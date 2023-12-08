رويترز: إدارة بايدن طلبت من الكونغرس الموافقة على بيع الاحتلال 45 ألف قذيفة

رويترز: إدارة بايدن طلبت من الكونغرس الموافقة على بيع الاحتلال 45 ألف قذيفة
التاريخ
12/8/2023 8:13:31 PM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - قال مسؤول أميركي، إن إدارة الرئيس جو بايدن طلبت من الكونغرس الموافقة على بيع 45 ألف قذيفة لدبابات ميركافا الإسرائيلية، لاستخدامها في الحرب على غزة.
وأوضحت رويترز، أن الطلب يأتي في غمرة مخاوف متزايدة من استخدام أسلحة أميركية في الحرب التي ادت لاستشهاد آلاف المدنيين في القطاع.
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