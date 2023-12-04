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الافتئات على القانون

12/4/2023 11:15:40 PM
(MENAFN- Al Watan) عشنا في حقبة ماضية تسلط فيها تيار الصحوة على المجتمع، وحرم الكثير عليه بل طوع أحكام الشريعة الإسلامية حسب عقيدته، وهدم مفهوم الحقوق والحريات وضيق الحياة ومظاهر العيش بل ودمر جودة الحياة والرفاهية في المجتمع.
وكان هذا التيار بمنتميه والمتعاطفين معه والسامعين له والثانيين ركبهم له يحرمون القانون لأنه وفق عقيدتهم هو الحكم بغير ما أنزل الله! وأن هذه القوانين ما هي إلا تشبه بالكفار ومن أعمال الشياطين وتغريب للمجتمعات المسلمة وأصبح كل سلوك لا يتوافق مع منهجهم محرمًا ويتوجب العقاب عليه.
ومن الأسس التي رسخها هذا التيار الفاسد أحقيته في الحديث في كل شأن وعن كل مجال وحيال كل تخصص علمي، فأصبحوا أطباء وعلماء فلك وفيزيائيين وكيميائيين وغيرها الكثير، هدموا العلوم وهدموا المعرفة وحرموا ما أحله الله- سبحانه وتعالى- ووصل بهم الحال آنذاك لتحريم الابتعاث والدراسة في الخارج.
نعيش اليوم في حالة تشبه تلك الحقبة ولكن بمفاهيم أخرى وبأنماط مختلفة وبأشكال أكثر حداثة، تتمثل هذه الحالة بالتجريم بدلا من التحريم! منبعها محامون وقانونيون ومستشارون شرعيون! البعض منهم مُرخص! والبعض الآخر من باب تزكية ثمره علمه! والبعض الآخر منتحلًا !! والقاسم المشترك في العبث أنه متبني مقولة ((جدعنه مني)) فأصبحنا نعيش ونستمع لظاهرة ((هبد)) منقطع النظير من كثير من المحامين يتنامى معها الافتئات على القانون.
القوانين تصدر من خلال السلطة التشريعية وبناء على أداة تشريعية متمثلة بالمراسيم الملكية وهي واجبة التطبيق والإلزام، يقابل هذا القانون الافتئات عليه بمصطلح ((الهبد)) والذي يصنع على شكل أفكار مشوهة ويؤخذ عن أهواء وإفرازات ومعتقدات من لدن البعض تحمل في عمقها سوء الغايات!
القوانين الصادرة عن الدولة بسلطتها التشريعية يلزم لفهمها وتطبيقها مختص، نهل من هذا العلم العظيم، بينما الافتئات على القانون بمصطلح ((الهبد)) شر أحاط بنا لا يلزم معه اختصاص ولا دراسة ولا درجة علمية!! ولذلك علينا جميعًا أن ندرك بأن القانون علم ويجب علينا أن ننظر ونمحص في من نأخذ منه هذا العلم.
إن خطورة الافتئات على القانون عواقبه وخيمة على المجتمع، وفيه نيل من سيادة القانون وقوته، مما يحتم محاسبة مرتكبيه، وتفعيل كل أدوات الرقابة التي تضمن الحد من هذا العبث، لينعم المجتمع وأفراده بممارسة طبيعته وحقوقه كما أراد له القانون.

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