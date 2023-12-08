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إربد: جمعية تحفيز للريادة تفتتح بازارا خيريا للحرف اليدوية والمأكولات الشعبية

12/8/2023 4:32:19 AM
(MENAFN- Jordan News Agency)

إربد 8 كانون الأول (بترا)- افتتحت جمعية تحفيز للريادة والتطوير بالتعاون مع مركز الأميرة بسمة للتنمية إربد اليوم الجمعة، بازارا خيريا للحرف اليدوية والمأكولات الشعبية في مجمع توب تين بأربد.
وقال رئيس الجمعية احمد شتيات، إن البازار يأتي ضمن أنشطة الجمعية لتعزيز روح المبادرة وتسهيل تسويق منتجات السيدات وتمكينهن وتشجيعهن على المشاركة بالأنشطة المختلفة التي تعود بالنفع المادي عليهن، ودعمهن اقتصاديا واجتماعيا .
من جانبه، أكد مدير مجمع توب تين طلال الصباغ، دعم المجمع للقطاع النسائي، وخاصة الأعمال اليدوية والحرفية والجمعيات الخيرية وتسويقها.
ويشتمل البازار الذي يستمر ثلاثة أيام على حرف يدوية، ومطرزات، وتحف وهدايا، وملابس شعبية، ومشتقات ألبان وأجبان، ومواد تموينية.
--(بترا)
أ ج/م ق/أس
08/12/2023 11:38:20

MENAFN08122023000117011021ID1107559511

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