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مازيراتي تفتتح صالة عرضها الجديدة في الكويت

12/9/2023 11:42:41 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أعلنت مازيراتي عن افتتاح صالة عرض جديدة في مدينة الكويت، احتفالا بمرور 25 عاما على شراكتها مع شركة الزياني للسيارات، الوكيل الحصري للعلامة الإيطالية في الكويت. وتلبي الصالة الجديدة، التي تم تطويرها بالتعاون مع الشركة الكويتية، احتياجات العملاء وعشاق علامة مازيراتي في جميع أنحاء الدولة.
وتلعب «الزياني للسيارات» دورا محوريا في ترسيخ حضور مازيراتي في الكويت، وذلك بوصفها مركزا معروفا بالنسبة للخبراء وعشاق السيارات الفاخرة.
ويهدف المتجر المبتكر إلى إبراز قوة مازيراتي والحرفية العالية في تصميم السيارات الإيطالية الفاخرة، حيث يجمع بين نسخة محسنة من ورشة الخياطة سارتوريا، ونسخة جديدة من ورشة العمل أوفيسينا، والتي تتيح للعملاء فرصة تصميم سياراتهم الرياضية الفاخرة حسب الطلب ووفق إبداعاتهم الخاصة.
ويتماشى التصميم المتقن للمتجر مع الهوية الجديدة لعلامة مازيراتي، والتي تجسد مفاهيم الشغف والابتكار والمهارة الحرفية التي تشتهر بها العلامة الإيطالية الفاخرة. وتم تطوير التصميم لتقديم تجربة غامرة للعملاء قبل وأثناء وبعد شراء السيارة، وبالتالي توفير إمكانات واسعة لتخصيص سيارات مازيراتي وإلهام العملاء للتعبير عن أفكارهم الفريدة فيما يتعلق بالسيارة الرياضية الفاخرة. واحتفاء بالتعاون بين الطرفين وسعيا لتعزيزه، شهد الافتتاح تقديم حمدي الشنتوري مدير عام مازيراتي في الشرق الأوسط وأفريقيا، هدية رمزية إلى نائل الزياني الرئيس التنفيذي لشركة الزياني للسيارات.وتعليقا على هذا الموضوع، قالت يولا ريدان، مديرة تسويق العلامة التجارية والتواصل وإدارة علاقات العملاء في مازيراتي الشرق الأوسط وأفريقيا: نسعى إلى تعزيز حضور العلامة الإيطالية في الكويت. وصالة العرض المبتكرة الجديدة هي الأولى من نوعها في منطقة الشرق الأوسط، حيث تمثل خطوة مهمة وعملية لتطوير الطراز الجديد من مازيراتي، لذا قمنا بإنشاء مساحة تعكس الأذواق الرفيعة لعشاق السيارات الفاخرة في الدولة، وتتيح لنا تزويدهم بسيارات استثنائية وتجارب مخصصة. ويأتي الاحتفال بمرور 25 عاما على شراكتنا مع الزياني للسيارات بالتزامن مع إطلاق طراز جي تي المميز، ونتطلع إلى الارتقاء بمستوى تجربة القيادة التي نوفرها لعملائنا في الكويت. من جانبه، قال جوردان ووكر، مدير عام شركة الزياني للسيارات: يسرنا أن تتكلل جهودنا السابقة بتحقيق هذا الإنجاز المميز، حيث عملت الزياني للسيارات على توفير تجارب فريدة لعشاق السيارات في الكويت طوال ربع قرن من الزمن. وأتاحت لنا شراكتنا المميزة مع مازيراتي الفرصة لتقديم سيارات فاخرة وعالية الأداء لعملائنا المميزين، ونتطلع إلى مزيد من النجاح في السنوات المقبلة.
لمحة حول مازيراتي
وتنتج مازيراتي مجموعة كاملة من السيارات الفريدة التي تمتاز كل منها بشخصية استثنائية تلفت الانتباه في أي مكان تتواجد فيه، وبفضل أسلوبها المميز وتقنياتها المتطورة وطابعها الفريد، ترضي سيارات العلامة شغف عملائها المرموقين من أصحاب الذوق الرفيع، إذ لطالما شكلت بحد ذاتها معيارا عالميا للجودة في قطاع السيارات. وتحظى مازيراتي بسجل حافل وعريق من السيارات الناجحة، حيث تعيد كل واحدة منها تعريف مفهوم السيارات الرياضية الإيطالية من حيث التصميم والأداء والراحة والأناقة والسلامة، وتتوفر حاليا في أكثر من 70 سوقا مختلفة حول العالم.
