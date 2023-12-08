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أطروحة دكتوراه بجامعة البحرين تقترح استراتيجيات لرفع كفاءة الطاقة في المباني الحكومية

12/8/2023 8:07:10 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) توصلت‭ ‬دراسة‭ ‬في‭ ‬جامعة‭ ‬البحرين‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬مشاريع‭ ‬خدمات‭ ‬الطاقة‮
‬‭(‬إيسكو‭-‬ ESCO ‭)‬‮
‬‭ ‬تسهم‭ ‬في‭ ‬تقليل‭ ‬التكاليف‭ ‬التشغيلية‭ ‬لعملائها،‭ ‬وأنها‭ ‬من‭ ‬أكثر‭ ‬العوامل‭ ‬الإيجابية‭ ‬تأثيراً‭ ‬على‭ ‬تنفيذ‭ ‬المشروعات،‭ ‬وأنّ‭ ‬خدمات‭ ‬الطاقة‭ ‬تعد‭ ‬مشاريع‭ ‬متخصصة‭ ‬في‭ ‬تقديم‭ ‬خدمات‭ ‬وحلول‭ ‬فعالة‭ ‬لعملائها،‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬تطوير‭ ‬وتصميم‭ ‬المشاريع،‭ ‬التي‭ ‬تهدف‭ ‬إلى‭ ‬تقليل‭ ‬استهلاك‭ ‬الطاقة،‭ ‬وخفض‭ ‬التكاليف‭ ‬المتعلقة‭ ‬بالطاقة،‭ ‬وتقليل‭ ‬نفقات‭ ‬التشغيل‭ ‬والصيانة‭ ‬في‭ ‬مرافق‭ ‬العملاء‭.‬

جاء‭ ‬ذلك‭ ‬في‭ ‬أطروحة‭ ‬علمية‭ ‬بعنوان‭: ‬‮«‬إطار‭ ‬مستدام‭ ‬لعقود‭ ‬خدمات‭ ‬الطاقة‭ ‬في‭ ‬المباني‭ ‬والمرافق‭ ‬الحكومية‮»‬،‭ ‬والتي‭ ‬أعدتها‭ ‬فاطمة‭ ‬محمد‭ ‬جناحي‭ ‬الطالبة‭ ‬في‭ ‬برنامج‭ ‬الدكتوراه‭ ‬في‭ ‬البيئة‭ ‬والتنمية‭ ‬المستدامة‭ ‬بكلية‭ ‬العلوم‭ ‬بالجامعة‭.‬

وهدفت‭ ‬الدراسة‭ ‬إلى‭ ‬خدمة‭ ‬الأهداف‭ ‬الوطنية‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬إدارة‭ ‬المباني،‭ ‬ورفع‭ ‬كفاءة‭ ‬استهلاك‭ ‬الطاقة،‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬بحث‭ ‬العوامل‭ ‬المؤثرة‭ ‬على‭ ‬تنفيذ‭ ‬مشاريع‭ ‬خدمات‭ ‬الطاقة‮
‬‭(‬إيسكو‭-‬ ESCO ‭) ‬والمساهمة‭ ‬في‭ ‬تحقيق‭ ‬أهداف‭ ‬التنمية‭ ‬المستدامة‭ ‬المتعلقة‭ ‬بكفاءة‭ ‬الطاقة‭.‬

ولفتت‭ ‬الباحثة‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬إيجابيات‭ ‬ودوافع‭ ‬مشاريع‭ ‬خدمات‭ ‬الطاقة،‭ ‬أهم‭ ‬بكثير‭ ‬من‭ ‬التحديات‭ ‬التي‭ ‬تتم‭ ‬مواجهتها‭ ‬عند‭ ‬إنشاء‭ ‬هذه‭ ‬المشاريع،‭ ‬مشيرة‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬عامل‭ ‬انخفاض‭ ‬استهلاك‭ ‬الكهرباء‭ ‬ومساهمة‭ ‬المشاريع‭ ‬في‭ ‬تخفيف‭ ‬أحد‭ ‬التكاليف‭ ‬التشغيلية،‭ ‬يعدُّ‭ ‬من‭ ‬أكثر‭ ‬العوامل‭ ‬الايجابية‭ ‬تأثيراً‭ ‬على‭ ‬تنفيذ‭ ‬مشاريع‭ ‬خدمات‭ ‬الطاقة‭ ‬إيسكو‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭.‬

