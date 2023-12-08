لندن تستضيف حفل توزيع جوائز ((ذا بيست))

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) السبت ٠٩ ديسمبر ٢٠٢٣ - 02:00
لندن - (د ب أ): تستضيف مدينة لندن حفل تسليم جوائز الأفضل (ذا بيست) التابعة للاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) يوم 15 يناير المقبل.
ويشهد الحفل توزيع جوائز لأفضل اللاعبين والمدربين في منافسات الرجال والسيدات في عام 2023، بالإضافة إلى تسليم جوائز اللعب النظيف، وأفضل هدف خلال العام وجائزة «فيفا» للجماهير.
ولم يحدد «فيفا» حتى الآن المكان المحدد الذي سيستضيف الحدث. وعلمت وكالة الأنباء البريطانية «بي.أيه.ميديا» أن الزيارات الميدانية لمشاهدة المواقع المرشحة لاستضافة الحدث ستتم في وقت لاحق من هذا الشهر.
وستكون هذه هي المرة الثالثة التي تستضيف فيها لندن الحدث، بعدما استضافته عامي 2016 و2017.
في منافسات الرجال، يتم تقديم الجوائز وفقا لأداء المرشحين في الفترة من 19
ديسمبر من العام الماضي، وحتى 20 أغسطس من العام الحالي.
وفي منافسات السيدات، يتم تقديم الجوائز وفقا لأداء المرشحين في الفترة من أول أغسطس 2022وحتى 20 أغسطس من العام الجاري، الذي يوافق نهائي كأس العالم للسيدات.
وسيقوم الاتحاد الدولي لكرة القدم بإعلان القوائم المختصرة في كل فئة من فئات الجوائز خلال الأسابيع القليلة المقبلة.
يذكر أن ليونيل ميسي، الذي يتواجد في ترشيحات 2023،
توج بجائزة أفضل لاعب في العام الماضي بعدما ساعد المنتخب الأرجنتيني في التتويج بلقب كأس العالم بقطر، فيما فازت أليكسيا بوتياس، نجمة برشلونة والمنتخب الإسباني، بجائزة أفضل لاعبة.
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