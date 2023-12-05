كيف يمكن علاج التهاب الجيوب الأنفية؟

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - قالت الرابطة الألمانية لأطباء الأنف والأذن والحنجرة إن أعراض التهاب الجيوب الأنفية تتمثل في انسداد الأنف وتدفق مخاط سميك من الأنف أو الجزء الخلفي من الحلق، بالإضافة إلى ألم في الوجه.

حاد

وأضافت الرابطة أن التهاب الجيوب الأنفية ينقسم إلى نوعين: حاد ومزمن، موضحة أن التهاب الجيوب الأنفية الحاد يحدث غالباً بسبب عدوى فيروسية (مثل نزلة البرد).



وغالباً ما يمكن علاج التهاب الجيوب الأنفية الحاد بواسطة قطرات الأنف، أو بخاخ الأنف ذي التأثير المضاد للاحتقان.



ومن المفيد أيضاً شطف الأنف بواسطة محلول ملحي، حيث يعمل على ترطيب الغشاء المخاطي للأنف، ويساعد على تصريف المخاط من الجيوب الأنفية بصورة أفضل.

التهاب مزمن

وفي حالة استمرار الأعراض لمدة تزيد عن 12 أسبوعاً، يكون التهاب الجيوب الأنفية مزمناً. ويحدث التهاب الجيوب الأنفية المزمن عادة بسبب سوء تهوية الأنف بشكل دائم، وعلى سبيل المثال بسبب التورم والالتهاب نتيجة للحساسية، (مثل حمى القش أو حساسية غبار المنزل)، أو الخصائص التشريحية (مثل انحراف الحاجز الأنفي) أو الزوائد اللحمية الأنفية.



كما يمكن أن تؤدي مشاكل الأسنان، وفي حالات نادرة، الأمراض الخطيرة أيضاً، إلى التهاب الجيوب الأنفية المزمن.



ويهدف العلاج في المقام الأول إلى علاج سبب التهاب الجيوب الأنفية، حيث يتم علاج الحساسية بواسطة مضادات الهيستامين. وإذا كانت هناك تغيرات تشريحية، فقد تكون الجراحة ضرورية للسيطرة على الأعراض.

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