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السلوقي العربي أنثاه أطول عمرا وأسرع تعلما

12/7/2023 2:23:43 PM
(MENAFN- Al Watan) حظي كلب الصيد السلوقي بمكانة رفيعة لدى العرب منذ أعماق التاريخ حيث أعطوه قدرا كبيرا من الرعاية والتدليل والمكانة الرفيعة، كونه الكلب الذكي والمطيع الوفي والصياد الماهر، حتى أنه كان جزءا مهما في حياة العرب اليومية والشريك في الخيام والطعام لدى رجل البادية، ولازم الأمراء والصيادين والرعاة لما يتميز به من مقاومة لأشد ظروف البيئة.
وعرف السلوقي بأنه مقاتل شرس لا يهاب، ومصارع شرس لا يخاف من أي طريدة يتعقبها ولو كانت وحشا كاسرا، وثبت أن أنثاه أسرع من الذكر في التعلم، وهي تعمر وتعيش أطول منه.
وحسب الرئيس التنفيذي، المستشار فهد بن معتوق بن سالم بن فرحان الفرحان، مالك ومؤسس المركز العالمي للسلوقي العربي الأصيل، فإن تاريخ السلوقي العربي الأصيل يعود إلى أكثر من 31 ألف سنة مضت، ويكمن جمال الكلاب السلوقية في أنها السلالة الأولى والوحيدة بين كلاب الصيد التي تمتلك كثيرا من المواصفات الذهنية والجسدية، وأهمها الإقدام.
في أعماق التاريخ
ثمة علاقة مبكرة بين الإنسان والكلاب أكدتها نقوش على طوابع بريدية مؤرخة بين 4000 و3700 سنة قبل الميلاد في منطقة تيبي غاورا ببلاد الرافدين، وتظهر فيها كلاب صيد تشبه الكلاب السلوقية الحالية.
وتتأكد هذه العلاقة باكتشاف مقبرة سومرية في العراق في موقع مدينة إريدو القديمة تعود إلى 3600 سنة قبل الميلاد.
كما تظهر الكلاب الشبيهة بسلالة الكلاب السلوقية في أعمال فنية مصرية فرعونية ترجع إلى ما قبل 3000 سنة قبل الميلاد، كما كانت تحنط وتطلى بالذهب وتوضع في المدافن المصرية القديمة مع المومياوات وتصنع لها تماثيل من الذهب وتوضع في مقدمة سفن الفراعنة كفأل حسن.
وظهرت الكلاب السلوقية في مشاهد صيد على الأواني اليونانية منذ القرن الخامس قبل الميلاد، وتظهر أيضا في مشاهد صيد المرسومة بالفسيفساء الرومانية شمال إفريقيا وآسيا الصغرى، وتظهر في الصين.
ظهور في جزيرة العرب
ظهر الكلب السلوقي في شبه الجزيرة العربية، وموطنه الأصلي مضارب مدينة سلوق باليمن، وقد نسب العرب كلاب الصيد السلوقية في كتبهم القديمة إلى سلوق التي اشتهرت منذ القدم بتربية كلاب الصيد الجيدة، ولهم خبرة واسعة بطبائعها، وعرفت سلالاتها منذ أكثر من 7000 إلى 6000 سنة قبل الميلاد في أنحاء اليمن التي اشتهر ملوكها بالحرص على اقتناء تلك الكلاب وتوارثوا تلك السلالات بينهم كرمز من رموز المُلك والسلطان والثراء.
وظهر في حاضرة سلوق نوع نادر وعريق للسلالة من الكلاب السريعة الرفيعة القوام الذكية، وهي من كلاب الصيد ومن أحسنها صيدا وأخفها عدوا، ولحب أهل مدينة سلوق للصيد واصطحابهم لهذا الكلب في غدوهم وترحالهم، أطلق على هذا الكلب اسم سلوقي ونسبه العرب إليهم.
خلط في التاريخ
شاع لدى من يجهلون التاريخ العربي وأنساب العرب وترحالهم، أن الكلاب السلوقية تعود إلى منطقة تسمى سلوق في ليبيا، وهذا غير صحيح، وسبب تسمية تلك المنطقة بهذا الاسم يعود إلى أن العرب الفاتحين لها خلال فترة الفتوحات الإسلامية لشمال إفريقيا كانت جلّ الكتائب والجند من القبائل اليمنية في العهد الأموي تطلق الأسماء على المناطق المفتوحة بمسميات مشابهة لأسماء مدنهم الأصلية في جزيرة العرب من حيث جاءوا.
حضارة المقر
عرف السلوقي العربي الأصيل في أواسط شبه الجزيرة العربية قبل الميلاد في حضارة قديمة سميت بحضارة المقر، وتقع في منطقة متوسطة بين محافظة تثليث ومحافظة وادي الدواسر، وجل قاطنيها ينحدرون من القبائل العربية التي انحدرت من جهة اليمن.
كما عرف كذلك في موقعي الشويمس والجوبة شمال غرب المملكة.
