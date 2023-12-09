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النفط يسجل أطول خسائر أسبوعية في 5 سنوات

12/9/2023 11:04:27 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) ارتفعت أسعار النفط بأكثر من 2% في تعاملات الجمعة الماضي بعد بيانات أميركية دعمت توقعات نمو الطلب، لكن الخامين القياسيين انخفضا للأسبوع السابع على التوالي في أطول سلسلة انخفاضات أسبوعية في خمسة أعوام وسط مخاوف من استمرار وجود فائض في الإمدادات.
وسجلت العقود الآجلة لخام برنت 75.84 دولارا للبرميل عند التسوية بارتفاع 1.79 دولار أو 2.4%، فيما وصلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي عند التسوية إلى 71.23 دولارا بارتفاع 1.89 دولار أو 2.7%.
وعلى مدار الأسبوع، خسر الخامان القياسيان 3.8% بعد أن سجلا في تعاملات الخميس الماضي، أدنى مستوياتهما منذ أواخر يونيو، في مؤشر على أن كثيرا من المتعاملين يرون أن السوق تشهدا فائضا في الإمدادات، وفق «رويترز».
وقال محللون من شركة هايتونغ فيوتشرز في مذكرة «انخفاض أسعار النفط أجبر «أوپيك+» على تحسين التضامن لتهدئة السوق».
ودعت السعودية وروسيا، أكبر دولتين مصدرتين للنفط في العالم، جميع أعضاء «أوپيك+» إلى الانضمام إلى اتفاق خفض الإنتاج، وقالتا إن هذا يصب في مصلحة الاقتصاد العالمي، وذلك بعد أيام فقط من اجتماع صعب للتحالف.
واتفقت منظمة البلدان المصدرة للبترول وحلفاؤها، فيما يعرف بمجموعة «أوپيك+»، على تخفيضات إنتاج تبلغ مجتمعة 2.2 مليون برميل يوميا في الربع الأول من العام المقبل.
وقال فيكتور كاتونا كبير محللي النفط الخام في كبلر: على الرغم من تعهدات أعضاء «أوپيك+»، نرى إجمالي الإنتاج من دول «أوپيك+» ينخفض ​​بمقدار 350 ألف برميل يوميا فقط من ديسمبر 2023 إلى يناير 2024 (من38.23 مليون برميل يوميا إلى 37.92 مليون برميل يوميا).
وأضاف كاتونا أن بعض دول «أوپيك+» قد لا تفي بالتزاماتها بسبب عدم وضوح مستوى أساس الحصص والاعتماد على عوائد النفط والغاز.
وتتجه العقود الآجلة لخامي برنت وغرب تكساس الوسيط نحو الانخفاض 4.5% و4.8% خلال الأسبوع على الترتيب، في أكبر خسائر لهما في خمسة أسابيع.
كما ساهمت المخاوف بشأن الاقتصاد الصيني وارتفاع إنتاج النفط الأميركي في تراجع السوق هذا الأسبوع.
وأظهرت بيانات الجمارك الصينية أن واردات الصين من النفط الخام في نوفمبر انخفضت 9% مقارنة بالعام الماضي إذ أدى ارتفاع مستويات المخزون والمؤشرات الاقتصادية الضعيفة وتباطؤ الطلب من مصافي التكرير المستقلة إلى إضعاف الطلب. وفي الهند، انخفض استهلاك الوقود في نوفمبر بعد أن لامس أعلى مستوى في 4 أشهر في الشهر السابق، متأثرا بتراجع حركة السفر في ثالث أكبر مستهلك للنفط في العالم.

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