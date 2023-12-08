لندن تستضيف حفل توزيع جوائز ((ذا بيست))

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) السبت ٠٩ ديسمبر ٢٠٢٣ - 02:00

لندن‭ - (‬د‭ ‬ب‭ ‬أ‭): ‬تستضيف‭ ‬مدينة‭ ‬لندن‭ ‬حفل‭ ‬تسليم‭ ‬جوائز‭ ‬الأفضل‭ (‬ذا‭ ‬بيست‭) ‬التابعة‭ ‬للاتحاد‭ ‬الدولي‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ (‬فيفا‭) ‬يوم‭ ‬15‭ ‬يناير‭ ‬المقبل‭.‬

ويشهد‭ ‬الحفل‭ ‬توزيع‭ ‬جوائز‭ ‬لأفضل‭ ‬اللاعبين‭ ‬والمدربين‭ ‬في‭ ‬منافسات‭ ‬الرجال‭ ‬والسيدات‭ ‬في‭ ‬عام‭ ‬2023،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬تسليم‭ ‬جوائز‭ ‬اللعب‭ ‬النظيف،‭ ‬وأفضل‭ ‬هدف‭ ‬خلال‭ ‬العام‭ ‬وجائزة‭ ‬‮«‬فيفا‮»‬‭ ‬للجماهير‭.‬

ولم‭ ‬يحدد‭ ‬‮«‬فيفا‮»‬‭ ‬حتى‭ ‬الآن‭ ‬المكان‭ ‬المحدد‭ ‬الذي‭ ‬سيستضيف‭ ‬الحدث‭. ‬وعلمت‭ ‬وكالة‭ ‬الأنباء‭ ‬البريطانية‭ ‬‮«‬بي‭.‬أيه‭.‬ميديا‮»‬‭ ‬أن‭ ‬الزيارات‭ ‬الميدانية‭ ‬لمشاهدة‭ ‬المواقع‭ ‬المرشحة‭ ‬لاستضافة‭ ‬الحدث‭ ‬ستتم‭ ‬في‭ ‬وقت‭ ‬لاحق‭ ‬من‭ ‬هذا‭ ‬الشهر‭.‬

وستكون‭ ‬هذه‭ ‬هي‭ ‬المرة‭ ‬الثالثة‭ ‬التي‭ ‬تستضيف‭ ‬فيها‭ ‬لندن‭ ‬الحدث،‭ ‬بعدما‭ ‬استضافته‭ ‬عامي‭ ‬2016‭ ‬و2017‭.‬

في‭ ‬منافسات‭ ‬الرجال،‭ ‬يتم‭ ‬تقديم‭ ‬الجوائز‭ ‬وفقا‭ ‬لأداء‭ ‬المرشحين‭ ‬في‭ ‬الفترة‭ ‬من‭ ‬19‭

‬ديسمبر‭ ‬من‭ ‬العام‭ ‬الماضي،‭ ‬وحتى‭ ‬20‭ ‬أغسطس‭ ‬من‭ ‬العام‭ ‬الحالي‭.‬

وفي‭ ‬منافسات‭ ‬السيدات،‭ ‬يتم‭ ‬تقديم‭ ‬الجوائز‭ ‬وفقا‭ ‬لأداء‭ ‬المرشحين‭ ‬في‭ ‬الفترة‭ ‬من‭ ‬أول‭ ‬أغسطس‭ ‬2022وحتى‭ ‬20‭ ‬أغسطس‭ ‬من‭ ‬العام‭ ‬الجاري،‭ ‬الذي‭ ‬يوافق‭ ‬نهائي‭ ‬كأس‭ ‬العالم‭ ‬للسيدات‭.‬

وسيقوم‭ ‬الاتحاد‭ ‬الدولي‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬بإعلان‭ ‬القوائم‭ ‬المختصرة‭ ‬في‭ ‬كل‭ ‬فئة‭ ‬من‭ ‬فئات‭ ‬الجوائز‭ ‬خلال‭ ‬الأسابيع‭ ‬القليلة‭ ‬المقبلة‭.‬

يذكر‭ ‬أن‭ ‬ليونيل‭ ‬ميسي،‭ ‬الذي‭ ‬يتواجد‭ ‬في‭ ‬ترشيحات‭ ‬2023،‮

‬توج‭ ‬بجائزة‭ ‬أفضل‭ ‬لاعب‭ ‬في‭ ‬العام‭ ‬الماضي‭ ‬بعدما‭ ‬ساعد‭ ‬المنتخب‭ ‬الأرجنتيني‭ ‬في‭ ‬التتويج‭ ‬بلقب‭ ‬كأس‭ ‬العالم‭ ‬بقطر،‭ ‬فيما‭ ‬فازت‭ ‬أليكسيا‭ ‬بوتياس،‭ ‬نجمة‭ ‬برشلونة‭ ‬والمنتخب‭ ‬الإسباني،‭ ‬بجائزة‭ ‬أفضل‭ ‬لاعبة‭.‬