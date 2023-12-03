كمال حمزة أبو المعالي.. سوداني لن تنساه دبي

في تاريخ التنمية والتحديث في بلدان الخليج العربي ثمة شخصيات عربية أسهمت بتخصصاتها المتنوعة في مختلف مناحي الحياة، منهم، على وجه التحديد، شخصيات من السودان الشقيق ارتبطت مع أهل المنطقة بعلاقات نموذجية امتدت منذ بواكير حقبة النهضة الخليجية وحتى اليوم، وما زالت آثارها خالدة وبصماتها واضحة وتحكي قصصاً عن مثابرتهم ونقاء ضمائرهم وسمو أخلاقهم وتفانيهم في ما أوكل إليهم من مهام، فقد حل بالمنطقة الكثيرون منهم، إما بحثاً عن الرزق الحلال، أو استدعاءً لخبراتهم وكفاءاتهم المشهودة، فكان هناك الطبيب والمهندس والمدرس والإداري والمصرفي والمترجم والقاضي والمستشار والإعلامي والرياضي، فأبلى كل في مجاله بلاءً حسناً بكبرياء وتعفف.

وكان منهم من عاد إلى وطنه مرفوع الرأس مشفوعاً بآيات التقدير والثناء والاحترام، ومنهم من بقي مع أسرته مواطنين صالحين يخدمون التراب الذي احتضنهم والقلوب التي أحبتهم، دون أن ينسوا وطنهم الأم بما جاد به الله عليهم من نعم وخيرات.

ولعل ما رسخ روابط الشعبين تلك المواقف التضامنية الأصيلة التي اتخذتها الحكومات السودانية المتعاقبة للتعاون ومساندة الخليج العربي. هذا ناهيك عن المشاريع التنموية العديدة في السودان التي أنفقت عليها صناديق التنمية الخليجية المختلفة لخير الشعب السوداني، فعززت روابط الشعبين أضعافاً.

والحقيقة أن الأسماء السودانية التي يحتفظ لها دولنا الخليجية بالعرفان لإسهاماتها في مشاريع التنمية والتحديث والثقافة السابقة والحالية أكثر من أن تحصى، منها على سبيل المثال اللاحصري: البروفيسور علي إبراهيم شمو (أول وكيل لوزارة الإعلام في دولة الإمارات في السبعينيات زمن وزير إعلامها الأول الشيخ أحمد بن حامد)، والمهندس السني بانقا (أول رئيس بلدية لمدينة أبوظبي)، والمهندس أحمد عوض الكريم (مدير طرق ومجاري أبوظبي)، والدكتور عوض الحسن النور (القاضي بمحكمة الاستئناف بدبي)، والدكتور إدريس إبراهيم جميل (المستشار القانوني للعديد من الشركات الكبرى في السعودية وقطر)، والبروفيسور معز عمر بخيت (أستاذ علم المناعة بكلية الطب في جامعة الخليج العربي واستشاري أمراض الدماغ والجهاز العصبي بالمستشفى العسكري في مملكة البحرين)، وعز الدين عمر أحمد موسى (العميد الأسبق لكلية الدراسات الاستراتيجية والمستقبلية بجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية في الرياض)، والدكتورة سعاد الفاتح (أول عميدة لكلية التربية للبنات في الرياض)، وصالح فرح (المستشار القانوني لإمارة أبوظبي وأحد الفقهاء المشاركين في كتابة دستور دولة الإمارات)، والدكتور محمد أحمد سالم (المستشار القانوني بإدارة الإعداد البرلماني في مجلس الأمة الكويتي)، وإبراهيم يحيى الكوارتي (أول مدرب كرة سوداني في الإمارات)، وأحمد الجوكر (أول مدرب عربي لكرة القدم في المنطقة الشرقية من السعودية)، علاوة على العشرات من الصحافيين الذين عملوا في صحف السعودية والكويت وقطر والبحرين والإمارات، والعشرات من المدربين واللاعبين الذين أثروا الملاعب الخليجية، والمئات من المدرسين الشرفاء الذين ربوا الأجيال في مدارس وجامعات دول الخليج العربية.

شكر وتقدير

في 12 نوفمبر 2023 قال سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، عبر منصة إكس، إن دبي لا تنسى المخلصين، مشيراً بذلك إلى شخصية سودانية سخرت خبراتها لإنجاز العديد من مشاريع البنية التحتية والعمرانية في إمارة دبي. ومما قاله سموه: ((نستذكر اليوم جهود كمال حمزة وإخلاصه، ونشكر تفانيه في بناء نهضة دبي، لأن دبي لا تنسى المخلصين))، فمن هو كمال حمزة هذا؟ وما علاقته بدبي والإمارات؟

بداية، لا بد من الإشارة إلى أن العلاقات والروابط الإماراتية ــ السودانية تميزت بفرادة وخصوصية نجد تجلياتها في مسارعة السودان بالاعتراف بدولة الإمارات فور قيامها في 2 ديسمبر عام 1971م، واختيار المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، السودان لتكون أول دولة يزورها رسمياً بعد شهرين ونصف من توليه رئاسة الإمارات، وذلك في 20 فبراير 1972، وهي الزيارة التي رد عليها الرئيس السوداني الأسبق جعفر النميري بزيارة مماثلة في 23 أبريل من السنة ذاتها، فكان الأخير أول رئيس دولة عربية (من خارج منطقة الخليج) يزور الإمارات بعد استقلالها.

