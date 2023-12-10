محمد بن راشد يترأس اجتماع مجلس الوزراء في مدينة إكسبو دبي تزامناً مع انعقاد مؤتمر COP28

أكد ص​احب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، مواصلة الإمارات العمل الجاد في مجال الاستدامة والتغير المناخي، بما يوازي

جهودها

في التنمية الاقتصادية، فهي مقوم أساسي وثابت في مسيرتنا التنموية الشاملة والمستمرة.

جاء ذلك خلال ترؤس سموه اجتماع مجلس الوزراء الذي عقد في مدينة إكسبو دبي، بالتزامن مع انعقاد مؤتمر "كوب28"، حيث تم اعتماد

10 مبادرات وقرارات جديدة تحقق مستهدفات الإمارات

الوطنية البيئية الجديدة.



وقال سموه في تدوينات على حسابه في موقع التواصل الاجتماعي "X": "ترأست في "مدينة إكسبو دبي" اجتماعاً لمجلس الوزراء تزامناً مع انعقاد مؤتمر COP28، استعرضنا في بدايته حصيلة الجهود الوطنية للدولة في المجال البيئي التي شملت أكثر من 120 قراراً في الاستدامة والتغير المناخي وتنمية مواردنا الطبيعية أصدرها المجلس خلال الأعوام الخمسة الماضية.. وفي العام 2023 وحده، أطلقنا أكثر من 60 قراراً جديداً شكلت منظومة متكاملة من السياسات والتشريعات والاستراتيجيات والمبادرات لتعزيز جهود الدولة وملفها في مشاركة العالم التصدي لآثار التغير المناخي".

وأضاف سموه: "الاستراتيجيات والسياسات الوطنية في مجال البيئة والتغير المناخي آتت ثمارها حيث جاءت الدولة في المركز الثاني عالمياً في تحوّل الطاقة، ضمن مؤشر المستقبل الأخضر العالمي 2023“GFI”، والسادس عالمياً في معدل استهلاك الطاقة الشمسية للفرد، واستثمرت أكثر من 50 مليار دولار في مشروعات الطاقة النظيفة في 70 دولة، وتعهدت باستثمار 50 مليار دولار أخرى بالقطاع على مدى العقد المقبل".

وتابع سموه:

"اعتمدنا في مجلس الوزراء 10 مبادرات وقرارات جديدة لتحقيق مستهدفاتنا الوطنية البيئية الجديدة

.. حيث اعتمدنا الإطار العام لاستراتيجية التنوع البيولوجي 2031 والتي تعمل على رصد وحماية النظم الطبيعية واستدامتها ورفع كفاءة كوادرنا الوطنية في هذا المجال، واعتمدنا مبادرة عالمية لإزالة الكربون من قطاع النفايات.. وإطلاق سجل وطني لأرصدة الكربون بما يمكن المؤسسات الحكومية والخاصة من تقييم وتوثيق مساهماتهم في التقليل من انبعاثات الكربون بشهادات حكومية موثقة..

واعتمدنا تقرير البلاغ الوطني الخامس للدولة لتقديمه لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية والذي يوثق نجاح الجهود الوطنية في تخفيض انبعاثات الكربون في مختلف القطاعات.. واعتمدنا أيضا الإصدار الأول من تقرير استراتيجية التنمية طويلة الأجل منخفضة الكربون للدولة .... كما اعتمدنا إنشاء شركة الإمارات لمحطات شحن المركبات الكهربائية.. وإطلاق سياسة لوقود الطيران المستدام والإنشاءات الذكية في الدولة".

وختم سموه تدويناته قائلاً: "دولة الإمارات تواصل العمل بكل جدية ونشاط في مجال الاستدامة والتغير المناخي وجهودنا في هذا القطاع موازية لجهود التنمية الاقتصادية وهي مقوم أساسي وثابت في مسيرتنا التنموية الشاملة والمستمرة بإذن الله".









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