المكتب الإعلامي الحكومي في غزة يحذر من انتشار المجاعة

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - حذر المكتب الإعلامي الحكومي في غزة من انتشار المجاعة في القطاع.



وحمل المكتب، في بيان له، المنظمات الدولية والاحتلال مسؤولية فقدان الأمن الغذائي والمائي.



وأشار إلى أن الاحتلال اعتقل العشرات في بيت لاهيا (شمالي قطاع غزة) معظمهم من الأطباء والمهندسين والصحفيين.