شغف بالصيد
شغف العرب بحب الصيد والقنص وانهمكوا بتدريب وتعليم حيواناتهم المستخدمة لهذا الغرض من خيل وصقور وكلاب سلوقية كانت تعرف بالجزيرية والفهود العربية.
ورياضة الصيد عند العرب في الجزيرة العربية دواء للروح وغذاء للأجسام والعقول، لذا أطلقوا عليها مسمى ((اللذة)) لأن لذتها عندهم تفوق كل اللذات.
ويذكر العرب أن الحارث بن معاوية بن ثور الكندي كان من أوائل الذين صادوا بالصقور والكلاب السلوقية، وكان خبيرا في تربيتها وتضريتها وتدريبها، كما اشتهر كذلك وائل بن ربيعة بن الحارث التغلبي شيخ تغلب الذي كان مولعًا بالصيد ودائمًا على يده صقره ويرافقه كلبه السلوقي الضاري، وقد اشتهر باسم ((كليب)) الذي غلب عليه، حتى عرف باسم ((كليب بن ربيعة بن الحارث التغلبي)) وقصته معروفة، وقد اشتهرت في قصة الزير سالم وحرب البسوس.
تسلية وترفيه
في وقت متأخر بعد ظهور الإسلام تحول الصيد بالسلوقي العربي الأصيل إلى متعة، وصار مظهرا للتسلية والترفيه وإبراز القدرات والمهارات لدى علية القوم من الأمراء والنبلاء والارستقراطيين.
وقد أباح الإسلام للمسلم استخدام كلاب الصيد السلوقية المدربة وكلاب حراسة الماشية والمزارع والبيوت، أما ما عدا ذلك فهي محرمة شرعًا عند المذاهب الإسلامية، وجاء في الحديث الشريف عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه عَنْ رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم قَال ((مَنْ اقتنى كلبا ليس بكلب صيد ولا ماشية ولا أرض فإنه ينقص من أجره قيراطان كل يوم)).
وفي العهدين الأموي والعباسي صار الصيد والقنص علمًا يدرس في دواوين الخلفاء والملوك والأمراء ونبلاء العرب، وصار لهذا العلم رجاله وأصحابه المتخصصون بكل ما له علاقة بشؤونه وملحقاته، وأصبح اسم هذا الفن أو العلم هو ((البزدرة)) أو ((البيزرة)) أو ((البزيرة))، وهي تسميات ذات أصل فارسي آتية من ((باز دار)) أي دار الباز، والباز طير جارح مثل الصقر كان يستخدم للصيد عند الأكاسرة ملوك الفرس، بينما المفضل عند العرب عندما كانوا في جزيرتهم قبل أن يتحضروا هو الصقر، وأصبح مسمى الصياد والمعلم المختص في شؤون البيزرة أو البزدرة هو بازياد أو بيزار أو باز داري، وكانت لهم دار خاصة مجهزة ومزودة بكل ما يحتاجونه لشؤون وظيفتهم، ولهم رئيس يسمى ((كبير البازدارية أو كبير البيازره)) يشرف على أمور البزدرة ويراجع السلطان في موضوع الصيد والقنص ومواعيده.
ويتناول علم البيزرة البحث في فن رياضة الصيد والقنص بالطيور الجوارح وطريقة علاجها وتربيتها وتدريبها، ويتناول بالبحث والدراسة كل الأمور ذات الصلة بالصيد وما يرافقه من حيوانات ومعدات وتعليمات، وكان أهم رفيق مع الصقر هو السلوقي العربي الأصيل الذي كان يجيد المواءمة مع الصقر والخيل المدربة للقنص أثناء عدوها وخبوبها وهرولتها.
مصنفات أدبية
ألّف العرب كتبا كثيرة تتعلق بفن البيزرة، منها كتاب ((الجمهرة في البيزرة)) لعيسى بن حسان الأسدي، وكتاب ((الكافي في البيزرة)) لعبدالرحمن البلدي، وكتاب ((أنس الملا بوحش الغلا)) لمنكلي، وكتاب ((المصايد والمطارد)) لكشاجم، وأقدم كتاب عربي في موضوع الصيد والقنص هو مخطوط ((ضواري الطير)) للغطريف بن قدامه الغساني وهو صاحب صيد الخليفة هشام بن عبدالملك الأموي، ولعل أعظم المصنفات الأدبية التي عرفها المسلمون والعرب هو ما خطه محمد بن خلف بن المرزبان بن بسام، أبو بكر المحولي المتوفى عام 309هـ ((فضل الكلاب على كثير ممن لبس الثياب))، وفيه يسرد خصائل وشمائل وفاء الكلاب الذي فاقت به البشر من قصص ووقائع حقيقية حدثت في تاريخ العرب.
وذاع صيت الكلاب السلوقية في الصيد والقنص لدرجة التغني بها في الأهازيج، وهي تمتاز عن بقية الكلاب بسرعتها الفائقة وحركتها الرشيقة، وتكون آذانها طويلة متدلية، وتتميز بضمور البطن وأناقة الشكل وشدة الأنفة والعزة لديها فلا تقبل الضيم والإهانة.
