الخصاونة يشارك في أعمال النسخة 21 من منتدى الدوحة

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - مندوباً عن جلالة الملك عبدالله الثَّاني، يشارك رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة في أعمال النُّسخة الحادية والعشرين من منتدى الدَّوحة الذي تبدأ أعماله في العاصمة القطريَّة الدَّوحة يوم غد الأحد تحت شعار "معاً نحو بناء غدٍ مشرق".
ويناقش المنتدى الذي يشارك فيه قادة وسياسيون وصُنَّاع قرار من مختلف دول العالم على مدى يومين، مجموعة من القضايا والمستجدات الإقليميَّة والدَّوليَّة، فضلاً عن قضايا التنمية الاقتصادية، والاستدامة البيئية، والأمن الغذائي، والذكاء الاصطناعي، والديناميكيات الجيوسياسية، وغيرها من المواضيع.
ويشارك رئيس الوزراء بعد غد الاثنين في جلسة خاصة ضمن أعمال المنتدى يناقش خلالها عدداً من القضايا والملفات المُدرجة على جدول أعمال المنتدى.
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