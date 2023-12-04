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ذرائع الاحتلال للهجوم على خان يونس تلهث وراء التهجير.. لكن؟

12/4/2023 11:24:14 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
موفق كمال






منذ انتهاء الهدنة التي تخللت الحرب الوحشية الصهيونية على غزة، صباح الجمعة الماضي بين حركة المقاومة الإسلامية (حماس) وقوات الاحتلال الصهيوني، والاخير يمعن في تصعيد عمليات القصف الجوي والمدفعي التدميرية، نحو ما يسميه بالأهداف في قطاع غزة، وتحديدا ما يزعم بأنها للمقاومة الفلسطينية بخاصة حماس في منطقة خان يونس، القريبة من معبر رفح، المحاذي للحدود المصرية.
ويندفع الاحتلال في قصفه التدميري للبينة التحتية في خان يونس، وارتكاب جرائم قتل وحشية بحق الغزيين هناك، في محاولة منه للقبض على طرف خيط واه للنصر، يواجه فيه مجتمعه الاستعماري، بالإضافة الى تطلعه لإنشاء منطقة عازلة تبقى تحت سيطرته، لمنع المقاومة من قصف كيانه الاحتلالي، بحسب خبراء، وكذلك نراه يلوح بملف تهجير أهالي خان يونس، الذي تضاعف عدد سكانه، بعد نزوح غزيين اليه من شمال القطاع.
الباحثة والكاتبة الفلسطينية د. تمارا حداد، أكدت أن استئناف القتال بعد الهدنة لتحقيق الهدف الضمني غير المعلن، أي "التهجير"، هو الذي يكشف عن عقلية هذا المحتل الاستعماري، لذا ذهب الى تحقيق هذه الفعلة برقمنة قطاع غزة لمربعات، ودفع القاطنين في جنوبه للتوجه اليه بقصفه، لحشرهم في مناطق نزوح محددة، كي يضغط عليهم بأعماله الوحشية، وتعميق الأزمة الإنسانية بينهم، ثم التوجه الى أقصى الجنوب في رفح.
ولفتت حداد، الى أن هذا التقطيع لأوصال القطاع بالمربعات، اتخذه الاحتلال بعد الهدنة، بينما في مرحلة حربه الاولى له، اعتمد على القصف الجوي الغاشم.
وبالطبع، وفق حداد، فهو معني بإبعاد الغزيين عن مناطق سكناهم في خان يونس، سعيا لتدميرها في عمليات القصف الجوي، بذريعة وجود اهداف عسكرية مزعومة يلاحقها.
وأشارت الى ان الاحتلال يعتبر خان يونس، منطقة ثقل لوجود المقاومة، وفيها انفاق عديدة ومركز رئيس حركة حماس يحيى السنوار ورئيس اركانها محمد الضيف وناب رئيس الأركان مروان عيسى.
وامام مزاعم الاحتلال، فهو يذهب الى اقتحام خان يونس برا وتدميرها، بخاصة وانه يضيف الى مزاعمه هذه، أن بقية اسراه موجودون في المنطقة بيد المقاومة الفلسطينية، لذا يرفع وتيرة سعاره لإخراجهم بالقوة، برغم أن القصف طال الاهالي. وحتى اللحظة لم يقدم أي صورة تثبت انه قبض أو قتل أحدا من المقاومة. كل هذا اللهاث المجنون، كي يظهر بأنه ذاهب لتحقيق ما يزعم أنها أهداف حربه، لكنه يضمر تهجير الفلسطينيين قسريا من الجنوب إلى سيناء.
الخبير في الإستراتيجيات الدفاعية اللواء المتقاعد مأمون أبو نوار، قال إن الاحتلال لا يستطيع تدمير حماس إلا باحتلال غزة، وهذا محال في ظل فشله بالمعركة البرية، ويعزز ذرائعه وأوهامه بالزعم أن قادة حماس يقيمون في خان يونس، لذلك يقصفها بوحشية غير مسبوقة.
