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مصر.. بدء فترة الصمت الإنتخابي في انتخابات الرئاسة 2024

12/7/2023 11:25:09 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)

بدأت عند منتصف ليل الخميس فترة الصمت الانتخابي في الانتخابات الرئاسية المصرية 2024، الذي تتوقف فيها الدعاية الانتخابية للمرشحين داخل البلاد على مدار اليوم الجمعة ويوم غد السبت.

وحسب ما ذكرت صحيفة "الوطن" المصرية، تعمل وسائل الاعلام المصرية خلال فترة الصمت الانتخابي على تثقيف الناخبين من خلال حشدهم في اتجاه المشاركة في الانتخابات وليس لمصلحة مرشح معين، إضافة إلى الحديث عن أهمية المشاركة وشكل الورقة الانتخابية وكيفية التصويت وأماكن التصويت واللجان الانتخابية ودور اللجان القضائية المشرفة علي الانتخابات وغيرها من المعلومات التثقيفية. وكالات

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