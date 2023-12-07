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حاويات ملابس ربحية

12/7/2023 11:19:18 PM
(MENAFN- Al Watan) حسمت أمانة جدة جدلا طويلا تخللته كثير من الشائعات التي تناولت موضوع حاويات الملابس المنتشرة في أحياء جدة، ومن المعني بها، ومن يتولى تفريغها والاستفادة منها، وما هي الآلية المعتمدة لهذا التفريغ.
وبينت الأمانة أنها تتولى بنفسها الإشراف على تلك الحاويات وذلك من خلال عقد استثماري أبرمته مع شركة متخصصة تتولى جمع الملابس المستعملة والمرمية في تلك الحاويات لإعادة فرزها وتدويرها.
وشددت الأمانة على أنه لا يجوز استخدام تلك الحاويات لغير الغرض المخصصة له، مشيرة إلى أن المستثمر ملزم بإجراءات الأمن والسلامة في جميع المواقع، كما أن جميع الحاويات مطابقة للاشتراطات الصحية والبيئية، وفي حال رصد أي حاويات مخالفة يتم إبعادها وإزالتها على الفور.
مؤسسة ربحية
أوضح موظف في الشركة الاستثمارية المتعاقدة مع الأمانة أن ((مشروع حاويات الملابس مشروع ربحي وليس خيريا، حيث تتولى الشركة جمع الملابس المستخدمة التي يتم وضعها في الحاويات التي توفرها الأمانة، ومن ثم تتم إعادة تدويرها وتغليفها ونقلها إلى جهات أخرى خارج السعودية ولا يتم تسليمها إلى الجمعيات الخيرية))، وعن آلية التصرف بتلك الملابس، قال ((تتولى الشركة تصديرها وبيعها في الخارج)).
وبيّن ((الشركة تعاقدت على أساس سنوي مع أمانة جدة التي تؤجرها تلك الحاويات التي توضع فيها الملابس المستعملة، وتتولى الشركة فرز تلك الملابس، تدور ما يصلح، ترسل الصالح منها إلى الخارج، ولا تسلم تلك الملابس إلى الجمعيات الخيرية، بحيث تضمن ألا تعود من جديد إلى داخل المملكة، ففي السابق كانت الملابس المستعملة تجمع وتسلم إلى بعض الجهات لكنها كانت تعود من جديد لتباع في سوق سوداء، ولهذا وجد هذا المشروع، وهو ربحي، بحيث تخرج هذه الملابس أو ما يصلح منها بعد الفرز وإعادة التدوير خارج السعودية، ولا تعود للسوق كما كان يحدث)).
أسئلة بلا إجابات
قبيل الحصول على إجابة الأمانة حول تلك الحاويات وعائدية الإشراف عليها، ومصير ما يجمع فيها من ملابس، رصدت ((الوطن)) ميدانيا أماكن انتشار الحاويات، وسألت القريبين منها عن فكرتهم عنها، وقال عبدالمجيد العتيبي أحد ساكني حي الصفا: إن ((وجود هذه الحاويات لجمع الملابس مريحة لكن لا نعرف من المسؤول عنها، وهل تصل الملابس التي يتم التبرع بها عن طريق الحاويات إلى المستحقين أو غير ذلك))، مشيرا إلى أن ((انتشار الحاويات بهذه الطريقة تثير الشكوك حولها، وتجعل كثيرين يجهلون لمن تعود؟، وما هي مرجعية القائمين عليها؟)).
وأكد أن ((وجود هذه الحاويات يحتاج إلى إعادة نظر لتوضيح ما إن كانت ربحية أو خيرية، وتوضيح آلية تفريغ هذه الحاويات وكيف يتم الاستفادة من الملابس التي تجمع من خلالها ومن المسؤول عنها؟)).
تنظيم بلا تعريف
من جهته، أوضح عبدالعزيز أحمد وهو أحد قاطني حي الرحاب، أن انتشار حاويات الملابس يعد أمرا منظما ومطلوبا، لكن لا بد للجهة المسؤولة عن تلك الحاويات من أن تعرّف السكان ما إن كانت تلك الحاويات ربحية أو غير ربحية، فوضعها بهذه الطريقة جعلها بلا هوية ولا مرجع بالنسبة لنا)).
وبيّن أن ((جمع الملابس المستعملة ضمن حاويات يعد مظهرا حضاريا أيضا يحافظ على نظافة الشوارع من رمي تلك الملابس عند حاويات النفايات، في الوقت الذي يوجد من يستفيد منها خاصة أن كثيرًا من الأسر تستغني عن ملابس قد تكون جيدة وقابلة للاستخدام، ووضعها في تلك الحاويات مفيد، لكن لا بد من معرفة المسؤول عنها وكيفية الاستفادة منها وكيف تصل إلى المستفيدين)).
تداخل في المفهوم
تشير إجابات من التقتهم ((الوطن)) من ساكني بعض أحياء جدة إلى التباس لديهم في فهم عائدية ودور تلك الحاويات، ففي حين يظن كثيرون منهم واستنادا إلى تجارب سابقة كانت تعمل بها بعض الجمعيات الخيرية أن هذه الحاويات مخصصة لجمع ملابس يتم التبرع بها للجمعيات الخيرية، بدا من إجابة موظف الشركة أنها مخصصة لجمع الملابس التي يتخلص منها السكان، وذلك بهدف ربحي، حيث تتولى إضافة إلى جمع الملابس التي توضع في الحاويات توجيه سيارات إلى منازل أو محلات بعض المتصلين بها لاستلام الملابس حين تكون كمياتها كبيرة بعض الشيء، لا يخلو الهدف بالنسبة للجهات الرسمية كذلك من أهمية بيئية حيث يكون التخلص من الملابس أحيانا عبئا حين توضع مع القمامة.