وتتجلى هذه العراقة في سيارات «كواتروبورتيه» الرائدة للعلامة، وسيارة الصالون الرياضية «جيبلي»، بالإضافة إلى «ليفانتي» أول سيارة رياضية متعددة الاستعمالات من مازيراتي، و«جريكاليه» أحدث سيارات الفئة الرياضية متعددة الاستعمالات المعدة للاستخدام اليومي، وقد صممت جميع هذه الطرازات باستخدام المواد عالية الجودة مع أفضل الحلول التقنية وأرقى مستويات التميز.
كما تتوافر طرازات «جيبلي» و«ليفانتي» و«جريكاليه» بإصدار هجين، وتوفر العلامة مجموعة متكاملة من المحركات التي تشمل المحركات الهجينة ذات الـ 4 أسطوانات، ومحركات البنزين ذات الـ 6 أسطوانات والـ 8 أسطوانات، فضلا عن إصدارات الدفع الخلفي والدفع الرباعي، لتجسد روح شعار الرمح الثلاثي للعلامة. وتوجت العلامة مجموعتها المتميزة عبر إضافة سيارة MC20 الفائقة الجديدة، والتي تعمل بمحرك Nettuno المبتكر والمكون من 6 أسطوانات، فضلا عن تزويدها بتقنيات مستوحاة من سيارات الفورمولا 1، والتي أصبحت متاحة للمرة الأولى الآن ضمن إحدى سلاسل إنتاج السيارات. وتنقل سيارة جران توريزمو الجديدة العلامة المرموقة إلى مستويات غير مسبوقة من التميز، حيث تتوافر بنموذجين، يعتمد الأول محرك وقود عالي الأداء، بينما يضم الثاني محركا كهربائيا، لتكون أولى سيارات فولجور الكهربائية بالكامل. ويجدر بالذكر أن جميع طرازات مازيراتي ستتوفر بإصدارات كهربائية بالكامل بحلول عام 2025، بينما ستعتمد جميع سيارات العلامة على المحركات الكهربائية فقط بدءا من عام 2030.
نبذة عن شركة الزياني
وتعد الزياني، الشركة العائلية التي تأسست منذ أكثر من 70 عاما، واحدة من أبرز الشركات المتخصصة بتجارة السيارات الفاخرة في منطقة الخليج العربي، والممثل الرسمي لنخبة من أرقى العلامات التجارية الرائدة في مجال السيارات على مستوى العالم. ومنذ تأسيسها في خمسينيات القرن العشرين، نجحت شركة الزياني بتمثيل قطاع السيارات في الكويت، واتخذت الشركة في ذلك الوقت من قلب المدينة القديمة مقرا لها، وكانت بمنزلة المستورد الوحيد لمركبات أوستن. وبالرغم من توقف «أوستن» عن تصنيع المركبات، فقد اكتسبت شركة الزياني خلال فترة عملها مع هذه العلامة البريطانية الشهيرة خبرة واسعة أوصلتها إلى المكانة الرائدة التي تتمتع بها الآن. وتتضمن المحفظة المرموقة للشركة اليوم علامات مازيراتي وجاكوار وفيراري وبنتلي، فضلا عن تاتا ومركبات دايو التجارية. وتعتبر شركة الزياني اليوم إحدى أكثر الأسماء شهرة في قطاع تجارة السيارات، وتمتاز بمنهجية العمل الديناميكية والتركيز على توفير تجربة عملاء رفيعة المستوى. ولا يمكن اعتبار الزياني مجرد وكيل عادي للسيارات، وقد تكون تجارة السيارات المجال الرئيسي لأعمال الشركة، إلا أن الزياني ترى نفسها شركة قائمة على تزويد عملائها بخدمات عالية الجودة. وترتبط أبرز الأنشطة التشغيلية للشركة بالتركيز على تجربة العملاء.
يمكننا القول باختصار: نحنا لا نبيع السيارات فحسب، وإنما نوفر أرقى أنماط الحياة.

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