وأضافت‭ ‬أن‭ ‬الحاجة‭ ‬إلى‭ ‬التكلفة‭ ‬الرأسمالية‭ ‬الأولية‭ ‬المرتفعة‭ ‬لمشاريع‭ ‬إيسكو‭ ‬يعد‭ ‬العائق‭ ‬الأكبر‭ ‬في‭ ‬تنفيذ‭ ‬تلك‭ ‬المشاريع،‭ ‬وفي‭ ‬الوقت‭ ‬نفسه‭ ‬التحدي‭ ‬الأكثر‭ ‬تأثيراً‭.‬

واقترحت‭ ‬الباحثة‭ ‬أربع‭ ‬استراتيجيات‭ ‬تساعد‭ ‬على‭ ‬نجاح‭ ‬تلك‭ ‬المشاريع‭ ‬في‭ ‬المملكة‭ - ‬لما‭ ‬لها‭ ‬من‭ ‬فوائد‭ ‬اقتصادية،‭ ‬ومالية‭ ‬وبيئية‭ - ‬تشمل‭: ‬استراتيجية‭ ‬الاستثمار،‭ ‬والشراكة‭ ‬مع‭ ‬القطاعات‭ ‬المالية‭ ‬في‭ ‬المملكة،‭ ‬لتعزيز‭ ‬تأثير‭ ‬مشاريع‭ ‬خدمات‭ ‬الطاقة‭ ‬في‭ ‬المملكة،‭ ‬وتأسيس‭ ‬خدمات‭ ‬طاقة‭ ‬‮«‬سوبر‭ ‬إيسكو‮»‬‭ ‬لكفاءة‭ ‬الطاقة‭ ‬والطاقة‭ ‬المتجددة‭.‬

وأكدت‭ ‬جناحي‭ ‬أن‭ ‬وضع‭ ‬آليات‭ ‬تمويل‭ ‬مبتكرة‭ ‬لجذب‭ ‬الاستثمارات‭ ‬العامة‭ ‬والخاصة،‭ ‬بالإضافة‭ ‬الى‭ ‬اختيار‭ ‬الاستراتيجية‭ ‬المناسبة‭ ‬كإنشاء‭ ‬سوبر‭ ‬إيسكو‮
 Super ‭ ‬ ESCO
‬بأهداف‭ ‬وخطط‭ ‬أعمال‭ ‬محددة،‭ ‬من‭ ‬شأنه‭ ‬تحقيق‭ ‬الأهداف‭ ‬الوطنية‭ ‬للاقتصاد‭ ‬في‭ ‬الطاقة،‭ ‬والحد‭ ‬من‭ ‬انبعاثات‭ ‬الغازات‭.‬

ومن‭ ‬جانبه،‭ ‬قال‭ ‬الدكتور‭ ‬مهدي‭ ‬بن‭ ‬خالد‭ ‬الميلي‭ ‬الأستاذ‭ ‬المشارك‭ ‬بقسم‭ ‬الاقتصاد‭ ‬والتمويل‭ ‬المشرف‭ ‬على‭ ‬الدراسة‭ ‬إن‭ ‬مشاريع‭ ‬خدمات‭ ‬الطاقة‭ ‬هي‭ ‬مفهوم‭ ‬جديد‭ ‬وناشئ‭ ‬نسبياً،‭ ‬لذلك‭ ‬فإن‭ ‬تنفيذ‭ ‬مثل‭ ‬هذه‭ ‬المشاريع،‭ ‬يحتاج‭ ‬إلى‭ ‬تقييم‭ ‬وتحليل‭ ‬منهجي‭ ‬وعلمي،‭ ‬للوصول‭ ‬إلى‭ ‬أفضل‭ ‬النتائج‭ ‬في‭ ‬ترشيد‭ ‬استخدام‭ ‬الطاقة،‭ ‬وهذا‭ ‬يعد‭ ‬من‭ ‬أبرز‭ ‬أهداف‭ ‬التنمية‭ ‬المستدامة‭.‬

