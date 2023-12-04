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إصابة 5 فلسطينيين خلال اقتحام الاحتلال مخيم قلنديا

12/4/2023 6:14:47 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أفاد الهلال الأحمر الفلسطيني بإصابة 5 مواطنين فلسطينيين خلال اقتحام قوات الاحتلال مخيم قلنديا شمالي القدس المحتلة.


وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية استشهاد مواطنين اثنين فلسطينيين برصاص الاحتلال واحتجاز جثمانيهما خلال العدوان على قلقيلية.


وكانت إذاعة جيش الاحتلال قد قالت إن قوات خاصة قتلت "مسلحين" اثنين خلال اقتحام مدينة قلقيلية شمال الضفة الغربية.

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