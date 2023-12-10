إصابتان بالرصاص خلال مواجهات مع الاحتلال في بلدة صوريف

(MENAFN
- Palestine News Network )
الخليل/PNN/أصيب اليوم الأحد، شابان بالرصاص الحي خلال مواجهات مع الاحتلال في بلدة صوريف بالخليل.
وقالت مصادر طبية بالهلال الأحمر الفلسطيني، إن قوات الإحتلال التي اقتحمت بلدة صوريف اليوم، أطلقت الرصاص الحي وأصابت شابين (..) تم نقلهما إلى مستشفى الخليل الحكومي لتلقي العلاج، إصابة أحدهم برصاصة بالفخذ، والآخر برصاصة في الحوض، ووصفت حالتهما بالمتوسطة.
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