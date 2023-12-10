المكتب الإعلامي الحكومي في غزة يحذر من انتشار المجاعة

المكتب الإعلامي الحكومي في غزة يحذر من انتشار المجاعة
التاريخ
12/10/2023 3:14:19 PM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - حذر المكتب الإعلامي الحكومي في غزة من انتشار المجاعة في القطاع.
وحمل المكتب، في بيان له، المنظمات الدولية والاحتلال مسؤولية فقدان الأمن الغذائي والمائي.
وأشار إلى أن الاحتلال اعتقل العشرات في بيت لاهيا (شمالي قطاع غزة) معظمهم من الأطباء والمهندسين والصحفيين.
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