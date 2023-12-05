برنامج الأغذية العالمي يوقف أعماله شمالي اليمن

أوقف برنامج الأغذية العالمي للأمم المتحدة في اليمن، أمس، توزيع المساعدات الغذائية العامة في المناطق اليمنية الخاضعة لسيطرة الحوثيين في صنعاء، وفي بيان علّل الإيقاف لمحدودية التمويل، والخلاف مع السلطات الحوثية حول ((التوصل إلى اتفاق من أجل تنفيذ برنامج أصغر يتناسب مع الموارد المتاحة للأسر الأشد ضعفاً واحتياجاً)).

وأضاف البرنامج: ((يأتي هذا القرار الصعب، الذي تم اتخاذه بالتشاور مع الجهات المانحة، بعد ما يقرب من عام على المفاوضات، التي لم يتم خلالها التوصل إلى اتفاق لخفض عدد الأشخاص المستفيدين من المساعدات الغذائية المباشرة من 9.5 ملايين إلى 6.5 ملايين شخص)).

ونوه البرنامج بأن مخزون الغذاء بدأ بالنفاد في المناطق الخاضعة للسلطات الحوثية في صنعاء بشكل كامل تقريباً، مرجحاً أن يستغرق استئناف المساعدات الغذائية، حتى في ظل التوصل إلى اتفاق فوري مع السلطات، قرابة أربعة أشهر، بسبب انقطاع سلسلة الإمداد للمساعدات الغذائية الإنسانية.

وأكد أنه يواصل برامجه المتعلقة بتعزيز القدرة على الصمود وسُبل العيش والتغذية والوجبات المدرسية، للحد من تأثير التوقف المؤقت لتوزيع الأغذية، ورهناً بتوفر التمويل اللازم، وكذا تعاون السلطات في صنعاء.

وتابع: ((ستستمر عمليات توزيع المساعدات الغذائية العامة في مناطق سيطرة الحكومة مع التركيز بشكل أكبر على الأسر الأشد ضعفاً واحتياجاً، بما يتماشى مع تغيرات الموارد، التي تم إعلانها في أغسطس الماضي، حيث تجري ترتيبات مماثلة لتحديد الأولويات إلى ما يقرب من نصف عمليات البرنامج في جميع أنحاء العالم، في الوقت الذي يقود البرنامج المشهد المالي المليء بالتحديات، والذي يواجه القطاع الإنساني بأكمله)).

وخفض برنامج الأغذية العالمي بالفعل حصص الإعاشة في اليمن، منذ عام 2022، بسبب فجوات كبيرة في التمويل، وتفاقم التضخم العالمي في أعقاب الحروب الروسية- الأوكرانية.

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