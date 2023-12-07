«إي اف چي هيرميس» تنجح في إتمام خدماتها الاستشارية لطرح «تاكسي دبي»

أعلنت إي اف چي هيرميس أن قطاع الترويج وتغطية الاكتتاب التابع لبنك الاستثمار نجح في إتمام الخدمات الاستشارية لصفقة الطرح العام الأولي لشركة «تاكسي دبي»، وذلك بقيمة 315 مليون دولار في سوق دبي المالي. وقد قامت إي اف چي هيرميس بدور مدير الطرح المشترك لهذه الصفقة (Joint Bookrunner).

وقد شهدت عملية الاكتتاب قيام شركة «تاكسي دبي» بطرح 24.99% من إجمالي رأس مالها المصدر عبر بيع 624.750.000 سهم من الأسهم الحالية، وذلك بقيمة 1.85 درهم للسهم حيث بلغت القيمة السوقية للشركة إلى 4.6 مليارات درهم إماراتي (بما يعادل 1.26 مليار دولار أمريكي).

وبلغت قيمة طلبات الاكتتاب 150 مليار درهم إماراتي (بما يعادل 41 مليار دولار)، حيث لاقت الصفقة إقبالاً كبيراً من جانب المستثمرين في السوق المحلي والإقليمي والعالمي، كما بلغ معدل تغطية الاكتتاب 130 مرة تقريباً من إجمالي الأسهم المطروحة. وقد بدأ تداول أسهم الشركة تحت رمز (DTC).

وأعرب مصطفى جاد، رئيس قطاع الترويج وتغطية الاكتتاب في إي اف چي هيرميس، عن اعتزازه بالدور الذي لعبته إي اف چي هيرميس في إتمام صفقة الطرح العام الأولي الناجحة لشركة «تاكسي دبي» في سوق دبي المالي. وأضاف جاد إن هذه الصفقة تعكس التزام شركة إي اف چي هيرميس في المساهمة في تنشيط سوق رأس المال في دولة الإمارات العربية المتحدة، فضلاً عن مواصلة تنفيذ استراتيجية النمو التي تتبناها إي اف چي هيرميس في المنطقة، مستفيدة من الخبرات الكبيرة التي تنفرد بها الشركة في إتمام الصفقات المهمة في المنطقة. وأوضح جاد أن نجاح شركة «تاكسي دبي» في تطوير نموذج أعمالها من كونها شركة رائدة في تقديم خدمة مركبات الأجرة إلى توفير باقة متنوعة من حلول التنقل يؤكد قدرتها الهائلة على مواكبة التغييرات التي تطرأ على الأسواق، وهو ما انعكس في الإقبال الكبير الذي شهده الطرح من جانب المستثمرين بمختلف فئاتهم. وأشاد جاد بالمكانة الرائدة التي تنفرد بها إي اف چي هيرميس في تقديم الخدمات الاستشارية لكبرى الصفقات، وذلك بفضل التفاني الذي يتمتع به فريق العمل، بالإضافة إلى سجلها الحافل بإتمام عمليات الطرح الأولي الناجحة. وأكد أن هذا الطرح يمثل علامة فارقة في سلسلة الصفقات التي نجحت إي اف چي هيرميس في إتمامها بأسواق دول مجلس التعاون الخليجي، والتي تساهم في ترسيخ مكانتها باعتبارها بنك الاستثمار الرائد في الأسواق الناشئة والمبتدئة، معرباً عن ثقته بقدرة شركة «تاكسي دبي» على مواصلة تحقيق المزيد من الإنجازات وتسطير فصل جديد في مسيرة نموها كشركة مدرجة في البورصة.

جدير بالذكر أن شركة «تاكسي دبي» هي شركة رائدة في تقديم باقة شاملة من حلول التنقل، وبلغت حصتها السوقية 44% بنهاية النصف الأول من العام الجاري، وهو ما ساهم في ترسيخ مكانتها الرائدة باعتبارها المشغل الأول لمركبات الأجرة في دبي، حيث تبلغ الحصة السوقية لأقرب منافسيها 22% من إجمالي السوق. وقد تأسست شركة «تاكسي دبي» عام 1994 كشركة مركبات أجرة، ثم تمكنت فيما بعد من التوسع بنطاق أعمالها لتشمل خدمات التنقل الأخرى، وهو ما يعكس قدرتها على تعظيم الاستفادة من استحواذها على قطاع مركبات الأجرة والكفاءة التشغيلية. وتنفرد الشركة بتقديم مجموعة واسعة من خدمات مركبات الأجرة مع التركيز على أسطولها الكبير الصديق للبيئة، وخدمات مركبات الليموزين لكبار الشخصيات وخدمات الحافلات المدرسية والتجارية وخدمات توصيل الميل الأخير عبر دراجات التوصيل.

وتعد هذه الصفقة هي الثامنة في سلسلة صفقات الطرح الأولي التي نجحت إي اف چي هيرميس في إتمامها خلال عام 2023، وهي امتداد للعديد من الصفقات البارزة التي نجحت في إتمامها خلال الأعوام السابقة في أسواق دول مجلس التعاون الخليجي، بما في ذلك نجاح الشركة أخيراً في إتمام الخدمات الاستشارية لصفقة طرح أسهم شركة «أوكيو لشبكات الغاز» في بورصة مسقط للأوراق المالية (MSX)، وهي الصفقة الأكبر في سلطنة عمان منذ أكثر من 20 عاماً. كما تمكنت الشركة من إتمام خدماتها الاستشارية لصفقة طرح أسهم شركة «أديس القابضة» في بورصة تداول السعودية (Tadawul Stock Exchange)، إلى جانب إتمام طرح أسهم شركة «أدنوك للإمداد والخدمات» وشركة «أدنوك للغاز بي أل سي» في سوق أبوظبي للأوراق المالية (ADX)، كما نجحت في وقت سابق من العام في إتمام صفقة الطرح العام لأسهم شركة «لومي للتأجير» في تداول السعودية، وشركة «أبراج لخدمات الطاقة» في بورصة مسقط للأوراق المالية (MSX)، بالإضافة إلى إتمام صفقة الطرح العام لشركة «الأنصاري للخدمات المالية» في سوق دبي المالي (DFM).