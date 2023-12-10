غوارديولا يوجه رسائل للاعبيه بعد الفوز على لوتون تاون في الدوري الإنجليزي



قال جوسيب غوارديولا مدرب مانشستر سيتي إن لاعبيه لا يجب أن يشعروا بالأسف على أنفسهم، بعدما قلب الفريق تأخره أمام لوتون تاون بهدف إلى الفوز 2 / 1 في الدوري الإنجليزي لكرة القدم.

وأضاف غوارديولا في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء البريطانية (بي إيه ميديا) "الخطوة الأهم لاستعادة حيوية الفريق هي الانتصارات لأنها ستساعدنا كثيرا، كنا نستحق نتائج أفضل في بعض الأحيان ولكن ما حدث قد حدث".

وأضاف المدرب الإسباني "مباراة لوتون تاون كانت اختبارا جيدا لأننا قدمنا أداء رائعا في الشوط الأول أمام فريق صعب وفي ملعب ضيق، ولم يتهدد مرمانا كثيرا وخلقنا المزيد من الفرص".

وضمن الفوز على لوتون تاون لمانشستر سيتي الاقتراب أكثر من منافسيه الذين يتفوقون عليه في جدول الترتيب، وهم ليفربول وأستون فيلا وأرسنال وصيف الموسم الماضي، وتقليص الفجوة مع قمة الجدول إلى أربع نقاط.

وأقر غوارديولا أنه شعر بالقلق من عدم تحقيق الفوز للمباراة الخامسة على التوالي، عندما تقدم لوتون تاون بضربة رأس من لاعبه أديبايو.

وأشار غوارديولا "لقد فكرت في ذلك، ولكن قلت للاعبين لسنا مطالبين بالأسف على أنفسنا، فالإخفاق وارد في كرة القدم وفي الحياة عموما".

وكشف مدرب مانشستر سيتي عن باقي رسائله للاعبيه قائلا "ماذا سنفعل؟ هل نندب سوء حظنا؟ فالمهاجمون يجب أن يؤدوا بشراسة ويسجلوا الأهداف، والمدافعون يجب أن يتعاملوا بإيجابية وبشكل أفضل مع الكرات العرضية في الدقائق الأخيرة".

واستطرد "يجب أن نذكر أنفسنا بأن الفريق الكبير والشخصية القوية تظهر في مثل هذه المواقف، لا أحب أن يثبت اللاعبون أنفسهم عندما نفوز بثلاثة أو أربعة أهداف دون رد، أو نفوز في 14 أو 15 أو 18 مباراة على التوالي، فهذا لا يثبت من نحن بل التعثر في 4 مباريات ثم التأخر بهدف في ملعب صعب".

وشدد المدير الفني السابق لبرشلونة وبايرن ميونخ "لاعبو مانشستر سيتي ليسوا بحاجة لإثبات قدراتهم لأنهم مجموعة رائعة من اللاعبين ولكن المنافسة تتطلب أن نظهر قوة شخصيتنا مجددا، فمن الطبيعي أن يقال أننا لم نعد كما كان أو مانشستر سيتي، انتهى".

وأتم غوارديولا تصريحاته "لنثبت لهم مجددا من نحن وأننا مازلنا هنا، فنحن نحتاج ذلك لأنه شعور رائع".

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