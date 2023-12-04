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%70 من أراضي الكورة خارج التنظيم.. أين تبنى المساكن الجديدة؟

12/4/2023 2:28:26 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
أحمد التميمي






يفرض وقوع ما يقدر بـ 70 % من أراضي لواء الكورة في محافظة إربد خارج التنظيم، واقعا ينذر بتزايد انتشار أحياء وتجمعات سكنية بشكل عشوائي في مناطق خارح التنظيم، مسببة أزمة للبلديات مستقبلا إذا ما أريد إيصال الخدمات إليها ليس أقلها فتح وتعبيد الطرق.
ويصطدم تغيير صفة استخدام أراض في مناطق لواء الكورة ضمن الفئات (أ، ب، ج، د) من أجل استغلالها بقرار وزارة الإدارة المحلية بحجة المحافظة على الأراضي الصالحة للزراعة، بينما يستمر أصحاب تلك الأراضي ببناء منازلهم على القطع الزراعية الواقعة خارج التنظيم وتحويلها الى مناطق سكنية.
ويؤكد سكان بلدات تبنة وجفين وجنين الصفا وبيت ايدس الواقعة في لواء الكورة أن معظم مناطق الكورة جبلية ووعرة وصخرية، ولا تصلح للزراعة، ناهيك عن أن تلك الأراضي أصبحت مغمورة بالمنازل.
ويضطر العديد من المواطنين إلى بناء منازلهم في أراض زراعية خارج التنظيم بعد أن تقلصت المساحات المنظمة، في ظل زيادة أعداد السكان ونشاط الحركة العمرانية التي بات يشهدها اللواء.
ويؤكد أصاحب منازل خارج التنظيم، أن تراخيص منازلهم تتم عن طريق هندسة البلديات، فيما يعانون من نقص في الخدمات كفتح الشوارع وإيصال الخدمات اليهم كالمياه.
وأشاروا إلى أن معظم بلدات اللواء يطوقها الحراج وهي أراض مملوكة للمواطنين وليست للدولة، مؤكدين ازدياد عدد السكان وقلة مساحات للبناء تفرض توجههم إلى البناء أينما كان، الأمر الذي يتطلب من الجهات المعنية إدخال الأحواض إلى داخل التنظيم حتى تتمكن البلديات من إيلائها الاهتمام وأن تستفيد البلديات من عوائد التنظيم والتعبيد ورسوم الترخيص.
وبينوا أن تنظيم أحواض جديدة من أراضي المواطنين سيسهم في استغلالها واستثمارها، وضمان الحصول على الخدمات الرئيسة، وتنشيط الوضع الاقتصادي في المناطق المشمولة.
وتشير الأرقام الإحصائية الرسمية، أن مساحة مناطق اللواء المنظمة تصل إلى (50) ألف دونم يعيش عليها ما يقارب من ( 188) ألف نسمة، فيما تصل مساحة الأراضي الزراعية المستغلة (63) ألف دونم، وغير المستغلة (67) ألف دونم، وغير الصالحة للزراعة (14) ألف دونم، والحرجية (52) ألف دونم.
يقول المواطن أحمد المستريحي، إن عدم وجود أراض داخل التنظيم دفع مواطنين إلى البناء في مناطق خارج التنظيم، وهي مناطق وعرة لا تصلح للزراعة، مشيرا إلى أن أهالي اللواء تقدموا على مدار السنوات الماضية بالعديد من المطالبات لإدخال أراضيهم إلى التنظيم، إلا أن جميعها رفضت.
وأشار إلى أنه كان على الجهات المعنية إدخال بعض الأحواض إلى التنظيم بدلا من قيام المواطنين بالبناء بشكل عشوائي في تلك المناطق، الأمر الذي سيرهق البلديات مستقبلا في حال إدخالها التنظيم وخصوصا وأن هناك العشرات من المنازل بنيت بطريقة متناثرة تحتاج إلى ملايين الدنانير من اجل فتح وتعبيد الشوارع وإيصالها إليها وخدمتها بالبنية التحتية.
وأكد أحمد الربابعة أن العديد من أصحاب الأراضي خارج التنظيم اضطروا إلى بيعها وشراء أراض منظمة خارج بلدتهم للاستفادة من خدمات البنية التحتية.
وأضاف أنه من الصعوبة في الوقت الحالي قيام أصحاب العديد من قطع الأراضي بفرز أراضيهم لوجود المئات من الأسماء شركاء في القطعة الواحدة، ناهيك عن وجود أشخاص خارج البلاد، مشيرا إلى أن مئات الدونمات أصبحت مشاعا، فيما آخرون يقومون بالبناء عليها دون أن تفرز، ما سيخلق مستقبلا العديد من المشاكل ما بين أصحاب تلك الأراضي.
وقال محمد بني ياسين إن عدم تنظيم الأراضي تسبب بانخفاض أسعارها، بسبب وجود العديد من الشركاء في قطعة الأرض، لافتا إلى أنه ورغم الزيادة السكانية التي شهدها اللواء في السنوات الماضية لم يواكبه إدخال أحواض جديدة إلى داخل التنظيم ليتمكن المواطنون من بناء منازل جديدة.
وأوضح المواطن فراس الشريدة أن مساحات الأراضي والتجمعات السكانية المشمولة بالتنظيم تعاني من الازدحام السكاني، والأهالي يطالبون بالتوسع التنظيمي الذي يوفر الخدمات الأساسية؛ كالماء والكهرباء والطرق والبنى التحتية المختلفة.
بدوره، قال رئيس بلدية دير أبي سعيد الجديدة عادل بني عيسى إن معظم الأراضي في مناطق دير أبي سعيد مدرجة ضمن أحواض زراعية وهناك تشديد من قبل مجلس التنظيم الأعلى على عدم إدخالها للتنظيم، رغم أن تلك الأحواض وعرة وجبلية ولا تصلح للزراعة، مؤكدا على ضرورة تشكيل لجنة من قبل الجهات المعنية لزيارة تلك المناطق وعدم الاكتفاء بالنظر اليها من خلال الخرائط.
وأكد بني عيسى وجود عشرات المنازل في تلك الأحواض خارج التنظيم وتقوم البلدية بتقديم الخدمات إليها وتستنزف من موازنتها أموال كبيرة، فيما تذهب الأموال التي تحصلها بدل مسقفات وتراخيص إلى جهات أخرى، الأمر الذي يتطلب من المعنيين إدخال الأحواض إلى داخل التنظيم.
ولفت إلى أن الزيادة السكانية التي يشهدها لواء الكورة واشغال جميع المناطق داخل التنظيم بالمنازل دفعت بالمواطنين إلى البناء خارج التنظيم وبشكل عشوائي، مؤكدا أن البناء العشوائي سيشكل عبئا على البلدية مستقبلا حال تم إدخال تلك المناطق إلى التنظيم وخصوصا وأنه تم بناء المنازل بشكل عشوائي تحتاج الى شبكة طرق ستكبد البلدية مبالغ مالية كبيرة.
وأشار إلى أن مساحة الأراضي التي تضمها حدود بلدية دير أبي سعيد تبلغ حوالي 88 ألف كيلو متر مربع، المنظم منها يقارب 29 ألف كيلو متر مربع، مؤكدا أن العديد من معاملات إدخال بعض الأحواض الى التنظيم رفضت من مجلس التنظيم بحجة أن الأراضي زراعية.
وأوضح أن عدم ادخال الأحواض إلى التنظيم تسبب بعدم قدرة المواطنين على افراز اراضيهم بسبب وجود مئات الشركاء في قطعة الأرض، واصبحت تلك الاراضي مشاعا.
وأضاف بني عيسى أن هناك مناطق محاذية للتنظيم، ويتم البناء عليها، والأصل أن يتم تنظيم هذه المناطق قبل أن تصبح عشوائية، لكن إجراءات عملية التنظيم بحاجة إلى قرارات لجنة محلية، ولجنة لوائية، ورفعها الى مجلس التنظيم الأعلى، ثم يتم اتخاذ القرار، إما بتوسيع حدود التنظيم أو عدمه.
وسمح نظام الابنية بإقامة الأبنية على الأراضي التي تقع خارج التنظيم على الأراضي الزراعية، بما لا يزيد على 15 % من مساحة كامل القطعة، ولا يزيد على (1000 م) بحيث تحافظ الأرض على خصوصيتها، وهي أن تبقى زراعية.
وكان نائب رئيس الوزراء، وزير الادارة المحلية توفيق كريشان، أكد في تصريحات صحفية عقب زيارته لمحافظة إربد قبل عامين أنه لن يسمح بتغيير صفة الاستعمال للأراضي الزراعية تحت أي حجة أو مبرر، معتبرا أن ذلك خطا أحمر لا يقبل تجاوزه، لافتا إلى أخطاء ارتكبت بمراحل سابقة بتحويل أراض زراعية إلى تصنيفات أخرى لاستعمالات أضرت بالرقعة الزراعية التي وصف المحافظة عليها بـ "الواجب الوطني".

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