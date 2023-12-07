نائب وزير الخارجية بحث مع القائم بالأعمال الصربي سبل تطوير العلاقات الثنائية

نائب وزير الخارجية بحث مع القائم بالأعمال الصربي سبل تطوير العلاقات الثنائية
التاريخ
12/7/2023 11:35:48 PM
(MENAFN
- Al-Anbaa) استقبل نائب وزير الخارجية السفير الشيخ جراح جابر الأحمد أمس الخميس القائم بأعمال سفارة جمهورية صربيا لدى البلاد فيليب كاتيتش.
وتم خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية وسبل تطويرها في المجالات كافة.
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