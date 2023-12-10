أطفال مبادرة ((ابتسامة)) يشاركون في سباق ((آيرون كيدز))

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) شارك الأطفال الأبطال مرضى السرطان منتسبي مبادرة «ابتسامة» التابعة لجمعية المستقبل الشبابية والمعنية بتقديم الدعم النفسي والاجتماعي للأطفال مرضى السرطان وأهاليهم في البحرين في سباق «آيرون كيدز» الذي أقيم في منطقة الريف بضاحية السيف مؤخرًا ضمن مسابقة بطولة الشرق الأوسط للرجل الحديدي 70.3 التي أقيمت تحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء.
والتقى الأطفال الأبطال مع سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة وسمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس الهيئة العامة للرياضة رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية، وتم التقاط صورة تذكارية لهم مع سموهما.
وشارك أبطال «ابتسامة» في السباق وسط مشاركة واسعة من 300 متسابق من عمر 17 سنة وأقل، وحرص متطوعو «ابتسامة» على تشجيع الأطفال على إنهاء السباق بنجاح والحصول على ميدالية المشاركة.
وبهذه المناسبة، أشاد رئيس جمعية المستقبل الشبابية السيد صباح عبدالرحمن الزياني بجهود تنظيم هذا الحدث الرياضي، مؤكدًا أهمية المشاركة في إبراز روح القوة والإصرار لدى الأطفال المصابين بالسرطان، وتسليط الضوء على التزام «ابتسامة» بتقديم الدعم والرعاية المستمرة لهؤلاء الأطفال الأبطال وتشجيعهم على دخول تجارب جديدة من شأنها أن تسهم في تعزيز رحلة علاجهم.
وأوضح الزياني أن مشاركة أطفال «ابتسامة» في هذا السباق تمثل حافزاً قوياً لهم على مقاومة المرض والتعافي منه بمشيئة الله، كما أسهمت مشاركتهم في تعزيز ثقافة الرياضة لديهم وجعلها أسلوب حياة لديهم لما لها من فوائد على صحتهم الجسدية والنفسية، مشيرًا إلى أهمية الاستثمار في مثل هذه الفعاليات لتأكيد أهمية حياة ومستقبل هؤلاء الأطفال وإرادتهم وقوتهم في التغلب على التحديات وتقديم الفرص اللازمة لهم للنمو والتطور على كل الأصعدة.
كما أعرب عن شكره لدعم بنك البحرين الوطني لمشاركة أبطال «ابتسامة» في هذا السباق بشكل سنوي، وذلك في إطار الشراكة الاستراتيجية الدائمة بين المبادرة والبنك، مؤكداً أن دعم القطاع الخاص لأطفال المبادرة يمكّنها من تقديم المزيد من برامج الدعم للأطفال المرضى وأهاليهم.
MENAFN10122023000055011008ID1107567334
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.