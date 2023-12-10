علي الحمادي يبحر في جماليات الخط العربي في «الظفرة للكتاب»

يشارك الخطاط علي عبدالله الحمادي في مهرجان الظفرة للكتاب 2023، حيث يعرض للجمهور مجموعة من اللوحات بخطوط عدة وهي الكوفي بأنواعه، والخطوط التي تكتب بقصب الخط، والخطوط الهندسية، بالإضافة إلى لوحة «الحلية الشريفة».

ويركز الحمادي خلال مشاركته في المهرجان، الذي ينظمه مركز أبوظبي للغة العربية، على إبراز الجانب الثقافي من خلال الورش التي يعقدها للناشئة لتعليم فنون الخط العربي، معبراً عن سعادته بالمشاركة في هذا الحدث المهم الذي يساهم في تعزيز اللغة العربية وتسليط الضوء على جماليات الحرف العربي من خلال ركنه الخاص بالخط العربي.

ويقول الحمادي، عضو جمعية الإمارات للفنون التشكيلية، والحائز على جوائز عدة في الخط العربي: «يتمثل دوري في المهرجان بنشر ثقافة الخط العربي من خلال طرق عدة، مثل كتابة أسماء الجمهور، أو كتابة العبارات الوطنية أو الدينية بمختلف الأنواع التي درستها، مع شرح أسرار الكتابة لكل شخص، والخط المستخدم ونبذة تاريخية عنه، فأنا لا أكتفي بالجانب الجمالي للخط، ولكن أتعداه إلى التعريف بالجانب المعرفي والتاريخي أيضاً».

وحول اهتمامه بالخط العربي يشير الحمادي، إلى أن علاقته به بدأت قبل 25 عاماً، حيث بدأ مع الخط الكوفي فدرس كل أنواعه، مضيفاً إنه تلقى تعليمه في الإمارات في مركز الشارقة للخط العربي وتتلمذ على يد الخطاط المعروف محمد فاروق الحداد لأكثر من 15 سنة، حصل خلالها على 10 إجازات في الخط العربي.

وأكد الحمادي أهمية تشجيع الأطفال على الكتابة من قبل الجميع، أما الخطاطون فلا يتوقف دورهم عند إظهار الحرف الجمالي وحسب، وإنما عليهم نشر فن الخط العربي والترغيب فيه لتشجيع الجيل للتعرف على هذا الفن الجميل.

ويمتلك الحمادي متحفاً شخصياً يضم مصاحف ومخطوطات وقطعاً نادرة تتعلق بالخط العربي، بينها أكثر من 100 مصحف نادر، وآلاف القطع النادرة المعنية بالخط العربي من مختلف العصور الإسلامية.