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يا وحدنا.. تجد مكانها بين الغزيين لتحاكي مشاعر الخذلان

12/8/2023 11:29:30 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
منى أبوحمور






عمان- وحدهم بقي الغزيون يواجهون مصيرهم؛ صامدين يتصدون بأجسادهم وأرواحهم في حرب الإبادة الجماعية التي استأنفها العدو الصهيوني بشراسة منذ توقف العمل بالهدنة، في ظل الصمت العالمي لما يحدث في قطاع غزة من حرب وحشية، وليالي الخوف الطويلة الباردة التي يقضيها الغزيون في سواد الليل الحالك، تضيئها صواريخ العدو الصهيوني والقنابل بهدف إبادية اجرامية على ذلك الشعب الأعزل، مستهدفين الأطفال والنساء وكبار السن في كل مكان.
"لا مكان آمن في غزة"، ففي الشمال قصف، وفي الجنوب جوع وخوف وعطش، وفي الطريق بينهما أحزمة نارية ومدافع صهيونية، تضرب بشراسة من دون رحمة.. ليبقى الغزيون وحدهم هناك.
تيقن الغزيون، اليوم، أنهم وحدهم يواجهون مصيرهم وعائلاتهم التي بدأت تتلاشى وبيوتهم التي دمرت، فلم يعودوا بحاجة اليوم لعبارات المساندة والمقولات الجاهزة التي لم تغنهم من الجوع ولم تحمهم من القصف، لم يعد يعنيهم شيء أمام جراحهم التي لا تشفى.
خيبة أمل كبيرة يعيشها الغزيون الذين بقوا وحدهم دون أي خيارات في الحياة، فإما البقاء في الشمال وانتظار لحظة الاستشهاد أو النزوح إلى الجنوب والإستشهاد على الطريق الذي تلفه المدرعات والمسيرات الصهيونية أو الوصول إلى الجنوب حيث يتجرعون الموت مرتين.
نشر الناشط والصحفي معتز عزايزة على حسابه الرسمي على "إنستغرام" عبارة "يا وحدنا"، التي عبر من خلالها أن الغزيين بما يزيد على 60 يوما للحرب بقوا منعزلين تحت القصف والضرب يعدون كل يوم قافلة من الشهداء. وشارك عزايزة لمتابعيه منشورا آخر لاقى تفاعلا كبيرا من قبل رواد مواقع التواصل الاجتماعي، الذين عبروا بخجل عن عجزهم وعدم قدرتهم على مساعدة أهلهم في غزة، في حين استمر آخرون بالدعاء لغزة وأهلها والتضرع إلى الله بنصرهم.
وقال عزايزة في منشوره "كأن الهدنة جسر تسير فيه نحو ضفة الموت الأخرى، تنتظر مصيرك لينالك ما نال الآخرين، هدنة لا شيء فيها يشبه الهدنة، لم تصلك المساعدات اللازمة ولم تستطع حتى شراء ما يلزمك لأنه غير موجود، تستمر معاناتك بينما ينعتك الآخرون بالصامد القوي.. فيرون بذلك أنك أسطورة فترتاح ضمائرهم وتصدق أنك تلك الخدعة فتخجل أن تقول أنك تعبت".
أشعلت عبارة "يا وحدنا" مواقع التواصل الاجتماعي، وقد شاركها الكثيرون من قطاع غزة للتعبير عن عجزهم وشعورهم بالخذلان من العالم بأسره.
وفي جزء منشور لعامر المصري، قال "نحن في غزة عند الله بين شهيد وشاهد على التحرير، وكلنا ننتظر أين سنكون، ورغم كل الدماء التي ما تزال تسيل لم يتوقف الشهداء عن الصعود إلى السماء ولم تنته الحرب وما نزال نردد بعد كل ليل طويل.. "يا وحدنا"".
وفي منشور آخر "نموت وحدنا يا الله.. لا مهرب ولا منجى من نار الاحتلال برا وجوا وبحرا.. يحاصرون المستشفيات ومن يخرج يقتل ومن يبقى سيقتل.. يا عجزنا رفعت الأقلام وجفت الصحف.. حسبي الله في القريب قبل البعيد "يا وحدنا"".
اختصاصية علم الاجتماع الدكتورة فادية الإبراهيمي، تبين أنه ومنذ بداية الاحتلال الغاشم على فلسطين؛ الأرض المقدسة ذات الرمزية الدينية والإنسانية للعرب والمسلمين، والجميع يستنجد للنصرة والتحرير، لكن ما يجري اليوم من أحداث يفوق قدرة التصور البشري منذ مطلع الألفية الثالثة من قتل ودمار للمدنيين والعزل والأطفال في غزة دون تحريك أي ساكن.
