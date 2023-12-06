تايم لاين: سويسرا والصراع في الشرق الأوسط

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MENAFN - Swissinfo) Español (es) Cronología: Suiza y el conflicto en Oriente Próximo中文 (zh) 回顾时间线:中东冲突与瑞士English (en) Timeline: Switzerland and the conflict in the Middle East (الأصلي)Pусский (ru) Хронология событий: Швейцария и конфликт на Ближнем Востоке日本語 (ja) 時系列でみるスイスと中東紛争

يمكن أن يكون تحديد نقطة بداية الصراع في الشرق الأوسط مسألة وجهة نظر. ففي حين يُرجع البعضُ أصلَه إلى العصور القديمة، أو إلى الهجرة اليهودية في أواخر القرن التاسع عشر، فإن هذا التايم لاين يبدأ مع المؤتمر الصهيوني الأوّل الذي عقد في بازل، سويسرا، عام 1897.

يؤكّد اختيار نقطة البداية هذه، لا سيّما بسبب موقع الحدث في بازل، على ارتباط سويسرا التاريخي بالصراع. وقد اتّسمت مواقف وسياسات الدولة الواقعة في جبال الألب على مرّ العقود بالتوازن الدقيق بين الحياد والالتزام الإنساني، والتوافق المستمر مع قرارات الأمم المتحدة بشأن هذه المسألة.

بعد أسبوع من انعقاد المؤتمر، كتب تيودور هرتزل، صاحب مبادرة إنشاء المنظمة الصهيونية العالمية ثمّ الرئيس المؤسّس لها: "في بازل أسّستُ الدولة اليهودية".

المؤتمر الصهيوني الأوّل، أغسطس 1897. Keystone / Str

1917: وعد بلفور*1918-1948: الانتداب البريطاني على فلسطين.

كانت يافا آنذاك مدينة ساحلية رئيسية تقع في الجزء الجنوبي من فلسطين تحت الانتداب البريطاني، وهي الآن جزء من جنوب تل أبيب. في عام 1927، كانت يافا لا تزال مدينة ذات أغلبية عربية بينما شهدت تغيرات كبيرة بسبب الحركة الصهيونية المتنامية وزيادة الهجرة اليهودية إلى فلسطين.

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بعد انتهاء الانتداب البريطاني على فلسطين، أعلنت دولة إسرائيل استقلالها، ممّا أدّى إلى تدخّل عسكري فوري من قبل الدول العربية، بما في ذلك مصر وشرق الأردن (الأردن حاليا)، وسوريا، ولبنان، والعراق. انتهى الصراع، المعروف باسم الحرب العربية الإسرائيلية عام 1948، بهزيمة عسكرية للدول العربية ومكاسب إقليمية كبيرة لإسرائيل، تتجاوز ما اقترحته خطة التقسيم التابعة للأمم المتحدة.

وكانت النتيجة الرئيسية للحرب هي النكبة*، عندما أصبح ما يقدّر بنحو 750 ألف فلسطينية وفلسطيني من أصل 1.9 مليون نسمة، لاجئين خارج حدود دولة إسرائيل، ولم يُسمح لهم أبدًا بالعودة.

منحت سويسرا كلاًّ من إسرائيل والأردن اعترافها الفعليّ في 28 يناير 1949. وأرجأت الحكومة الفدرالية السويسرية منح الاعتراف عام 1948، تجنّبًا للاعتقاد أن سويسرا تنحاز بذلك إلى أحد طرفي الصراع، وبغرض الحفاظ على العلاقات التجارية مع الدول العربية، وخاصة مصر.

وكانت السلطات السويسرية أيضًا حذرة من الميول الاشتراكية لإسرائيل في ذلك الوقت واصطفافها المحتمل مع الكتلة الشيوعية الشرقية. وجاء الاعتراف الرسمي بعد اتّخاذ الخطوة نفسها من قبل الدول الغربية الأخرى واتفاق الهدنة الناشئ والذي سيعرف لاحقًا بالخط الأخضر.

يرسم الخط الأخضر الحدود بين القوات الإسرائيلية وقوّات جيرانها العرب. وأصبحت هذه الخطوط تشكّل حدود الأمر الواقع لإسرائيل، وذلك إلى غاية حرب الأيام الستة عام 1967.

