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«كوب 28» يدعو لانتقال منظم ومنطقي في قطاع الطاقة

12/5/2023 7:25:45 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

دعت رئاسة مؤتمر الأطراف ((كوب 28))، للوصول إلى توافق في الآراء حول العناصر الأساسية المطلوبة لتحقيق انتقال منظم ومسؤول وعادل ومنطقي في قطاع الطاقة، مشيرة إلى أن هذه العملية وتعقيداتها تحتاج إلى التوافق على المكونات الأساسية اللازمة لتنفيذها. جاء ذلك عقب اختتام رئاسة ((كوب 28)) ووكالة الطاقة الدولية، جلساتهما الحوارية رفيعة المستوى.

وأكد معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، رئيس مؤتمر الأطراف ((كوب 28))، أنه تماشياً مع رؤية القيادة في دولة الإمارات، تحرص رئاسة ((كوب 28)) على بناء الشراكات الاستراتيجية وتعزيز التعاون مع كل الأطراف، لمواجهة تحديات تغير المناخ وتحويلها إلى فرص للتنمية الاقتصادية المستدامة للجميع.

وأضاف معاليه، أن تقديم استجابة عالية الطموح للحصيلة العالمية والحفاظ على إمكانية تفادي تجاوز الارتفاع في درجة حرارة الأرض مستوى 1.5 درجة مئوية يتطلب عملاً جماعياً، ورحب بالتدابير التي اقترحتها القيادات العالمية خلال الجلسة الختامية، داعياً إلى مواصلة العمل بتفاؤل وذهنية منفتحة طوال فعاليات ((كوب 28)) وبعدها.

حضر الجلسة الختامية للحوار أكثر من 40 من كبار المسؤولين من مختلف أنحاء العالم، بينهم أربعة من رؤساء الدول والحكومات، و18 من الوزراء ورؤساء الوفود التفاوضية، بالإضافة إلى عدد من قادة المنظمات الدولية.

من جهته، أشاد الدكتور فاتح بيرول، المدير التنفيذي لوكالة الطاقة الدولية، بتكاتف المشاركين ودعمهم للأهداف الخمسة التي تدعو وكالة الطاقة الدولية للتوافق عليها في ((كوب 28))، والتي تتضمن زيادة القدرة الإنتاجية لمصادر الطاقة المتجددة ثلاث مرات بحلول 2030، ومضاعفة معدل تحسين كفاءة الطاقة بحلول الموعد نفسه.

لمتابعة التفاصيل اقرأ أيضاً:

رئاسة COP28 ووكالة الطاقة الدولية تدعوان لتسريع التوافق على العناصر الأساسية للانتقال في قطاع الطاقة

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