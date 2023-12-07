“كابو” تضاعف أرباحها 3.6 مرة في الربع الأول - جريدة البورصة

(MENAFN
- Al-Borsa News)
تضاعفت أرباح شركة النصر للملابس والمنسوجات“كابو”، 3.6 مرة خلال الربع الأول من العام المالي 2023- 2024، لتصل 16.98 مليون جنيه، مقارنة بربح 3.7 مليون جنيه خلال الفترة المقارنة من العام المالي السابق.
وزادت مبيعات الشركة خلال الفترة لتصل 30.2 مليون جنيه، مقابل 20.7 مليون جنيه في الفترة المقارنة من العام المالي المقارن.
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وتدرس شركة النصر لصناعة الملابس والمنسوجات“كابو جيل” رفع طاقتها الإنتاجية 120% من 4 آلاف دستة يوميًا فى الوقت الحالى إلى 10 آلاف دستة بنهاية الربع الثالث من 2024.
وقال محمد حسين، مدير القطاع التجاري للشركة، إن“كابو جيل” تدرس أيضًا زيادة فروعها من 17 فرعا إلى 30 فرعا بالقاهرة والإسكندرية، بجانب امتلاك الشركة 30 وكيلاً على مستوى الجمهورية.
أوضح أن أزمة الدولار تمثل عبئا على الشركة؛ نظراً لإعتمادها على 40% خامات مستوردة، وأن عدم توافر بعض أنواع الغزول مثل المتوسطة والقصيرة يدفع الشركة للاستيراد خاصة في ظل أزمة تدبير الدولار التى تكبدبها غرامات تأخير.
أضاف أن تحديات الصناعة أدت إلى خلق تذبذبات سعرية للخامات على مدار فترات قصيرة بما أجبر الشركة على زيادة أسعار منتجاتها بنسبة 20% خلال الفترة الماضية لتماشي مع زيادة مدخلات التصنيع.
وذكر أن الشركة تصدر 40% من إنتاجها لدول الخليج بجانب التصدير للعلامات التجارية العالمية مثل“إل سى وايكيكى”، وأن الشركة تستهدف دخول أسواق جديدة متمثلة في روسيا وأمريكا الجنوبية وشمال أفريقيا.
وتأسست شركة النصر للملابس والمنسوجات عام 1927، تمتلك مصنعين بالإسكندرية بمنطقتى الحضرة والعامرية، متخصصة في إنتاج الملابس القطنية الداخلية والخارجية للرجال والنساء والأطفال ويتجاوز عدد العمال 5 ألف عامل.
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