قائمة المصطلحات:

صهيونية:

حركة سياسية كان هدفها الأصلي إنشاء دولة للشعب اليهودي، وهي الآن تدعم دولة إسرائيل.

وعد بلفور:

كان بيانًا عامًا أصدرته الحكومة البريطانية في عام 1917، أيّدت فيه إنشاء "وطن قومي للشعب اليهودي" في فلسطين، مما يشير إلى تأييد كبير لتطلعات الصهاينة. ومع ذلك، فقد نصّ البيان أيضًا على أنه "لا يجوز فعل أي شيء من شأنه أن ينتقص من الحقوق المدنية والدينية للطوائف غير اليهودية المقيمة في فلسطين".

النكبة:

تشير كلمة "الكارثة" بالعربية إلى التهجير الجماعي للفلسطينيين والفلسطينيات وتشريدهم خلال الحرب العربية الإسرائيلية عام 1948.

النكسة:

تستخدم لوصف تأثير الحرب الستة عام 1967 على الفلسطينيين والدول العربية، وخاصّة استيلاء إسرائيل على الأراضي الفلسطينية المتبقية في الضفة الغربية والقدس الشرقية وقطاع غزة، وكذلك مرتفعات الجولان السورية. وشبه جزيرة سيناء المصرية.

حرب يوم الغفران:

حرب أكتوبر، المعروفة أيضًا باسم حرب أكتوبر، هي صراع اندلع عام 1973 بين إسرائيل وتحالف من الدول العربية بقيادة مصر وسوريا لاستعادة الأراضي التي تم الاستيلاء عليها، في يوم الغفران، وهو يوم مقدس لدى اليهود. وأدى ذلك إلى انتصار عسكري لإسرائيل.

منظمة التحرير الفلسطينية:

منظمة التحرير الفلسطينية، مع فصيلها الرئيسي فتح، هي منظمة سياسية وعسكرية تأسست لتحرير فلسطين من خلال الكفاح المسلح، لكنها اعترفت فيما بعد بإسرائيل وسعت إلى حل الدولتين.

حماس :

منظمة إسلامية متشددة وسياسية تسعى إلى إقامة دولة فلسطينية وهي في صراع سياسي وعسكري مع إسرائيل. وتعتبرها مجموعة إرهابية من قبل العديد من الدول، بما في ذلك إسرائيل والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي.

الانتفاضة (الأولى والثانية):

كانت الانتفاضتان عبارة عن انتفاضتين فلسطينيتين ضد الاحتلال الإسرائيلي، وتميزتا باحتجاجات واسعة النطاق، وعصيان مدني، وأعمال عنف.

اتفاقيات أوسلو:

سلسلة من الاتفاقيات في التسعينيات بين إسرائيل ومنظمة التحرير الفلسطينية، تهدف إلى التوصل إلى معاهدة تستند إلى قراري الأمم المتحدة 242 و338، ووضع إطار للعلاقات المستقبلية بين الطرفين.

اتفاقيات إبراهيم:

سلسلة اتفاقيات تم توقيعها عام 2020 لتطبيع العلاقات بين إسرائيل والعديد من الدول العربية. كانت هذه الاتفاقيات، التي بدأتها الإمارات العربية المتحدة وتلتها البحرين والمغرب والسودان، بمثابة تحول من الرفض العربي طويل الأمد للاعتراف بدولة إسرائيل إلى مرحلة جديدة من العلاقات الدبلوماسية المفتوحة.

End of insertion1967: حرب الأيام الستة.

شنّت إسرائيل ما وصفته بالحرب الدفاعية الوقائية ضد الأردن ومصر وسوريا، زاعمةً وجود استعداد واضح لدى هذه الأطراف للهجوم عليها. وقد أخذ هذا الهجوم الحكومات العربية على حين غرّة، وأدّى إلى قيام إسرائيل بتوسيع أراضيها بشكل كبير لتشمل شبه جزيرة سيناء وقطاع غزة والضفة الغربية والقدس الشرقية ومرتفعات الجولان.

