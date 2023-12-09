وفاة راين أونيل نجم أفلام السينما في السبعينيات

توفي راين أونيل، الممثل المحبوب الذي انتقل من مسلسل تلفزيوني إلى دور رشح لجائزة الأوسكار في "لاف ستوري" وقدم عرضًا ساخرًا أمام ابنته الجذابة تاتوم البالغة من العمر 9 سنوات في "بيبر مون"، حسبما أعلن ابنه يوم الجمعة.

قال باتريك أونيل، أحد المذيعين الرياضيين في لوس أنجلوس، على موقع إنستغرام: "لقد توفي والدي بسلام اليوم، وكان فريقه المحب إلى جانبه يدعمه ويحبه كما أحبنا".

لم يعط أي سبب الوفاة. تم تشخيص إصابة راين أونيل بسرطان البروستاتا في عام 2012، بعد عقد من تشخيص إصابته بسرطان الدم المزمن لأول مرة. كان عمره 82 عامًا.

كتب باتريك أونيل: "كان والدي، رايان أونيل، بطلي دائمًا ... إنه أسطورة في هوليوود.".

أبلغت تاتوم أونيل مجلة بيبول في بيان: "كان يعني العالم بالنسبة لي ... لقد أحببته كثيرًا وأعلم أنه أحبني أيضًا ... سأفتقده إلى الأبد ... وأشعر أنني محظوظة جدًا لأننا انتهينا على هذه الحال".

كان راين أونيل من بين أكبر نجوم السينما في العالم في السبعينيات، حيث عمل في مختلف الأنواع مع العديد من المخرجين الأكثر شهرة في تلك الحقبة بما في ذلك بيتر بوغدانوفيتش في "بيبر مون" و"واتس آب دوك" وستانلي كوبريك في فيلم "باري ليندن". غالبًا ما كان يستخدم مظهره الصبياني الأشقر الجميل ليلعب دور الرجال الذين أخفوا خلفيات غامضة أو شريرة خلف صورهم النظيفة.

حافظ أونيل على مسيرته المهنية في التمثيل التلفزيوني حتى السبعينيات من عمره في العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، حيث ظهر لفترات في مسلسلات " بونز" و" ديسبريت هاوسويفز"، لكن علاقته الطويلة مع النجمة فرح فوسيت وحياته العائلية المضطربة أبقته في الأخبار.

طلق أونيل مرتين، وكان على علاقة عاطفية مع فوسيت لما يقرب من 30 عامًا، وأنجبا ابنًا، ريدموند، ولد في عام 1985. انفصل الزوجان في عام 1997، لكن تم لم شملهما بعد بضع سنوات. وظل بجانب فوسيت أثناء معاناتها من مرض السرطان الذي أودى بحياتها عام 2009 عن عمر يناهز 62 عامًا.

من زوجته الأولى جوانا مور، أنجب أونيل الممثلين غريفين أونيل وتاتوم أونيل، التي شاركته بطولة فيلم بيبر مون عام 1973، والذي فازت عنه بجائزة الأوسكار لأفضل ممثلة مساعدة. وأنجب ابنه باتريك من زوجته الثانية لي تايلور يونغ.

حصل راين أونيل على ترشيح لجائزة الأوسكار لأفضل ممثل عن دوره في الدراما المثيرة للدموع " لاف ستوري " عام 1970، وشارك في بطولتها علي ماكغرو، وتدور أحداث الفيلم حول زوجين شابين يقعان في الحب ويتزوجان ويكتشفان أنها تحتضر بسبب السرطان. يتضمن الفيلم عبارة لا تُنسى، ولكنها غالبًا ما تكون ساخرة: "الحب يعني ألا تضطر أبدًا إلى الاعتذار".