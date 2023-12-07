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نائب وزير الخارجية بحث مع القائم بالأعمال الصربي سبل تطوير العلاقات الثنائية

12/7/2023 11:35:48 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) استقبل نائب وزير الخارجية السفير الشيخ جراح جابر الأحمد أمس الخميس القائم بأعمال سفارة جمهورية صربيا لدى البلاد فيليب كاتيتش.
وتم خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية وسبل تطويرها في المجالات كافة.

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