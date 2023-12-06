نجيب ساويرس: 55 مليار جنيه مبيعات أورا للتطوير العقارى خلال 2023

(MENAFN
- Al-Borsa News)
قال المهندس نجيب ساويرس الرئيس التنفيذى ورئيس مجلس إدارة مجموعة أورا ديفلوبرز، إن شركة“أورا” حققت مبيعات تعاقدية بمشروعاتها العقارية بقيمة 55 مليار جنيه خلال العام الجارى.
وأضاف ساويرس ، خلال مؤتمر صحفى، أن الحكومة قدمت عددا من التسهيلات للمطورين العقاريين خلال الفترة الماضية، ولكنها مازالت غير كافية خاصة فى ظل ارتفاع سعر الفائدة وزيادة تكاليف المواد الخام.
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وأوضح أن الشركة تتبع عدة خطوات للتحوط من الزيادات المستمرة فى الأسعار من خلال التعاون مع شركات مقاولات جادة تسرع من عمليات الإنشاء، والحفاظ على احتياطى كافى من المواد الخام المستوردة.
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