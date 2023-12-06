«أبوظبي للتمويل المستدام» يناقش سبل بناء مراكز مالية خضراء

اختتم سوق أبوظبي العالمي بنجاح، الدورة السادسة من ((ملتقى أبوظبي للتمويل المستدام)) في مؤتمر الأطراف ((كوب 28))، والذي أقيم ضمن فعاليات يوم ((التمويل والتجارة والمساواة بين الجنسين))، وذلك كجزء من ((أسبوع أبوظبي للاستدامة))، إذ ركز جدول أعمال الملتقى على موضوع ((بناء مراكز مالية خضراء للمستقبل))، بالتزامن مع استضافة الإمارات لمؤتمر الأطراف إحدى أهم الفعاليات العالمية هذا العام لمناقشة قضايا المناخ.

وتناولت حوارات الملتقى، الاستراتيجيات المتطورة لأكبر صناديق الثروة السيادية في العالم ودور الأطراف المعنية، لجعل مشاريع الأسواق الناشئة أكثر جاذبية لأسواق رأس المال العالمية، علاوة على التفاعل مع المشهد التنظيمي المتطور للتمويل الأخضر، ودور القطاع المصرفي في تمويل التحولات المناخية.

وبالإضافة إلى ذلك، تمت مناقشة مواضيع تحسين كفاءة سوق الكربون والاستعداد لتمويل الموجة السادسة القادمة من الابتكارات التي سيتم تطبيقها في مجال تقنيات العمل المناخي.

مشاركون

وشارك في جلسات حوار الملتقى، كريم مراد، الرئيس العالمي للبنية التحتية في جهاز أبوظبي للاستثمار، والذي ناقش استراتيجياته في مجال الاستدامة، واستعرض الجهود المبذولة لإيجاد القيمة وتعزيزها على المدى الطويل فيما يخص مخرجات الأسواق المستدامة.

وشهد الملتقى، جلسة استثنائية سلطت الضوء على أبوظبي باعتبارها ((عاصمة صاعدة لتمويل المناخ))، بمشاركة ماجد السويدي، الرئيس التنفيذي لصندوق الحلول المناخية ((ألتيرا))، الذي تم إطلاقه أخيراً بقيمة 30 مليار دولار، والمدير العام والممثل الخاص لرئاسة الإمارات لمؤتمر الأطراف، ومرسيدس فيلا مونسيرات، الرئيس التنفيذي للمركز العالمي لتمويل المناخ، حيث سلط الطرفان الضوء على رؤيتهما لكل من المركز والصندوق واستعرضا آلية تسريع تمويل المناخ على مستوى العالم.

وتحدثت ضمن جلسات الحوار في الملتقى، شخصيات بارزة إقليمية ودولية من بينهم، الأمير خالد بن الوليد بن طلال آل سعود، الرئيس التنفيذي لشركة ((كيه بي دبليو فينتشرز))، ومايكل ماينيلي، عمدة مدينة لندن، ودانيال بينتو، الرئيس والمدير التنفيذي للعمليات في ((جي بي مورجان))، ولوران ديفيد، نائب الرئيس التنفيذي للعمليات في بنك ((بي إن بي باريبا))، وفرانك إلدرسون، عضو مجلس الإدارة التنفيذي للبنك المركزي الأوروبي، ودانيال هانا، الرئيس العالمي للتمويل المستدام في بنك ((باركليز))، وغابرييل كايو، الرئيس المشارك والعضو المنتدب لشركة ((جنرال أتلانتيك))، وبيير أبادي، رئيس تمويل المناخ لدى ((تيكيهاو كابيتال)).

تدابير جادة

وقال معالي أحمد جاسم الزعابي، عضو المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، رئيس دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي، رئيس مجلس إدارة سوق أبوظبي العالمي: ((يمر عالمنا بأوقات حرجة، تتطلب منا اتخاذ تدابير جادة، وقد كانت أبوظبي في طليعة المراكز العالمية التي حققت تقدماً سريعاً في مجال الاستدامة، لذلك جاء ((ملتقى أبوظبي للتمويل المستدام))، ليقدم منصة فريدة لمواءمة النمو الاستثنائي لإمارة أبوظبي مع أهداف الإمارات للاستدامة، ويسعدنا أن النقاشات التي شهدناها اليوم في جلسات الملتقى مع شخصيات بارزة وقادة فكر إقليميين ودوليين، لم تكن مجرد حوارات، بل عكست أيضاً التزامنا المستمر في هذا المجال وأكدت دور أبوظبي في دفع تحول الأسواق والمؤسسات المالية في الدولة لتصبح محوراً عالمياً لتمويل المناخ)).

وأضاف معاليه: ((تماشياً مع هذه الأهداف وبالنظر إلى النمو الهائل الذي تشهده أبوظبي، أعلن سوق أبوظبي العالمي عن إطلاق ((المركز العالمي لتمويل المناخ)) والذي سيعمل على تسريع عملية تطوير أطر ومهارات تمويل المناخ، ودعم أفضل الممارسات في الإمارات والعالم، مستعدون للتحرك نحو مستقبل الحياد المناخي، بينما نعمل على تأسيس ((عاصمة رأس المال الأخضر)) على قواعد الاقتصاد الأخضر)).

تحديات

ومن خلال إطلاق ((المركز العالمي لتمويل المناخ))، تهدف إمارة أبوظبي لمعالجة التحديات الرئيسية المرتبطة بالأطر المالية التي تعيق تدفقات الاستثمار، والمساعدة على جعل تمويل المناخ متاحاً للجميع وتسهيل الوصول إليه، وليكون هذا أحد أبرز إنجازات مؤتمر الأطراف.

وبالتوازي مع انطلاق مؤتمر الأطراف بجلسات حوار استراتيجية في الأول من ديسمبر 2023، أعلن سوق أبوظبي العالمي أيضاً عن اختياره ليكون المقر الرئيسي لصندوق ((ألتيرا)) الخاص بالحلول المناخية والذي تم إطلاقه حديثاً وأنشأته ((لونات))، الشركة العالمية لإدارة الصناديق، ويعد أكبر صندوق استثماري خاص يركز على حلول مواجهة تغير المناخ على مستوى العالم بقيمة 30 مليار دولار.

ويعكس ((ملتقى أبوظبي للتمويل المستدام))، الجهود الجماعية لمؤسسات القطاع المالي في الإمارات، الرامية إلى تعزيز التمويل والاستثمار المستدام في المشاريع والمبادرات التي تدعم الأهداف المناخية الوطنية للدولة وطموحها نحو مستقبل أفضل وأكثر استدامة. وحضر الحدث هذا العام، نحو 600 من المتحدثين والمشاركين، ما جعله إحدى أبرز الفعاليات الرئيسية لمناقشة الاستدامة في مؤتمر الأطراف.

كما يشارك سوق أبوظبي العالمي في مؤتمر الأطراف، باعتباره الشريك الرئيسي لتمويل المناخ، ويلعب دوراً محورياً في صياغة الحوار العالمي حول تمويل المناخ ومواءمة الجهود الدولية نحو العمل المناخي، من خلال استضافته لجلسات حوارية في مركز كونكت للمؤتمرات (C3) في مؤتمر الأطراف COP28.