وتقول الإبراهيمي "مؤلم جداً على أهالي غزة ما يحدث لهم وهم يرون الصمت العالمي والإنساني تجاههم.. الخذلان من عدم تلبية النداء والاستجداء، واليوم أهالي غزة يتعرضون لأبشع أنواع العنف، وما نراه من فيديوهات وصور للأطفال شاهد حقيقي على كل شيء".
اليوم عبارة "يا وحدنا" من أصدق العبارات وأقواها.. لكن كلمات المواطنين والشعوب وحدها لا تكفي؛ فالكلمة لا تستطيع أن تواجه القذائف والقصف والقتل ولا تستطيع أن توقف الدمار والفقد والألم.
وتصف الإبراهيمي الألم بأنه مضاعف على أهالي غزة، ألم الاعتداء وألم الخذلان، الحالة النفسية وما يتعرضون له أكبر بكثير من قدرة التصور الإنساني.
"يا وحدنا"، من جانب آخر، يمكن أن تكون يا قوتنا يا صبرنا يا عظمتنا، ويا صمودنا على أمل النصر في يوم قريب.
وتشير الإبراهيمي إلى أن الحرب في غزة فيها الكثير من الظلم، إذ يبحث الغزيون عن البقاء، وغريزة البقاء هي أهم الغرائز البشرية، والإنسان بطبعه يسعى للعيش وإكمال الحياة حتى بكل آلامها وصعوباتها وخيباتها، يتشبث بالحياة ويريد أن يبقى حتى لو كان البقاء معاناة.
"الهدنة في غزة" كانت بمثابة وعد جديد بالحياة حتى لو لبضعة أيام، وبالتأكيد هذه الهدنة أعطت شيئا من الأمان لسكان غزة ليعيشوا أياما معدودة دون خوف من الموت أو الفقد في أي لحظة، وفق الإبراهيمي.
وتتابع أن الهدنة أعطتهم فرصة لتبادل الأسرى وعودة بعضهم لأهاليهم بعد غياب طويل، مما أدخل شيئا من الفرحة بعد ألم ووجع طويل، وسمح أيضاً بوصول بعض المساعدات الإنسانية للقطاع وأعطى المقاتلين فرصة للاستراحة وإعادة جمع قواهم والتخطيط لعمليات قتالية جديدة.
أما عن الأهالي والسكان، وفق الإبراهيمي، فقد تكون الحياة الاجتماعية والممارسات اليومية قد عادت بعض الشيء لطبيعتها لوقت محدد ليعود الدمار لكل مكان مع آلام الفقد.
هذه الهدنة كانت فرصة لاستعادة التوازن النفسي والتخلص من الآلام والضغوط النفسية والمشاعر السلبية من خوف وقلق وتوتر دائم عاشها الجميع لفترة طويلة، وفرصة حتى لراحة الجسد للنوم لساعات أطول دون خوف، وللبحث عن مأوى آمن حقاً، إن كان أحد يأمن من غدر الاحتلال على أرضه، وفرصة للأشخاص الذين بذلوا جهودا جبارة خلال الحرب للراحة، ومنهم بعض المهن الصعبة التي عانت كثيراً خلال الحرب، مثل الأطباء والممرضين المسعفين والعاملين في الإعلام، كذلك كانت الهدنة بمثابة استراحة وفرصة للحياة لبضعة أيام من دون موت، وفرصة للروح والعقل والنفس للتخلص من الخوف.
استئناف القتال من جديد، وفق الإبراهيمي، يعني عودة الموت والدمار وانهيار المباني، فقد كل مشاعر التوازن الطبيعية لدى الأشخاص، العودة لكل ما هو سلبي ومؤذ، سماع القصف من جديد، الصرخات والبكاء، رؤية الشهداء والجرحى والدماء في كل مكان.
وتعتقد الإبراهيمي أن ما بعد الهدنة سيكون من الناحية النفسية والمعنوية متعبا جداً، لأن طاقة الإنسان الطبيعية قد استنفدت عند سكان غزة كباراً وصغاراً، عودة الحرب من جديد هي بمثابة صدمة نفسية متعبة لأشخاص أنهكتهم الحرب وفقدوا ما فقدوا من حياتهم. الروح المعنوية وإعادة إحيائها من جديد لاستئناف الحرب والمقاومة على الأرض أمر ضروري، وإن كان صعبا جداً.
التكافل الاجتماعي والإنساني للأهالي وسكان القطاع أساسي لاستمرار الصمود. الثقة بالله وبالنصر، والثقة بالذات وبالقدرة على الصمود، تقوي من الروح المعنوية، وعلى الصعيد الآخر يعيش أهالي غزة حالة من الخذلان والإحباط بسبب عدم وقوف العرب والمسلمين بالشكل اللائق أو اللازم لمقاومة الظلم والطغيان وإيقاف القتل.

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