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الخصاونة يشارك في أعمال النسخة 21 من منتدى الدوحة

12/9/2023 8:12:31 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - مندوباً عن جلالة الملك عبدالله الثَّاني، يشارك رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة في أعمال النُّسخة الحادية والعشرين من منتدى الدَّوحة الذي تبدأ أعماله في العاصمة القطريَّة الدَّوحة يوم غد الأحد تحت شعار "معاً نحو بناء غدٍ مشرق".


ويناقش المنتدى الذي يشارك فيه قادة وسياسيون وصُنَّاع قرار من مختلف دول العالم على مدى يومين، مجموعة من القضايا والمستجدات الإقليميَّة والدَّوليَّة، فضلاً عن قضايا التنمية الاقتصادية، والاستدامة البيئية، والأمن الغذائي، والذكاء الاصطناعي، والديناميكيات الجيوسياسية، وغيرها من المواضيع.


ويشارك رئيس الوزراء بعد غد الاثنين في جلسة خاصة ضمن أعمال المنتدى يناقش خلالها عدداً من القضايا والملفات المُدرجة على جدول أعمال المنتدى.

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