وتردد اسم هذه الكلاب الممدوحة بالصيد والنبل والوقار في دواوين الملوك والأمراء والنبلاء من خلال الشعر والأدب العربي.
ويصف الجاحظ الكناني وهو أبو عثمان عمرو بن بحر بن محبوب بن فزارة الليثي الكناني البصري في كتاب ((الحيوان)) كيفية مطاردة الكلاب السلوقية للطريدة عند العرب قائلا ((على أن للكلب في تتبع الدراج والإصماد خلف الأرنب في الجبل الشاهق من المرفق وحسن الاهتداء والتأني ما لا يخفى مكانه على البيازره والكلابين يوم كان الصيد بواسطة الكلب كانت الأرانب تملأ البراري)).
شهرة
تذكر كتب السير أن الخليفة الأموي الوليد الثاني بن يزيد الثاني ((ت 360 هـ)) والخليفة العباسي محمد المهدي ((ت 300هـ)) من المشهورين بحب وممارسة هواية الصيد والقنص بواسطة الصقر والسلوقي العربي الأصيل معًا، وكانا يصرفان عليها أموالا طائلة، وتجالسهم في مجالس السمر وعند خروجهم بين الأمصار متفقدين وفي حروبهم وغزواتهم.
فحالما يشاهد الخليفة الطريدة إن كان غزالا أو أرنبا أو حبارى كامنة على الأرض، فإنه يطلق كلبه السلوقي عليها لإثارتها من مكمنها فهو امتاز أثناء الصيد أن تصل سرعته عند مطاردته لفريسته أو أثناء السباقات إلى 75 كم/س بينما يقوم ذيله الطويل بدور الدفة حيث يسمح له بالمناورة السهلة مع سرعته العالية، وحالما تتحرك هاربة منه فإن الخليفة يطلق صقره عليها، لأنها عندما تتحرك يراها الصقر فتثير غريزة الصيد عنده فينطلق من كفه متعقبًا الطريدة كالسهم السريع القاتل ويؤكد البازدارية في علم البزدرة أن الصقور لا تلحظ الفريسة الكامنة إلا عندما تتحرك، لذلك فإن وظيفة الكلب السلوقي الصياد هو تحريك الطريدة ليلاحظها الصقر ويصطادها، علما أن الصقر يرى على بعد 64 كلم، وعندما ينقض على الطريدة فإنه يضربها ببراثنه ويكون مكان الضرب على الرأس وعلى العيون خاصة، فيشل حركتها ويصيبها بضربات قاتلة مربكة، فتسقط على الأرض، ويوكر عليها ينهش لحمها حتى يدركها بيازرة الخليفة، فيخلصونها منه وهي حية فيذبحونها لتصبح حلالا، وفي أغلب الأحيان كان للسلوقي الضاري المدرب فائدة مهمة، فهو قد يصل قبل البيازرة إلى مكان الطريدة ويخطفها من تحت الصقر ويجلبها للخليفة فورا قبل أن تموت ليذبحها، وفي بعض الأحيان قد يتمكن السلوقي من اصطياد الطريدة كالأرنب وغيرها قبل أن يصطادها الصقر.
ملاحظات المستشرقين
مع مرور الزمن وظهور ما يعرف بالاستشراق ذكر بعض المستشرقين والرحالة الغربيين الذين زاروا شبه الجزيرة العربية وعاشوا مع قبائلها وتجولوا في ديارها، أن كثيرا من شيوخ هذه القبائل ورجالها كانوا يصطادون بواسطة الصقور والكلاب السلوقية الأصيلة، وزينوا مؤلفاتهم بصور مرسومة أو فتوغرافية لها وهي راكبة خلف أصحابها ((ردفًا لهم)) على صهوات الخيل أو الهجن أو تجد صورها واقفة بجانب أصحابها، مما يعكس اعتزاز الرجل العربي بها لكونهما يعتمدان على بعضهما بعضا في التعايش مع البيئة القاسية.
وهناك قبائل وأسر نبيلة تهتم بحفظ نسب ونسل تلك السلالات الأصيلة من الكلاب السلوقية، ويتضح لنا في كثير من كتب البيزرة أن العرب أول من اكتشف وتبين له من خلال التجربة أن التنسيل من سلالات لا تمت بصلة قرابة يقوي النسل والصفات ويزيد المناعة ضد الأمراض مما جعلهم يجتهدون في حلهم وترحالهم في إيجاد الإناث أو الفحول الجيدة لإنتاج سلالات صافية من العيوب و الأمراض.
سلالات عربية في الغرب
توجد سلالات للكلاب السلوقية العربية في الغرب، تم أخذها من شبه الجزيرة العربية في سبعينات القرن العشرين، وقد تم إغفال ذكر ملاكها الأصليين من القبائل العربية إلا في بعض كتب ورسائل بعض الرحالة والمستكشفين والمستشرقين ممن لديهم الأمانة الأدبية في نقل المعلومة.

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