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شنّت مصر وسوريا هجومًا مفاجئًا على إسرائيل، مما أدّى إلى صراع قصير ولكن مكثّف يعرف في المنطقة العربية بـ "حرب أكتوبر". وخلال هذه الفترة، أوضحت الدبلوماسية السويسرية موقفها في الشرق الأوسط، حيث أبدت تعاطفها مع إسرائيل، خاصة بعد حرب يوم الغفران. وقد انعكس هذا أيضًا في قرار سويسرا بوقف الدعم المالي لليونسكو في أعقاب قرار الوكالة التابعة للأمم المتحدة الذي ينتقد إسرائيل في عام 1975.

وفي الوقت نفسه، بدأت سويسرا أيضًا في تبني موقف أكثر استباقية ودقة تجاه الصراع في الشرق الأوسط، متأثرةً جزئيًا بهجمات المسلحين الفلسطينيين على الأراضي السويسرية، بما في ذلك تفجير طائرة الخطوط الجوية السويسرية عام 1970، الذي لم يتم حلّه، والذي يشتبه في ارتباطه بالمسلّحين الفلسطينيين. وأدى التفجير إلى مقتل جميع ركاب الطائرة البالغ عددهم 47 شخصًا.

يدعو القرار جميع الأطراف إلى وقف إطلاق النار وإنهاء جميع الأنشطة العسكرية على الفور. وينصّ على ضرورة أن تبدأ جميع الأطراف المفاوضات بهدف إقامة سلام عادل ودائم في الشرق الأوسط.

لقد دعمت سويسرا عملية السلام، ولكن لم يتم توثيق موقف محدد بشأن هذا القرار بشكل واضح.

كان افتتاح المكتب جزءا من استراتيجية سويسرية أوسع للتعامل مع مختلف الأطراف في الصراع في الشرق الأوسط. وقد تأثر هذا النهج برغبة سويسرا في لعب دور وساطة وحرصها على سلامة المواطنات والمواطنين السويسريين في الخارج، خاصة بعد سلسلة هجمات المسلحين الفلسطينيين على أراضيها.

وكانت هناك مزاعم في ذلك الوقت بوجود اتفاق سري بين سويسرا ومنظمة التحرير الفلسطينية يعرض الدعم الدبلوماسي للقضية الفلسطينية مقابل ضمانات بعدم شنّ هجمات على الأراضي السويسرية. ولم يعثر تحقيق أجرته الحكومة السويسرية على أي دليل يؤكد مثل هذا الاجتماع أو الاتفاق.

ياسر عرفات هو شخصية محورية في التاريخ الفلسطيني وزعيم منظمة التحرير الفلسطينية. Keystone

يتناول القراران المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، بما فيها القدس الشرقية. حيث أعلن القرار 446 أن هذه المستوطنات "ليس لها أي شرعية قانونية"، بينما دعا القرار 452 إسرائيل إلى وقف بناء مثل هذه المستوطنات.

كان موقف سويسرا من كلا القرارين واضحًا: فقد دعت البلاد باستمرار إلى إنهاء الأنشطة الاستيطانية الإسرائيلية في الأراضي المحتلة، بما يتماشى مع موقف الأمم المتحدة ويؤكد على ضرورة وقف التوسع الاستيطاني.

يدعو القرار 465 إسرائيل إلى تفكيك المستوطنات القائمة ووقف التخطيط وبناء مستوطنات جديدة. ويجدّد القرار 476 التأكيد على عدم شرعية الإجراءات التي تتخذها إسرائيل لتغيير وضع القدس وتركيبتها الديمغرافية. فيما يدين القرار 478 إسرائيل لإعلانها القدس عاصمة لها، حاثًا الدول الأعضاء على سحب بعثاتها الدبلوماسية من المدينة.

وكان موقف سويسرا منسجما مع هذه القرارات: معارضة الاستيطان الإسرائيلي في الأراضي المحتلة، والاعتراف بالقدس الشرقية كأرض محتلة، ودعم الحل التفاوضي لقضية القدس مع الاحتفاظ بسفارتها في تل أبيب.

ينص القرار على أن فرض إسرائيل لقوانينها في مرتفعات الجولان يعتبر باطلاً ولاغياً وليس له أي أثر قانوني دولي.