ومن‭ ‬ناحيته،‭ ‬قال‭ ‬الدكتور‭ ‬حلمي‭ ‬حمدي‭ ‬المشرف‭ ‬المساعد‭ ‬إن‭ ‬استعمال‭ ‬نماذج‭ ‬وطرق‭ ‬علمية‭ ‬متطورة‭ ‬كالتي‭ ‬استخدمت‭ ‬في‭ ‬الأطروحة،‭ ‬من‭ ‬شأنه‭ ‬المساعدة‭ ‬في‭ ‬دراسة‭ ‬جدوى‭ ‬المشاريع‭ ‬المنضوية‭ ‬في‭ ‬إطار‭ ‬التنمية‭ ‬المستدامة،‭ ‬وهو‭ ‬ما‭ ‬سيمكن‭ ‬من‭ ‬تركيز‭ ‬أسس‭ ‬اقتصاد‭ ‬أخضر،‭ ‬يقوم‭ ‬على‭ ‬تأمين‭ ‬الانتقال‭ ‬الطاقي،‭ ‬وحماية‭ ‬المحيط‭.‬


‬وأضاف‭ ‬أنّ‭ ‬الباحثة‭ ‬تناولت‭ ‬موضوعاً‭ ‬صعباً‭ ‬في‭ ‬الوقت‭ ‬المناسب،‭ ‬وأثبتت‭ ‬أن‭ ‬تطبيق‭ ‬كفاءة‭ ‬الطاقة‭ ‬له‭ ‬فوائد‭ ‬عديدة‭ ‬تدعم‭ ‬الأهداف‭ ‬والمساعي‭ ‬الحكومية،‭ ‬وأثبتت‭ ‬الباحثة‭ ‬جناحي‭ ‬كذلك‭ ‬بدقة‭ ‬أن‭ ‬مشروع‭ ‬إيسكو‭ ‬يساعد‭ ‬في‭ ‬الحفاظ‭ ‬على‭ ‬الجودة‭ ‬البيئية‭.‬

وتكونت‭ ‬لجنة‭ ‬الامتحان‭ ‬التي‭ ‬ناقشت‭ ‬الباحثة‭ ‬في‭ ‬أطروحتها‭ ‬مؤخراً،‭ ‬من‭: ‬الأستاذ‭ ‬الدكتور‭ ‬قيصر‭ ‬منير‭ ‬أستاذ‭ ‬الاقتصاد‭ ‬والتمويل‭ ‬بكلية‭ ‬إدارة‭ ‬الأعمال‭ ‬ممتحناً‭ ‬داخلياً،‭ ‬والأستاذ‭ ‬الدكتور‭ ‬مراد‭ ‬مروة‭ ‬الأستاذ‭ ‬بجامعة‭ ‬صفاقس‭ ‬بتونس‭ ‬ممتحناً‭ ‬خارجياً،‭ ‬وأشرف‭ ‬على‭ ‬الدراسة‭ ‬الدكتور‭ ‬مهدي‭ ‬بن‭ ‬خالد‭ ‬الميلي‭ ‬الأستاذ‭ ‬المشارك‭ ‬بقسم‭ ‬الاقتصاد‭ ‬والتمويل‭ ‬مشرفاً‭ ‬رئيسياً،‭ ‬ومن‭ ‬مصرف‭ ‬البحرين‭ ‬المركزي‭ ‬الدكتور‭ ‬حلمي‭ ‬حمدي‭ ‬مشرفاً‭ ‬مساعداً‭.‬

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