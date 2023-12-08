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رويترز: إدارة بايدن طلبت من الكونغرس الموافقة على بيع الاحتلال 45 ألف قذيفة

12/8/2023 8:13:31 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - قال مسؤول أميركي، إن إدارة الرئيس جو بايدن طلبت من الكونغرس الموافقة على بيع 45 ألف قذيفة لدبابات ميركافا الإسرائيلية، لاستخدامها في الحرب على غزة.


وأوضحت رويترز، أن الطلب يأتي في غمرة مخاوف متزايدة من استخدام أسلحة أميركية في الحرب التي ادت لاستشهاد آلاف المدنيين في القطاع.


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