وتعتبر سويسرا مرتفعات الجولان أرضًا محتلّة وتعارض ضمّها.

1987-1993: الانتفاضة الأولى*.

امتنعت سويسرا تاريخيًا عن تصنيف حماس منظمةً إرهابية، وحافظت على اتصالات معها كجزء من سياستها القائمة على الحوار الشامل والمساعي الحميدة. حتى أن وفداً من حماس زار سويسرا في عام 2012 لحضور جلسة للاتحاد البرلماني الدولي (IPU)، ومقرّه جنيف، ومؤتمر جامعي حول غزة.

وظلت هذه السياسة سارية حتى عام 2023.

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قال ريكاردو بوكو، الخبير في شؤون الشرق الأوسط، في مقابلة مع سويس إنفو في 17 أكتوبر 2023: "بعد اتفاقيات أوسلو عام 1993 (الموقعة بين إسرائيل ومنظمة التحرير الفلسطينية)، طوّرت سويسرا إطارًا من الدبلوماسيين الذين شاركوا بفعالية في المسألة الفلسطينية. واليوم لم تعد هناك تلك الإرادة السياسية. هناك عدد أقل من الدبلوماسيين السويسريين، وهم أقل جهوزية. وهذا يمثّل مشكلة كبيرة للمساعي الدبلوماسية السويسرية في المنطقة."

2000-2005: الانتفاضة الثانية.

يؤكد القرار 1387 على رؤية الدولتين، إسرائيل وفلسطين، تعيشان جنبًا إلى جنب ضمن حدود آمنة ومعترف بها. ويدعو القرار 1402 إلى انسحاب القوات الإسرائيلية من المدن الفلسطينية ووقف العنف، حاثًّا على العودة إلى المفاوضات.

ويتوافق موقف سويسرا مع هذه القرارات، حيث يدعم حلّ الدولتين كأساس للسلام ويدعو إلى إنهاء العنف واستئناف المحادثات الدبلوماسية.

تم التوقيع على اقتراح السلام الذي يتناول قضايا الصراع الرئيسية (القدس، واللاجئين الفلسطينيين، وترسيم الحدود)، من قبل شخصيات إسرائيلية وفلسطينية. وقد قام بتيسيره الأكاديمي السويسري ألكسيس كيلر، ووالده، الدبلوماسي والمصرفي سابق.

وعلى الرغم من الدعم الدولي، واجهت المبادرة معارضة وانتقادات بسبب مشاركة سويسرا. وبحلول عام 2023، نأت الأخيرة بنفسها عن الخطة، مشيرة إلى السياق السياسي المتغير بشكل كبير والحاجة إلى أساليب أكثر ابتكارا.

يؤيد القرار "خارطة الطريق للسلام"، التي تدعو إلى إنهاء العنف وحل الدولتين. وتدعم سويسرا القرار بشكل كامل.

يناير 2012: وفد من حركة حماس في جنيف يحضر جلسة نقاش بعنوان "غزّة، لا ننسى". Keystone

سبتمبر 2020: اتفاقيات إبراهيم*

سلسلة من الاتفاقيات بوساطة الولايات المتحدة لتطبيع العلاقات بين إسرائيل والعديد من الدول العربية.

أدّى وزير الخارجية السويسري إينياتسيو كاسيس زيارة إلى إسرائيل وفلسطين والإمارات العربية المتحدة، تمّ خلالها التركيز على تنفيذ استراتيجية سويسرا للشرق الأوسط وشمال أفريقيا (MENA) للفترة 2021-2024. وتشمل المناقشات الرئيسية مع القادة الإقليميين تسهيل الحوار والابتكار والاستدامة.

رداً على الهجمات التي شنّها مسلحو حماس على إسرائيل في 7 أكتوبر/تشرين الأول، أدانت سويسرا الهجمات، وأعلنت الحكومة الفدرالية أن حماس يجب اعتبارها منظمة إرهابية. وردًّا على الهجمات، فرضت إسرائيل حصارا شاملا على قطاع غزة معلنةً الحرب على حماس.

تحرير: فيرجيني مانجين / ليفم

ترجمة: أمل المكّي





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