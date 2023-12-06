فرنسا تخشى حريقا إقليميا جراء التصعيد على حدود لبنان

فرنسا تخشى حريقا إقليميا جراء التصعيد على حدود لبنان
التاريخ
12/6/2023 8:13:12 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
قالت الخارجية الفرنسية انها تشعر بقلق بالغ إزاء استمرار الاشتباكات على الحدود بين لبنان وإسرائيل.
واضافت :"نعرب عن أسفنا للضربة الإسرائيلية التي أودت بحياة أحد أفراد الجيش اللبناني و نشدد على ضرورة ممارسة جميع الأطراف أقصى قدر من ضبط النفس من أجل منع اندلاع حريق إقليمي"
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