الاحتلال يخطط لتعقب الأنفاق بين قطاع غزة وسيناء

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - قالت القناة الـ11 الإسرائيلية إن الرقابة العسكرية سمحت بنشر أن الجيش الإسرائيلي يخطط لتعقب الأنفاق بين قطاع غزة وسيناء لمنع أي عمليات تسلل.
واضافت أن قوات الاحتلال بدأت في استبدال بعض قوات الاحتياط داخل قطاع غزة.
من جهته قال المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي دانيال هاغاري:" مستعدون لحرب طويلة وقواتنا تحاصر قلب خانيونس".
وأضاف ان جنود الاحتلال تخوض اشتباكات وجها لوجه مع مقاتلي حماس في قطاع غزة، موضحا ان القوات تتحرك والمواجهات تدور في جباليا والشجاعية وخانيونس.
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