الاحتلال يخطط لتعقب الأنفاق بين قطاع غزة وسيناء

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - قالت القناة الـ11 الإسرائيلية إن الرقابة العسكرية سمحت بنشر أن الجيش الإسرائيلي يخطط لتعقب الأنفاق بين قطاع غزة وسيناء لمنع أي عمليات تسلل.



واضافت أن قوات الاحتلال بدأت في استبدال بعض قوات الاحتياط داخل قطاع غزة.

من جهته قال المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي دانيال هاغاري:" مستعدون لحرب طويلة وقواتنا تحاصر قلب خانيونس".



وأضاف ان جنود الاحتلال تخوض اشتباكات وجها لوجه مع مقاتلي حماس في قطاع غزة، موضحا ان القوات تتحرك والمواجهات تدور في جباليا والشجاعية وخانيونس.