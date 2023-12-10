إصابتان بالرصاص خلال مواجهات مع الاحتلال في بلدة صوريف

وقالت مصادر طبية بالهلال الأحمر الفلسطيني، إن قوات الإحتلال التي اقتحمت بلدة صوريف اليوم، أطلقت الرصاص الحي وأصابت شابين (..) تم نقلهما إلى مستشفى الخليل الحكومي لتلقي العلاج، إصابة أحدهم برصاصة بالفخذ، والآخر برصاصة في الحوض، ووصفت حالتهما بالمتوسطة.

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