وتُجمع الإجابات التي حصلت عليها ((الوطن)) على أهمية أن يتم توضيح دور الحاويات وعائديتها وهذا يتطلب حسب اقتراحات بعضهم أن توضع عليها ملصقات تشرح دورها والغاية من توزيعها ونشرها في الأحياء.
تجارب ومنصات
ذهب كثيرون إلى المقارنة بين حاويات الملابس في جدة وتجارب عدد من الجمعيات الخيرية والمنصات التي تتيح فرصة التبرع بالملابس المستخدمة والأغراض الأخرى للاستفادة منها وإعادة تدويرها وإيصالها للمستحقين منها، ورأوا أن تجارب الجمعيات والمنصات كانت أكثر تنظيما ووضوحا من حيث موعد استلام الملابس وآلية فرزها وإعادة تدويرها وإيصالها للمستحقين وطرق التبرع من حيث توفير المواقع الإلكترونية أو الاتصال المباشر وحضور الجهة لموقع المتبرع، واستلام الملابس الفائضة، وإعادة تدويرها وتسليمها للمستفيدين، ومن تلك التجارب:
منصة كساء
منصة سعودية في مجال (إعادة التدوير) للاستفادة من فائض الملابس المستعملة والورق والكرتون والبلاستيك وغيرها، وتعمل وفق أسس ومعايير عالية تهدف إلى خدمة المجتمع للتخلص من الفائض عن الحاجة بطرق حديثة وآمنة من المنازل بكل سهولة، ورفع مستوى الوعي بين المجتمع والحفاظ على البيئة والمظهر العام، والحد من التشوه البصري ودعم الجمعيات من خلال إعادة تدوير الملابس التالفة والورق ودعم الأسر المنتجة وتوزيع ملبوسات جديدة للمحتاجين المعتمدين لدى الجمعيات وتوصيلها إلى منازلهم.
إعادة تدوير
هناك مشروع خيرك وهو مشروع لجمع الملابس المستعملة من 5 مدن سعودية وتوزيعها لمستحقيها بأفضل صورة، ووفر المشروع 5000 كسوة، وبلغ عدد المتبرعين 16000 والملابس المتبرع بها 200 طن، ويركز المشروع على إعادة تدوير الملابس المستعملة وفرزها وتنظيفها وإعادة تهيئتها لتكون قابلة للاستخدام مرة أخرى ويستفيد من ريعها الفقراء والمحتاجون، وهو مشروع معتمد من الجمعيات الخيرية بالمملكة.
ويعمل المشروع عبر استقبال طلبات التبرع عبر الموقع الإلكتروني، ويتم التواصل مع المتبرع لتأكيد موعد الاستلام ويتم الوصول للموقع واستلام الملابس، ومن ثم العمل على فرزها وإعادة تدويرها، وتسليم الملابس للمستفيدين من الجمعيات الخيرية.
مشروع عون
مشروع خيري لجمع الملابس المستعملة بأسهل الطرق وإعادة تدويرها وتوزيعها للمستحقين بأفضل حالة، وهو جهة مفوضة رسميا لاستلام تبرعات الملابس من قبل الجمعيات الخيرية بما يسهل عملية التبرع على الأفراد من خلال استلام الملابس من منازلهم وتوزيعها لمستحقيها بأفضل حالة.
ويعمل المشروع على الحفاظ على البيئة من خلال تطبيق ((مسؤولياتنا)) بإعادة التدوير وإعادة الاستخدام.
تنظيم واضح
أوضح الاستشاري الاجتماعي صالح فهد أن ((وجود تنظيم واضح لعمليات التبرع بالملابس للمستفيدين يعطي ثقة أكثر للمتبرع، ويضمن أن ما يتبرع به من ملابس يصل إلى المحتاجين)). وتابع ((لا بد من إيضاح آلية التبرع من قبل الجهة التي تساهم في قبول الملابس المستخدمة، حيث يفترض أن توضح للمتبرعين كيفية التبرع والآلية التي يتم بها التعامل مع الملابس وإعادة التدوير من حيث غسلها وتنظيفها وتغليفها ومن ثم إيصالها للمستفيدين)).
وبين أن ((وجود حاويات ملابس في شوارع الأحياء فكرة حديثة وتنظيم مقبول، لكن في المقابل يجهل كثيرون من المسؤول عنها ولا يعلمون مصير الملابس التي تجمع فيها، وكيف يتم التعامل مع الملابس المتبرع بها)).
حاويات الملابس
ـ حاويات تنتشر في أحياء جدة لجمع الملابس التي لا يحتاجها أصحابها
ـ تتولى شركة تعاقدت معها الأمانة جمع تلك الملابس وفرزها وإعادة تدويرها
ـ يتم استخدام ما يصلح للاستخدام من تلك الملابس بتصديره للخارج حتى لا يعود للسوق المحلية

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