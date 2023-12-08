إربد: جمعية تحفيز للريادة تفتتح بازارا خيريا للحرف اليدوية والمأكولات الشعبية

(MENAFN
- Jordan News Agency)
إربد 8 كانون الأول (بترا)- افتتحت جمعية تحفيز للريادة والتطوير بالتعاون مع مركز الأميرة بسمة للتنمية إربد اليوم الجمعة، بازارا خيريا للحرف اليدوية والمأكولات الشعبية في مجمع توب تين بأربد.
وقال رئيس الجمعية احمد شتيات، إن البازار يأتي ضمن أنشطة الجمعية لتعزيز روح المبادرة وتسهيل تسويق منتجات السيدات وتمكينهن وتشجيعهن على المشاركة بالأنشطة المختلفة التي تعود بالنفع المادي عليهن، ودعمهن اقتصاديا واجتماعيا .
من جانبه، أكد مدير مجمع توب تين طلال الصباغ، دعم المجمع للقطاع النسائي، وخاصة الأعمال اليدوية والحرفية والجمعيات الخيرية وتسويقها.
ويشتمل البازار الذي يستمر ثلاثة أيام على حرف يدوية، ومطرزات، وتحف وهدايا، وملابس شعبية، ومشتقات ألبان وأجبان، ومواد تموينية.
--(بترا)
أ ج/م ق/أس
08/12/2023 11:38:20
MENAFN08122023000117011021ID1107559511
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