وأكد أبو نوار، أن هذه القوات الاحتلالية، فشلت في السيطرة على شمال القطاع، فكيف يمكنها النجاح في السيطرة على جنوبه، برغم استخدامها للقصف الجوي المكثف والعنيف على خان يونس، ومحاولة تحويل بنيتها التحتية الى رماد، والاندفاع في محاولة إنشاء منطقة عازلة آمنة في محيط غزة، بذريعة منع حماس من تنفيذ أي أعمال عسكرية مستقبلا، ولتكون ضمانة لقواتها.
وأشار الى أن إنشاء منطقة آمنة، يعني تأمين السياج الاحتلالي من أي خروقات مستقبلية لغلاف غزة تقدم عليه حماس، مؤكدا أن قوات الاحتلال لن تحقق أي اهداف عسكرية بعد فشلها في معركتها البرية، على عكس حماس التي تسيطر على الميدان، وما تزال تتمتع بقدرات عالية على القتال والسيطرة الميدانية، والاتصال بين قواتها، واستخدام الأنفاق كمنظومة دفاعية.
ونوه أبو نوار، بأن الاحتلال قلص من أهدافه العسكرية، ففي حين أطلق في بداية حربه هدف القضاء على المقاومة، أصبح يتحدث حاليا عن تقليص قدراتها، وهو ما يفصح عن عجزه برغم تنيفذه لكل التكتيكات وأنواع الهجمات العسكرية والاسلحة الجديدة والمتطورة في أرض الميدان.
وبشأن العودة الى المفاوضات، بين أن الاحتلال يتحدث عن سعيه للعودة اليها بعد توفير منطقة آمنة في القطاع، تتحقق بعد نجاح محاولاته في دفع غزيين الى التهجير، لذا يستمر بإسقاط منشورات تدعو لإخلاء المنطقة، بعد أن رقمنها، وإطلاق التحذيرات المسبقة وفق زعمه للأهالي بأنه سيقصف مربعاتهم السكنية وعليهم الخروج منها، وهذا ينم عن تخبط تكتيكاته العسكريه، ما يجعل ذلك أحد أهم عوامل هزيمته البرية.
وأيده بذلك، اللواء المتقاعد د. ظاهر الطراونة، بشأن هزيمة الاحتلال بريا، لكنه يختلف معه في الغاية من تكثيف قصفه لمنطقة خان يونس، مبينا أنه يحاول البحث عن نصر عسكري، آملا باستخدامه في التفاوض مع حماس لإطلاق سراح أسراه.
وأشار الى أن الحرب على الجنوب، جزء من المرحلة الثانية، بعد أن كانت الاولى على الشمال، علما بأنه لم يتمكن من السيطرة على الشمال، موضحا بأن حماس ما تزال قادرة على السيطرة على الأرض، وإلحاق خسائر عسكرية فادحة به.
وبين أن القضاء على حماس، أمر مستحيل، ففكرة المقاومة لدى الشعب الفلسطيني تجذرت في وعيه، وحماس فكرة مقاومة، لافتا الى ان الجيل الجديد من المقاومين الذي يحارب الآن، أعني جيل عملية "طوفان الأقصى"، كانوا أطفالا في العام 2012 عندما قتل العدو آباءهم وأبناءهم، وكذلك فإن الجيل الحالي من الاطفال، سيتصدرون المقاومة الفلسطينية لاحقا، بينما الاحتلال لا يسيطر الا على الجو، بحكم ترسانته من الطائرات التي تدعمه بها أميركا ودول اوروبية، مشيرا الى ان حماس الحقت خسائر كبيرة بالاحتلال، وبقيت متماسكة ومنضبطة في المعركة.
وأشار الى أن العملية الثانية ستطول، فالمنطقة المستهدفة الحالية هي الجنوب، والسيطرة عليها تحتاج الى وقت طويل وعمل شاق، بخاصة وأنها مكتظة سكانيا في خان يونس التي نزح إليها آلاف الغزيين، وحتى اللحظة، لا يوجد قرار رسمي بإعادة النازحين للشمال، وهذه إشارة لاستكمال مخططات الاحتلال بشأن التهجير، الذي يبدو أنه ما يزال قائما في العقل الاستعماري الصهيوني، لكن هذه المرة يروج إلى انه لن يكون تهجيرا قسريا بل طوعيا، وفتح مكاتب دولية لإخراج الناس وتفريغ القطاع من أهله، وتجريف اكبر عدد ممكن من الأراضي وتحويلها لمناطق أمنية عازلة لأكثر من سبب، وهو تحقيق أمن الاحتلال كما يدعي، لكن الهدف هو تهويد الأرض والتهجير.

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