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أمانة عمان تعلن الطوارئ المتوسطة للتعامل مع حالة عدم الاستقرار الجوي

12/5/2023 4:31:10 AM
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان 5 كانون الأول (بترا) - أعلنت أمانة عمان الكبرى حالة الطوارئ المتوسطة، للتعامل مع حالة عدم الاستقرار الجوي التي تؤثر على المملكة، والتي يتوقع حسب تقرير دائرة الأرصاد الجوية أن يرافقها هطولات مطرية غزيرة مساء اليوم، ما يؤدي إلى تشكل السيول في الأودية والمناطق المنخفضة.
وأكد الناطق الإعلامي لأمانة عمان ناصر الرحامنة، جاهزية كوادر الأمانة ميدانياً للتعامل مع أي بلاغات ترد إلى غرفة طوارئ تلاع العلي، داعياً المواطنين في حال رصد أي ملاحظة الاتصال على أرقام مركز الاتصال الموحد 102و 117180.
كما دعا الى أخذ الحيطة والحذر والابتعاد عن مجاري الأودية والمناطق المنخفضة، وعدم ربط مزاريب البيوت (السطح) على مناهل الصرف الصحي (المجاري) تجنباً لفيضانها في الطرق، وعدم إلقاء النفايات بشكل عشوائي لتسببها في إغلاق خطوط تصريف مياه الأمطار.
-- (بترا)
ع ع/أ م/ب ط
05/12/2023 11:12:43

MENAFN05122023000117011021ID1107537224

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