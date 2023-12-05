انخفاض الطلب يهبط بأسعار الأرز الشعير 800 جنيه للطن

MENAFN - Al-Borsa News) شهدت أسعار الأرز الشعير، تراجعًا ملحوظًا خلال الأسبوع الجارى، بلغ نحو 800 جنيه للطن عريض الحبة ليسجل 19.2 ألف جنيه للطن، مقابل 20 ألف 18.5 ألف جنيه للطن رفيع الحبة مقابل 19.2 ألف جنيه بدعم من هدوء الطلب فى الوقت الحالى.

قال مصطفى السلطيسى، نائب رئيس شعبة الأرز بغرفة صناعة الحبوب باتحاد الصناعات المصرية سابقًا، إن السوق يشهد هدوء فى الطلب فى الوقت الحالى، فى ظل الوفرة فى المعروض، لافتًا إلى أن الاسبوع الماضى شهد ارتفاعات قياسية غير مبررة، إلا أن أسعار الأرز الأبيض لم يظهر عليها تأثير التراجع حتى الآن.

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أضاف أن أسعار مخلفات الأرز تشهد استقرارًا حاليًا، ما جعل سعر طن الكسر الناعم عند 14 ألف جنيه للطن، فيما يتراوح سعر الكسر الخشن بين 20 و22 ألف جنيه للطن وسعر السرسة 1.8 ألف جنيه للطن وسعر رجيع الكون 12 ألف جنيه للطن .

قال خالد النجار، رئيس أحد مضارب الأرز بمحافظة كفر الشيخ، إن الأرز شهد تقلبات سعرية خلال الأسبوعين الماضيين، بدون مبررات واضحة.

أضاف أن أسعار الأرز الشعير عريض الحبة، أصبحت تتراوح بين 19.2 و19.4 ألف جنيه للطن مقابل 20 ألف جنيه للطن خلال الأسبوع الماضى، وسجل الشعير رفيع الحبة نحو18.5 و18.6 ألف جنيه للطن.

لفت إلى أن أسعار الأرز الشعير الرفيع اقتربت من العريض بسبب إرتفاع الطلب عليه فى بعض المناطق مثل الصعيد، بينما العريض جودته رديئة للغاية خلال العام وبالأخص الصنف الأشهر سوبر 300.

أشار إلى أن متوسط سعر الأرز الأبيض العريض سجل نحو 31 ألف جنيه للطن، بينما الرفيع سجل نحو 28.5 ألف جنيه للطن.

لفت إلى أن هناك بعض الطلبيات من قبل المحال التجارية والمستهلكين بهدف التخزين لشهر رمضان، وللتحوط من أى زيادات أخرى قد تطرأ بالتزامن معه، نظرًا لزيادة الطلب.

قال عزت عزيز، عضو شعبة الحاصلات الزراعية بغرفة القاهرة التجارية، إن أسعار الأرز الأبيض العريض تراوحت بين 30 و31 ألف جنيه للطن، بينما الرفيع تراوح بين 28 و30 ألف جنيه للطن.

أضاف أن سعر الأرز الأبيض للمستهلك سجل نحو 35 جنيها للكيلو المعبأ، لافتًا إلى أن هناك زيادة بالمعروض حاليا تغطى الطلب.