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في كاليفورنيا مهاجرون يعيشون في ((معسكرات اعتقال مكشوفة)) من دون طعام ومياه

12/8/2023 8:17:11 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) منذ‭ ‬عدة‭ ‬أشهر‭ ‬في‭ ‬كاليفورنيا،‭ ‬يعيش‭ ‬مهاجرون‭ ‬عبروا‭ ‬الحدود‭ ‬مع‭ ‬المكسيك‭ ‬في‭ ‬مخيمات‭ ‬بوسط‭ ‬الصحراء‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬مياه‭ ‬ولا‭ ‬طعام‭ ‬ولا‭ ‬رعاية‭ ‬صحية،‭ ‬في‭ ‬ظروف‭ ‬مزرية‭ ‬تندد‭ ‬بها‭ ‬منظمات‭ ‬غير‭ ‬حكومية‭. ‬ويندد‭ ‬ناشطون‭ ‬حقوقيون‭ ‬بقيام‭ ‬‮«‬معسكرات‭ ‬اعتقال‭ ‬مكشوفة‮»‬‭ ‬يشرف‭ ‬عليها‭ ‬حرس‭ ‬الحدود‭ ‬وحيث‭ ‬يتعين‭ ‬على‭ ‬المهاجرين‭ ‬الانتظار‭ ‬لأيام‭ ‬حتى‭ ‬تنظر‭ ‬دوائر‭ ‬الهجرة‭ ‬في‭ ‬ملفاتهم‭. ‬وتقول‭ ‬مديرة‭ ‬منظمة‭ ‬‮«‬أل‭ ‬أوترو‭ ‬لادو‮»‬‭ ‬إريكا‭ ‬بينييرو‭ ‬لوكالة‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭ ‬أمام‭ ‬مخيّم‭ ‬يقع‭ ‬في‭ ‬بلدة‭ ‬جاكومبا‭ ‬الحدودية‭: ‬‮«‬قال‭ ‬لنا‭ ‬حرس‭ ‬الحدود‭ ‬إن‭ ‬هذا‭ ‬الوضع‭ ‬هو‭ ‬الوضع‭ ‬الطبيعي‭ ‬الجديد‮»‬‭. ‬وتشير‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬سبعة‭ ‬مخيمات‭ ‬من‭ ‬هذا‭ ‬النوع‭ ‬تشكّلت‭ ‬منذ‭ ‬سبتمبر‭ ‬في‭ ‬كاليفورنيا‭. ‬تؤوي‭ ‬المخيمات‭ ‬في‭ ‬جاكومبا‭ ‬800‭ ‬شخص‭ ‬تحتجزهم‭ ‬السلطات‭ ‬بانتظار‭ ‬توافر‭ ‬مكان‭ ‬لهم‭ ‬في‭ ‬مراكز‭ ‬العلاج‭. ‬وتضيف‭ ‬‮«‬تم‭ ‬تحذيرهم‭ ‬من‭ ‬أنهم‭ ‬إذا‭ ‬غادروا‭ ‬هذه‭ ‬المخيمات‭ ‬سيتم‭ ‬ترحيلهم‭. ‬لكن‭ ‬حرس‭ ‬الحدود‭ ‬لا‭ ‬يقدمون‭ ‬لهم‭ ‬أي‭ ‬طعام‭ ‬أو‭ ‬ماء‭ ‬أو‭ ‬مأوى‭ ‬أو‭ ‬مساعدة‭ ‬طبية‮»‬‭. ‬بالتعاون‭ ‬مع‭ ‬منظمات‭ ‬أخرى،‭ ‬تحاول‭ ‬منظمة‭ ‬‮«‬أل‭ ‬أوترو‭ ‬لادو‮»‬‭ ‬سد‭ ‬هذه‭ ‬الثغرات‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬توفير‭ ‬المواد‭ ‬الأساسية‭ ‬والرعاية‭ ‬الطبية‭. ‬يعيش‭ ‬المهاجرون‭ ‬في‭ ‬صحراء‭ ‬جاكومبا‭ ‬بين‭ ‬ثعابين‭ ‬وعقارب‭ ‬وفي‭ ‬درجات‭ ‬حرارة‭ ‬شديدة‭ ‬الارتفاع‭ ‬نهارًا‭ ‬وتنخفض‭ ‬إلى‭ ‬ما‭ ‬تحت‭ ‬الصفر‭ ‬ليلًا‭. ‬يمرّ‭ ‬المهاجرون‭ ‬الذين‭ ‬يصلون‭ ‬إلى‭ ‬هنا‭ ‬عبر‭ ‬حفرة‭ ‬تشكلت‭ ‬في‭ ‬جبل‭ ‬على‭ ‬طول‭ ‬الجدار‭ ‬الحدودي‭. ‬في‭ ‬الأرض‭ ‬القاحلة‭ ‬التي‭ ‬يُتركون‭ ‬فيها‭ ‬لا‭ ‬يوجد‭ ‬سوى‭ ‬مرحاضَين‭ ‬متهالكَين،‭ ‬وينام‭ ‬البالغون‭ ‬والأطفال‭ ‬في‭ ‬خيام‭ ‬مدمّرة‭ ‬ويدفئون‭ ‬أنفسهم‭ ‬بنيران‭ ‬يشعلونها‭ ‬من‭ ‬فروع‭ ‬أشجار‭ ‬يجمعونها،‭ ‬حسبما‭ ‬شاهدت‭ ‬وكالة‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭. ‬يُجبر‭ ‬كثيرون‭ ‬منهم‭ ‬على‭ ‬قضاء‭ ‬عدة‭ ‬ليال‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬المكان‭ ‬حيث‭ ‬يقدّم‭ ‬لهم‭ ‬حرس‭ ‬الحدود‭ ‬أساور‭ ‬ملونة‭ ‬تشير‭ ‬إلى‭ ‬يوم‭ ‬وصولهم‭ ‬وتساعد‭ ‬في‭ ‬تحديد‭ ‬من‭ ‬يجب‭ ‬أن‭ ‬يغادر‭ ‬أولاً‭. ‬الأسبوع‭ ‬الماضي،‭ ‬توفي‭ ‬فتى‭ ‬يبلغ‭ ‬13‭ ‬عامًا‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬المخيم،‭ ‬ما‭ ‬تعتقد‭ ‬منظمات‭ ‬أنه‭ ‬نتيجة‭ ‬حادث‭ ‬وتخشى‭ ‬تكرار‭ ‬ذلك‭. ‬

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