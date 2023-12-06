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فرنسا تخشى حريقا إقليميا جراء التصعيد على حدود لبنان

12/6/2023 8:13:12 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- قالت الخارجية الفرنسية انها تشعر بقلق بالغ إزاء استمرار الاشتباكات على الحدود بين لبنان وإسرائيل.


واضافت :"نعرب عن أسفنا للضربة الإسرائيلية التي أودت بحياة أحد أفراد الجيش اللبناني و نشدد على ضرورة ممارسة جميع الأطراف أقصى قدر من ضبط النفس من أجل منع اندلاع حريق إقليمي"


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