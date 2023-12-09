الحجلة.. لعبة شعبية حاضرة بتفاصيلها الممتعة بين الصغار

MENAFN - Alghad Newspaper) أحمد الشوابكة

مادبا- ما تزل لعبة "الحجلة" تمارس بقوة بين الأطفال في الحارات وأمام البيوت في مادبا، حيث تصنف ضمن الألعاب الشعبية التقليدية، والتي تعزز المهارات الحركية والتركيز لدى الأطفال "الفتيات والفتيان"، بحيث تساعد على تقوية العضلات وتعزيز التوازن والقدرة على التحمل.

تمارس لعبة "الحجلة" في المدن والقرى والأرياف في مادبا، إذ يعيش الذين يمارسونها من الأطفال أجواء من المرح والمتعة.

ومن هؤلاء الأطفال الطالبة وسن أبو قاعود التي تبلغ من العمر (16 عاما)، والتي تفضل ممارسة لعبة الحجلة مع صديقاتها، بعد العودة من المدرسة، بعيدا عن استخدام الهواتف الذكية.

وفي ساحة منزلها الواقع في بلدة جرينة شمال مدينة مادبا، تظهر خريطة من المربعات هندسية على أرضية الساحة التي يتجمع فيها شقيقاتها وصديقاتها لممارسة هذه اللعبة الشعبية كطقس يومي، بعد الانتهاء من الواجب المدرسي. بحسب قولها

تقوم طريقة اللعب على اختيار اللاعبين مساحة من الأرض في حدود (3-4 مترات) مربعة، ويكون شكل هذه المساحة من الأرض على هيئة مستطيل مقسم إلى مربعات أو مستطيلات.

وتبدأ هذه اللعبة الشعبية برسم مخطط بإستخدام الطبشور على سطح اللعب، والذي غالباً ما يكون الإسفلت، ويتكون هذا المخطط من مربعات متلاصقة مع بعضها البعض يحمل كل منها رقماً، لكي تشكل مع بعضها سلسلة متتالية تبدأ من الرقم (1)، وتنتهي بالرقم (10)، وترسم هذه المربعات بحيث تكون الأرقام (3،2،1) متلاصقة ومتتالية بشكل عمودي، أما الرقمان (5،4) فيتجاوران بشكل أفقي، ويتفرع منها الأرقام (6، 7) بشكل عمودي أيضاً، ومنهما يرسم مربعا الرقمين (8، 9) بشكل أفقي، أما الرقم 10 الذي يعتبر نهاية السلسلة، فيكون دائرة أو مربعاً كبيراً يسمح بالتفاف اللاعب واستدارته وهو عائد باتجاه الرقم (1)".

ولهذه اللعبة قواعد، إذ تتكون من مربعات متلاصقة أفقيا وعموديا، حيث يتم رمي الحجر من قبل اللاعب داخل المربع الأول، ويطلب منه إنجاز دورة كاملة ذهابا وإيابا لالتقاطه، ويتكرر ذلك مع المربعات كلها، ويجب أن يحط الحجر الذي يرميه اللاعب في المربع المقصود، وليس في غيره، أو على أحد الخطوط، أو خارج المخطط وإلّا، فإنها تعتبر رمية خاطئة، ويصبح الدور لاغياً، وعلى اللاعب الانتقال داخل المربعات العمودية (1، 2، 3، 6، 7) قفزاً على قدم واحدة أثناء الذهاب والإياب، وكما على اللاعب وضع القدمين على مربعين، بحيث تقع كل قدم في مربع، وفي المربعات المتجاورة أفقياً (4 و5، 8 و9)، ومن ثم يقفز اللاعب في المربع رقم 10 على قدم واحدة، ويستدير عائداً إلى المربع الأول بالطريقة نفسها، وينتقل الدور للاعب التالي في حال عدم وقوع الحجر في المربع المقصود، أو ملامسة اللاعب لأحد الخطوط، أو سقوطه، أو خروجه خارج المربعات، ويفوز اللاعب في حال أتم جميع دورات الذهاب والإياب والتقاط الحجر بعد رميه في كل المربعات من 1 إلى 10.

ولا يقتصر الأمر على الأطفال، إذ تحرص طالبة كلية الهندسة روان على ممارسة هذه اللعبة بين الحين والآخر، مشيرة إلى أنها تستعيد ذكريات الطفولة مع شقيقاتها وصديقات الحي الذي تقطن به.

بدوره يشير مشرف الرياضة في مديرية تربية لواء قصبة مادبا زيد الفالح الشوابكة إلى أهمية ممارسة لعبة الحجلة التي تعد من أكثر الألعاب الرياضية الشعبية التي نشأ عليها العديد من الأطفال، حيث كانت إحدى أهم وسائل الترفيه عن النفس، مبينا أنها تنتشر في ساحات عدد من المدارس، لأنها تحفز الأطفال على الذكاء وسرعة الحركة والبديهة.

ويؤكد الشوابكة أن هذه اللعبة وسيلة لتفريغ الطاقة الحركية عند الأطفال، ومحفزة على النشاط والحيوية.

ولتبقى اللعبة حاضرة، دعا المهتم بالشأن التراث الشعبي محمد علي، كافة الجهات ذات العلاقة إلى أهمية الحفاظ على الألعاب الشعبية كموروث شعبي تجسد الهوية التراثية في مجمل تفاصيل الحياة، مشيراً إلى أن لعبة الحجلة كانت إحدى وسائل الترفيه عن النفس وتحسين المهارات الحركية وتنمية التركيز وتعزيز التوازن وتحسين القدرة على التحمل.

ومن جانبه يؤيد اختصاصي العظام والمفاصل الدكتور أشرف المكحل، ممارسة لعبة الحجلة كونها تعتبر إحدى أنواع الرياضة التي تقوي عضلات ما حول المفاصل، وبالتالي تقلل من حصول أمراض اليبس والخشونة والاحتكاك، مشيراً إلى أن هذه اللعبة تعتمد على القفز بساق واحدة لمدة دقيقتين يومياً، ويمكن أن يقوي عضلات ما حول المفاصل، وبالتالي تقلل من حدوث مشاكل المفاصل من الخشونة والتيبس.







