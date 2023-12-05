انخفاض الطلب يهبط بأسعار الأرز الشعير 800 جنيه للطن

(MENAFN
- Al-Borsa News)
شهدت أسعار الأرز الشعير، تراجعًا ملحوظًا خلال الأسبوع الجارى، بلغ نحو 800 جنيه للطن عريض الحبة ليسجل 19.2 ألف جنيه للطن، مقابل 20 ألف 18.5 ألف جنيه للطن رفيع الحبة مقابل 19.2 ألف جنيه بدعم من هدوء الطلب فى الوقت الحالى.
قال مصطفى السلطيسى، نائب رئيس شعبة الأرز بغرفة صناعة الحبوب باتحاد الصناعات المصرية سابقًا، إن السوق يشهد هدوء فى الطلب فى الوقت الحالى، فى ظل الوفرة فى المعروض، لافتًا إلى أن الاسبوع الماضى شهد ارتفاعات قياسية غير مبررة، إلا أن أسعار الأرز الأبيض لم يظهر عليها تأثير التراجع حتى الآن.
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أضاف أن أسعار مخلفات الأرز تشهد استقرارًا حاليًا، ما جعل سعر طن الكسر الناعم عند 14 ألف جنيه للطن، فيما يتراوح سعر الكسر الخشن بين 20 و22 ألف جنيه للطن وسعر السرسة 1.8 ألف جنيه للطن وسعر رجيع الكون 12 ألف جنيه للطن .
قال خالد النجار، رئيس أحد مضارب الأرز بمحافظة كفر الشيخ، إن الأرز شهد تقلبات سعرية خلال الأسبوعين الماضيين، بدون مبررات واضحة.
أضاف أن أسعار الأرز الشعير عريض الحبة، أصبحت تتراوح بين 19.2 و19.4 ألف جنيه للطن مقابل 20 ألف جنيه للطن خلال الأسبوع الماضى، وسجل الشعير رفيع الحبة نحو18.5 و18.6 ألف جنيه للطن.
لفت إلى أن أسعار الأرز الشعير الرفيع اقتربت من العريض بسبب إرتفاع الطلب عليه فى بعض المناطق مثل الصعيد، بينما العريض جودته رديئة للغاية خلال العام وبالأخص الصنف الأشهر سوبر 300.
أشار إلى أن متوسط سعر الأرز الأبيض العريض سجل نحو 31 ألف جنيه للطن، بينما الرفيع سجل نحو 28.5 ألف جنيه للطن.
لفت إلى أن هناك بعض الطلبيات من قبل المحال التجارية والمستهلكين بهدف التخزين لشهر رمضان، وللتحوط من أى زيادات أخرى قد تطرأ بالتزامن معه، نظرًا لزيادة الطلب.
قال عزت عزيز، عضو شعبة الحاصلات الزراعية بغرفة القاهرة التجارية، إن أسعار الأرز الأبيض العريض تراوحت بين 30 و31 ألف جنيه للطن، بينما الرفيع تراوح بين 28 و30 ألف جنيه للطن.
أضاف أن سعر الأرز الأبيض للمستهلك سجل نحو 35 جنيها للكيلو المعبأ، لافتًا إلى أن هناك زيادة بالمعروض حاليا تغطى الطلب.
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