭ ‬مشاركة‭ ‬واسعة‭ ‬من‭ ‬300‭ ‬متسابق‭ ‬من‭ ‬عمر‭ ‬17‭ ‬سنة‭ ‬وأقل،‭ ‬وحرص‭ ‬متطوعو‭ ‬‮«‬ابتسامة‮»‬‭ ‬على‭ ‬تشجيع‭ ‬الأطفال‭ ‬على‭ ‬إنهاء‭ ‬السباق‭ ‬بنجاح‭ ‬والحصول‭ ‬على‭ ‬ميدالية‭ ‬المشاركة‭.‬

وبهذه‭ ‬المناسبة،‭ ‬أشاد‭ ‬رئيس‭ ‬جمعية‭ ‬المستقبل‭ ‬الشبابية‭ ‬السيد‭ ‬صباح‭ ‬عبدالرحمن‭ ‬الزياني‭ ‬بجهود‭ ‬تنظيم‭ ‬هذا‭ ‬الحدث‭ ‬الرياضي،‭ ‬مؤكدًا‭ ‬أهمية‭ ‬المشاركة‭ ‬في‭ ‬إبراز‭ ‬روح‭ ‬القوة‭ ‬والإصرار‭ ‬لدى‭ ‬الأطفال‭ ‬المصابين‭ ‬بالسرطان،‭ ‬وتسليط‭ ‬الضوء‭ ‬على‭ ‬التزام‭ ‬‮«‬ابتسامة‮»‬‭ ‬بتقديم‭ ‬الدعم‭ ‬والرعاية‭ ‬المستمرة‭ ‬لهؤلاء‭ ‬الأطفال‭ ‬الأبطال‭ ‬وتشجيعهم‭ ‬على‭ ‬دخول‭ ‬تجارب‭ ‬جديدة‭ ‬من‭ ‬شأنها‭ ‬أن‭ ‬تسهم‭ ‬في‭ ‬تعزيز‭ ‬رحلة‭ ‬علاجهم‭.‬

وأوضح‭ ‬الزياني‭ ‬أن‭ ‬مشاركة‭ ‬أطفال‭ ‬‮«‬ابتسامة‮»‬‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬السباق‭ ‬تمثل‭ ‬حافزاً‭ ‬قوياً‭ ‬لهم‭ ‬على‭ ‬مقاومة‭ ‬المرض‭ ‬والتعافي‭ ‬منه‭ ‬بمشيئة‭ ‬الله،‭ ‬كما‭ ‬أسهمت‭ ‬مشاركتهم‭ ‬في‭ ‬تعزيز‭ ‬ثقافة‭ ‬الرياضة‭ ‬لديهم‭ ‬وجعلها‭ ‬أسلوب‭ ‬حياة‭ ‬لديهم‭ ‬لما‭ ‬لها‭ ‬من‭ ‬فوائد‭ ‬على‭ ‬صحتهم‭ ‬الجسدية‭ ‬والنفسية،‭ ‬مشيرًا‭ ‬إلى‭ ‬أهمية‭ ‬الاستثمار‭ ‬في‭ ‬مثل‭ ‬هذه‭ ‬الفعاليات‭ ‬لتأكيد‭ ‬أهمية‭ ‬حياة‭ ‬ومستقبل‭ ‬هؤلاء‭ ‬الأطفال‭ ‬وإرادتهم‭ ‬وقوتهم‭ ‬في‭ ‬التغلب‭ ‬على‭ ‬التحديات‭ ‬وتقديم‭ ‬الفرص‭ ‬اللازمة‭ ‬لهم‭ ‬للنمو‭ ‬والتطور‭ ‬على‭ ‬كل‭ ‬الأصعدة‭.‬

كما‭ ‬أعرب‭ ‬عن‭ ‬شكره‭ ‬لدعم‭ ‬بنك‭ ‬البحرين‭ ‬الوطني‭ ‬لمشاركة‭ ‬أبطال‭ ‬‮«‬ابتسامة‮»‬‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬السباق‭ ‬بشكل‭ ‬سنوي،‭ ‬وذلك‭ ‬في‭ ‬إطار‭ ‬الشراكة‭ ‬الاستراتيجية‭ ‬الدائمة‭ ‬بين‭ ‬المبادرة‭ ‬والبنك،‭ ‬مؤكداً‭ ‬أن‭ ‬دعم‭ ‬القطاع‭ ‬الخاص‭ ‬لأطفال‭ ‬المبادرة‭ ‬يمكّنها‭ ‬من‭ ‬تقديم‭ ‬المزيد‭ ‬من‭ ‬برامج‭ ‬الدعم‭ ‬للأطفال‭ ‬المرضى‭ ‬وأهاليهم‭.‬