مقهى ميلو يعيد افتتاح أبوابه في نوفوتيل أبوظبي البستان بحلّة جديدة كليًا

(MENAFN
- Iris Media Press Services) تصميم جديد وقائمة طعام إيطالية بامتياز
أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة: شهد مقهى ميلو الواقع في فندق نوفوتيل أبوظبي البستان تغييرًا جذريًا معيدًا افتتاح أبوابه بوصفه مقهىً ومخبزًا إيطاليًا بامتياز.
حيث يظهر ميلو بحلة جديدة كليًا تمتاز بتصاميمها الداخلية الدافئة المعدة خصيصًا لإضفاء أجواء حميمية على المكان حيث يمكن للزوار الاجتماع مع الأهل والأصدقاء لاحتساء القهوة اللذيذة وتناول المخبوزات الطازجة التي تخطف أنفاسهم بمجرد دخولهم المقهى.
ويمتاز التصميم الجديد بإنارته الطبيعية ومساحاته المفتوحة التي تمنح الزوار إحساسًا بالراحة والتفاؤل، فضلًا عن المناطق المخصصة للاسترخاء أو العمل، الأمر الذي يجعله مكانًا مثاليًا للتأمل والتفكّر أو إنجاز الأعمال ضمن أجواء إيجابية ملهمة.
ومن ناحيةٍ أخرى، يقدم ميلو قائمة طعام مميزة مستوحاة من المطبخ الإيطالي العريق وتقدم تجربة جديدة تحتفي بحب المخبوزات والمأكولات الخفيفة، كما تضم سلسلة من المشروبات المنتقاة بعناية كقهوة اللفاتزا الطازجة، ولاتيه الشمندر والفستق الحلبي، إلى جانب الحلويات الشهية كالبانا كوتا بالفانيلا والريكوتا بالفستق الحلبي.
وفي حديثه عن التحول الجذري الذي شهده ميلو، قال السيد مراد براهمي، المدير العام في فندق نوفوتيل أبوظبي البستان: " أردنا إيجاد مكانٍ يحتفي بالعلاقات الشخصية ويتيح للأفراد الاجتماع حول القهوة والمخبوزات الرائعة. مكانًا يتسم بأجوائه الراقية والمشرقة التي تمنح الزوار شعورا بأنهم لم يغادرو غرفة المعيشة أبدًا؛ وفي الوقت نفسه، يعد ميلو وجهةً مثاليةً للالتقاء بشركاء العمل أو ببساطة العمل عن بعد على أحد المشاريع أثناء الاستمتاع بفنجان من قهوة اللافاتزا".
مطعم ميلو يستقبل المقيمين والزوار يوميًا من الساعة 6:00 صباحًا وحتى الساعة 10:00 ليلًا.
نبذة عن فندق نوفوتيل أبوظبي البستان
تقع غرفنا وأجنحتنا الراقية في أحد أكثر الأماكن استقطابًا للزوار في الإمارة، مشكّلةً الملاذ الأمثل للراغبين بالاستجمام ضمن أجواء هادئة. وتقدم كل منها خدمة الأنترنت اللاسلكي WiFi المجانية وخدمة الإنترنت السلكي ومساحة عمل مريح، كما تمتاز بستار التعتيم المثالية والأسرة الواسعة التي تحفل ببياضات فاخرة وكل ما يضمن للضيوف نومًا هانئًا ومريحًا.
تناول وجبة إفطار فاخرة واستكشف سلسلة من المأكولات الشرق أوسطية والعالمية اللذيذة من بوفيه مطعم "بيبر". أما مقهى ومخبز ميلو الإيطالي يعد المكان الأمثل لتناول فنجان من القهوة مع وجبة خفيفة صحية. استرخ مع الكوكتيلات المعدة بإتقان وأنت تستمتع بإطلالة خلابة على المدينة بجوار المسبح في بار ويفز أوت دور لاونج.
تعد قاعة البستان مكانا مثاليًا لإقامة مأدبات الغذاء أو العشاء أو غيرها من المناسبات الخاصة، وقد تم تجهيز مساحات الفعاليات السبع النموذجية لدينا بأحدث التقنيات السمعية والبصرية ما يجعلها أيضًا مثالية لإقامة الاجتماعات والمؤتمرات والندوات.
وإن كنتم تبحثون عن موقع فاخر لإقامة حفل زفافكم، فسيهتم فريق تنظيم الفعاليات المخصص لدينا بكل الأمور من البداية إلى النهاية.
في نوفوتيل أبوظبي البستان، تسير الأعمال والأنشطة الترفيهية جنبًا إلى جنب لجعل إقامتك في أبو ظبي إقامة لا تنسى. لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة موقعنا الألكتروني أو متابعتنا على فيسبوك وإنستغرام.
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