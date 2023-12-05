«كوب 28» يدعو لانتقال منظم ومنطقي في قطاع الطاقة

(MENAFN
- Al-Bayan)
دعت رئاسة مؤتمر الأطراف ((كوب 28))، للوصول إلى توافق في الآراء حول العناصر الأساسية المطلوبة لتحقيق انتقال منظم ومسؤول وعادل ومنطقي في قطاع الطاقة، مشيرة إلى أن هذه العملية وتعقيداتها تحتاج إلى التوافق على المكونات الأساسية اللازمة لتنفيذها. جاء ذلك عقب اختتام رئاسة ((كوب 28)) ووكالة الطاقة الدولية، جلساتهما الحوارية رفيعة المستوى.
وأكد معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، رئيس مؤتمر الأطراف ((كوب 28))، أنه تماشياً مع رؤية القيادة في دولة الإمارات، تحرص رئاسة ((كوب 28)) على بناء الشراكات الاستراتيجية وتعزيز التعاون مع كل الأطراف، لمواجهة تحديات تغير المناخ وتحويلها إلى فرص للتنمية الاقتصادية المستدامة للجميع.
وأضاف معاليه، أن تقديم استجابة عالية الطموح للحصيلة العالمية والحفاظ على إمكانية تفادي تجاوز الارتفاع في درجة حرارة الأرض مستوى 1.5 درجة مئوية يتطلب عملاً جماعياً، ورحب بالتدابير التي اقترحتها القيادات العالمية خلال الجلسة الختامية، داعياً إلى مواصلة العمل بتفاؤل وذهنية منفتحة طوال فعاليات ((كوب 28)) وبعدها.
حضر الجلسة الختامية للحوار أكثر من 40 من كبار المسؤولين من مختلف أنحاء العالم، بينهم أربعة من رؤساء الدول والحكومات، و18 من الوزراء ورؤساء الوفود التفاوضية، بالإضافة إلى عدد من قادة المنظمات الدولية.
من جهته، أشاد الدكتور فاتح بيرول، المدير التنفيذي لوكالة الطاقة الدولية، بتكاتف المشاركين ودعمهم للأهداف الخمسة التي تدعو وكالة الطاقة الدولية للتوافق عليها في ((كوب 28))، والتي تتضمن زيادة القدرة الإنتاجية لمصادر الطاقة المتجددة ثلاث مرات بحلول 2030، ومضاعفة معدل تحسين كفاءة الطاقة بحلول الموعد نفسه.
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رئاسة COP28 ووكالة الطاقة الدولية تدعوان لتسريع التوافق على العناصر الأساسية للانتقال في قطاع الطاقة
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