احصلوا على المزيد من الراحة مع غسالات الصحون المتطورة من إل جي

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- AETOSWire) تهدف شركة إل جي إلكترونيكس (إل جي) إلى مساعدتكم للاستمتاع بلحظات إضافية من الراحة بعيداً عن الأعمال المنزلية الصعبة. ويعد العثور على بضعة دقائق من الراحة أمراً ضرورياً في عالمنا السريع اليوم، وهذا ما دفع "إل جي" إلى تصميم غسالات صحون "إل جي" لتحسين روتينكم اليومي وتحريركم من الأعمال المنزلية الشاقة المتمثلة في فرك وشطف الأطباق وتخفيف الضغط عن أجسادكم.
وتوفر "إل جي" كجزء من حملة "لحظات الراحة" فرصة الفوز بغسالة صحون "إل جي" المبتكرة، بدءاً من 24 نوفمبر وحتى 24 ديسمبر. وستقدم خلال هذه الفترة أيضاً خصماً يصل إلى 20% على غسالات الصحون، مما يجعلها الفترة المثالية للارتقاء بمطبخكم عبر استخدام أحدث التقنيات.
قال السيد مينهو كيم, رئيس قسم المنتجات - الأجهزة المنزلية لدى شركة إل جي إلكترونيكس: "تعيد غسالات صحون إل جي تعريف الطريقة التي نتعامل بها مع المهام اليومية، مما يضفي إحساساً بالهدوء والسكينة على الحياة اليومية. وتتميز غسالات الصحون هذه بكونها أنيقة ومستدامة وتُكمّل حملة لحظات الراحة بطريقة مثالية فهي شهادة في حد ذاتها على التزامنا بتعزيز التجارب اليومية لعملائنا".
تتميز أحدث غسالات الصحون من "إل جي" بتقنية QuadWash التي تستخدم أذرع رش متعددة الحركات مزودة بنفاثات الضغط العالي لضمان توفير أطباق نظيفة وخالية من البقايا عبر تغطيتها الشاملة بالمياه. وتم تجهيز الغسالات هذه بمحرك الدفع المباشر العاكس الهادئ والفعال بشكل ملحوظ، مما يضمن الموثوقية والسلام أثناء التشغيل، ويدعمه ضمان محدود لمدة 10 سنوات.
تضمن تقنية TrueSteam تنظيف وتلميع الأواني الفخارية عن طريق نشر بخار الماء المغلي على كامل سطح الأطباق داخل غسالات صحون "إل جي"، حيث تساعد جزيئات الماء النقي في البخار على تقليل بقع الماء. كما تتبنى "إل جي" مستقبل المنازل الذكية من خلال تقنية ThinQ التي تسمح بالتحكم عن بُعد ومراقبة الأجهزة المنزلية عبر هاتفكم الذكي، بينما تسهم غسالات الصحون الخاصة بها في تحقيق أهداف الاستدامة من خلال تقديم خيارات موفرة للطاقة والمياه وتقلل التلوث الضوضائي وتضمن الموثوقية وعمل الغسالة بأداء ممتاز لفترة طويلة.
استمتعوا بلحظات مريحة من السلام في منزلكم مع غسالات صحون "إل جي" المتطورة، حيث تلتقي الراحة والابتكار مع الاستدامة للحصول على تجربة مطبخ راقية ومحسنة.
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نبذة عن وحدة "الأجهزة المنزلية وحلول الهواء" في إل جي إلكترونيكس
رسّخت وحدة "الأجهزة المنزلية وحلول الهواء" في "إل جي إلكترونيكس" مكانتها كشركة عالمية رائدة في مجال الأجهزة المنزلية والحلول الذكية للمنزل، وحلول الهواء تحرص الشركة على تطوير حلول جديدة من خلال الاعتماد على تقنياتها بالإضافة إلى منتجاتها المتميزة والمزودة بتقنية الذكاء الاصطناعي LG ThinQ الأساسية الرائدة في القطاع، كما تلتزم بهدفها في الارتقاء بأسلوب حياة المستهلكين والحفاظ على صحتهم من خلال تطوير أدوات المطبخ المصممة بعناية وأجهزة المعيشة وحلول التدفئة والتهوية وأجهزة تكييف وتنقية الهواء. وتساهم هذه المنتجات مجتمعة في توفير الراحة، والأداء الفائق، والتشغيل الفعّال، إلى جانب الفوائد الصحية الكبيرة. لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة
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