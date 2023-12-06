نجيب ساويرس: 55 مليار جنيه مبيعات أورا للتطوير العقارى خلال 2023

MENAFN - Al-Borsa News) قال المهندس نجيب ساويرس الرئيس التنفيذى ورئيس مجلس إدارة مجموعة أورا ديفلوبرز، إن شركة“أورا” حققت مبيعات تعاقدية بمشروعاتها العقارية بقيمة 55 مليار جنيه خلال العام الجارى.

وأضاف ساويرس ، خلال مؤتمر صحفى، أن الحكومة قدمت عددا من التسهيلات للمطورين العقاريين خلال الفترة الماضية، ولكنها مازالت غير كافية خاصة فى ظل ارتفاع سعر الفائدة وزيادة تكاليف المواد الخام.

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وأوضح أن الشركة تتبع عدة خطوات للتحوط من الزيادات المستمرة فى الأسعار من خلال التعاون مع شركات مقاولات جادة تسرع من عمليات الإنشاء، والحفاظ على احتياطى كافى من المواد الخام المستوردة.