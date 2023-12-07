احصلوا على المزيد من الراحة مع غسالات الصحون المتطورة من إل جي

MENAFN - AETOSWire) تهدف شركة إل جي إلكترونيكس (إل جي) إلى مساعدتكم للاستمتاع بلحظات إضافية من الراحة بعيداً عن الأعمال المنزلية الصعبة. ويعد العثور على بضعة دقائق من الراحة أمراً ضرورياً في عالمنا السريع اليوم، وهذا ما دفع "إل جي" إلى تصميم غسالات صحون "إل جي" لتحسين روتينكم اليومي وتحريركم من الأعمال المنزلية الشاقة المتمثلة في فرك وشطف الأطباق وتخفيف الضغط عن أجسادكم.



وتوفر "إل جي" كجزء من حملة "لحظات الراحة" فرصة الفوز بغسالة صحون "إل جي" المبتكرة، بدءاً من 24 نوفمبر وحتى 24 ديسمبر. وستقدم خلال هذه الفترة أيضاً خصماً يصل إلى 20% على غسالات الصحون، مما يجعلها الفترة المثالية للارتقاء بمطبخكم عبر استخدام أحدث التقنيات.



قال السيد مينهو كيم, رئيس قسم المنتجات - الأجهزة المنزلية لدى شركة إل جي إلكترونيكس: "تعيد غسالات صحون إل جي تعريف الطريقة التي نتعامل بها مع المهام اليومية، مما يضفي إحساساً بالهدوء والسكينة على الحياة اليومية. وتتميز غسالات الصحون هذه بكونها أنيقة ومستدامة وتُكمّل حملة لحظات الراحة بطريقة مثالية فهي شهادة في حد ذاتها على التزامنا بتعزيز التجارب اليومية لعملائنا".



تتميز أحدث غسالات الصحون من "إل جي" بتقنية QuadWash التي تستخدم أذرع رش متعددة الحركات مزودة بنفاثات الضغط العالي لضمان توفير أطباق نظيفة وخالية من البقايا عبر تغطيتها الشاملة بالمياه. وتم تجهيز الغسالات هذه بمحرك الدفع المباشر العاكس الهادئ والفعال بشكل ملحوظ، مما يضمن الموثوقية والسلام أثناء التشغيل، ويدعمه ضمان محدود لمدة 10 سنوات.

تضمن تقنية TrueSteam تنظيف وتلميع الأواني الفخارية عن طريق نشر بخار الماء المغلي على كامل سطح الأطباق داخل غسالات صحون "إل جي"، حيث تساعد جزيئات الماء النقي في البخار على تقليل بقع الماء. كما تتبنى "إل جي" مستقبل المنازل الذكية من خلال تقنية ThinQ التي تسمح بالتحكم عن بُعد ومراقبة الأجهزة المنزلية عبر هاتفكم الذكي، بينما تسهم غسالات الصحون الخاصة بها في تحقيق أهداف الاستدامة من خلال تقديم خيارات موفرة للطاقة والمياه وتقلل التلوث الضوضائي وتضمن الموثوقية وعمل الغسالة بأداء ممتاز لفترة طويلة.



استمتعوا بلحظات مريحة من السلام في منزلكم مع غسالات صحون "إل جي" المتطورة، حيث تلتقي الراحة والابتكار مع الاستدامة للحصول على تجربة مطبخ راقية ومحسنة.

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نبذة عن وحدة "الأجهزة المنزلية وحلول الهواء" في إل جي إلكترونيكس

رسّخت وحدة "الأجهزة المنزلية وحلول الهواء" في "إل جي إلكترونيكس" مكانتها كشركة عالمية رائدة في مجال الأجهزة المنزلية والحلول الذكية للمنزل، وحلول الهواء تحرص الشركة على تطوير حلول جديدة من خلال الاعتماد على تقنياتها بالإضافة إلى منتجاتها المتميزة والمزودة بتقنية الذكاء الاصطناعي LG ThinQ الأساسية الرائدة في القطاع، كما تلتزم بهدفها في الارتقاء بأسلوب حياة المستهلكين والحفاظ على صحتهم من خلال تطوير أدوات المطبخ المصممة بعناية وأجهزة المعيشة وحلول التدفئة والتهوية وأجهزة تكييف وتنقية الهواء. وتساهم هذه المنتجات مجتمعة في توفير الراحة، والأداء الفائق، والتشغيل الفعّال، إلى جانب الفوائد الصحية الكبيرة. لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة