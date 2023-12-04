الصفدي يدعو النواب إلى جلسة رقابية الأربعاء

الصفدي يدعو النواب إلى جلسة رقابية الأربعاء
التاريخ
12/4/2023 10:11:47 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - دعا رئيس مجلس النواب، أحمد الصفدي، أعضاء المجلس للانعقاد يوم الأربعاء المقبل؛ لمناقشة جدول أعمال الجلسة الثامنة للدورة العادية الثالثة (رقابية).
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