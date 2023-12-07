“كابو” تضاعف أرباحها 3.6 مرة في الربع الأول - جريدة البورصة

MENAFN - Al-Borsa News) تضاعفت أرباح شركة النصر للملابس والمنسوجات“كابو”، 3.6 مرة خلال الربع الأول من العام المالي 2023- 2024، لتصل 16.98 مليون جنيه، مقارنة بربح 3.7 مليون جنيه خلال الفترة المقارنة من العام المالي السابق.

وزادت مبيعات الشركة خلال الفترة لتصل 30.2 مليون جنيه، مقابل 20.7 مليون جنيه في الفترة المقارنة من العام المالي المقارن.

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وتدرس شركة النصر لصناعة الملابس والمنسوجات“كابو جيل” رفع طاقتها الإنتاجية 120% من 4 آلاف دستة يوميًا فى الوقت الحالى إلى 10 آلاف دستة بنهاية الربع الثالث من 2024.

وقال محمد حسين، مدير القطاع التجاري للشركة، إن“كابو جيل” تدرس أيضًا زيادة فروعها من 17 فرعا إلى 30 فرعا بالقاهرة والإسكندرية، بجانب امتلاك الشركة 30 وكيلاً على مستوى الجمهورية.

أوضح أن أزمة الدولار تمثل عبئا على الشركة؛ نظراً لإعتمادها على 40% خامات مستوردة، وأن عدم توافر بعض أنواع الغزول مثل المتوسطة والقصيرة يدفع الشركة للاستيراد خاصة في ظل أزمة تدبير الدولار التى تكبدبها غرامات تأخير.

أضاف أن تحديات الصناعة أدت إلى خلق تذبذبات سعرية للخامات على مدار فترات قصيرة بما أجبر الشركة على زيادة أسعار منتجاتها بنسبة 20% خلال الفترة الماضية لتماشي مع زيادة مدخلات التصنيع.

وذكر أن الشركة تصدر 40% من إنتاجها لدول الخليج بجانب التصدير للعلامات التجارية العالمية مثل“إل سى وايكيكى”، وأن الشركة تستهدف دخول أسواق جديدة متمثلة في روسيا وأمريكا الجنوبية وشمال أفريقيا.

وتأسست شركة النصر للملابس والمنسوجات عام 1927، تمتلك مصنعين بالإسكندرية بمنطقتى الحضرة والعامرية، متخصصة في إنتاج الملابس القطنية الداخلية والخارجية للرجال والنساء والأطفال ويتجاوز عدد العمال 5 ألف عامل.