ومن شواهد محبة المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، للسودان والسودانيين قراره بأن تستثمر دولته الفتية في السودان في وقت مبكر من عمرها، وتحديداً في عام 1975 حينما تأسست أول شركة إماراتية ــ سودانية للاستثمار حملت اسم ((شركة الإمارات والسودان للاستثمار))، علماً بأن الاستثمارات والتمويلات التنموية الإماراتية في السودان استمرت بعد ذلك حتى بلغ حجمها أكثر من 30 مليار درهم.

وقد رافق هذا، من قبل ومن بعد، استقطاب الإمارات كوادر سودانية متنوعة التخصصات للعمل في مرافقها الحيوية، كالبلديات وأقسام المساحة والتخطيط ودوائر الزراعة وبعض إدارات الشرطة، بهدف بناء دولة عصرية تضاهي دول العالم. أحد هؤلاء الذين استقطبتهم الإمارات كان كمال حمزة، الذي تولى إدارة بلدية دبي في حقبة بدايات التنمية والتحديث، وتحديداً في الفترة من عام 1961 وحتى عام 1985، لينتقل بعدها للعمل مستشاراً لحكومة دبي حتى تقاعده في عام 1992.

وبلدية دبي، التي تعد اليوم من أكبر المؤسسات الحكومية في دولة الإمارات، والجهاز المحرك لنمو وتطور إمارة دبي في مختلف النواحي والأنشطة والأعمال، والكيان الذي تمكن عبر سنوات عمره من التوسع والنمو لجهة مهامها ومسؤولياتها وهيكلها التنظيمي والإداري حتى غدت مسؤولة عن 40 إدارة ونحو مئتي قسم و11 ألف موظف وعامل، تشكل نواتها في عام 1954 بكادر فني لم يتجاوز سبعة موظفين، وفي 28 فبراير 1957 صدر مرسوم من المغفور له الشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم، طيب الله ثراه، بتأسيس المجلس البلدي لإمارة دبي، وقرارات بتعيين 23 شخصية من أعيان الإمارة وتجارها ووجهائها أعضاء في المجلس بصلاحيات ومهام محدودة، شملت مهام الحفاظ على جمالية ونظافة مدينة دبي ورعاية شؤونها الصحية والعمرانية والتخطيطية وتقديم المقترحات ذات الصلة.

وفي عام 1961 أصدر المغفور له الشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم، طيب الله ثراه، أمراً محلياً بتأسيس مجلس بلدية دبي، الذي أخذ على عاتقه تنفيذ مراحل تطويرية وتنموية متقدمة نسبياً.

أما العام 1980 فقد شهد صدور مرسوم بزيادة أعضاء المجلس البلدي إلى 32 عضواً.

ومنذ تأسيسها، توالى على إدارة بلدية دبي عدد من الشخصيات، كان أولاها عبدالله بن جمعان، الذي تقلد منصب سكرتير عام البلدية ما بين عامي 1954 و1957، وخلفه علي البستاني، الذي كان يشغل من قبل منصب مساعد الوكيل العربي المعتمد للحكومة البريطانية في دبي، فظل ممسكاً بالمنصب من عام 1957 وحتى عام 1961، وهو العام الذي أمر فيه المغفور له الشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم، طيب الله ثراه، بتغيير مسمى هذه الوظيفة من ((سكرتير عام البلدية)) إلى ((مدير عام البلدية))، ليشغلها بتسميتها الجديدة مذاك وحتى عام 1985 كمال حمزة.

سيرة ومسيرة

ولد كمال حمزة حسن أبو المعالي في جزيرة ((توتي))، التي تقع عند ملتقى النيلين الأزرق والأبيض، وتتوسط المدن الثلاث المكونة للعاصمة الخرطوم (أم درمان والخرطوم والخرطوم بحري)، وأنهى تعليمه النظامي الأولي والمتوسط بمدرسة ((بيت المال)) في أم درمان، وتعليمه الثانوي بمدرسة ((خور طقت)) العليا القومية الراقية بمدينة الأبيض، التي تأسست في زمن الإدارة المصرية ــ البريطانية المشتركة للسودان.

بعد إنهائه المرحلة الثانوية التحق حمزة بمعهد المعلمين في ((بخت الرضا)) (الواقعة ببلدة الدويم)، الذي كان يعد صرحاً تربوياً عالياً لتخريج وتدريب وإعداد المناهج والمدرسين لكل مراحل التعليم، قبل أن يتم تحويلها إلى ((جامعة بخت الرضا)) في عام 1997. بعد تخرجه في معهد المعلمين وعمله لبعض الوقت في سلك التدريس، قرر صاحبنا أن يلتحق بكلية العلوم الإدارية في جامعة الخرطوم، وما إن حصل على درجة البكالوريوس حتى غادر السودان إلى بريطانيا، حيث التحق هناك بجامعة مانشستر، التي منحته شهادة الماجستير في الإدارة العامة، ليعود إلى وطنه ويعمل لعدة سنوات ضابطاً إدارياً بوزارة الحكم المحلي.

المنعطف الأبرز في حياته كان في مطلع الستينيات حينما تم انتدابه للعمل في إمارة دبي. والحقيقة أن ذلك الانتداب لم يأتِ من فراغ، وإنما جاء من منطلق رغبة حكومة دبي في تأسيس بلديتها الوليدة على أحدث النظم الإدارية، معطوفاً على حقيقة أن أفضل نظام للخدمة المدنية أسسه الإنجليز قبل خروجهم من البلاد العربية كان ذلك الذي تركوه في السودان، وكان كمال حمزة أحد مخرجاته.

تفانٍ وإخلاص

أمضى كمال حمزة في دبي سنوات طويلة من عمره، قضاها في تنفيذ المطلوب منه بدقة وحماس وتفانٍ وإخلاص وفق رؤية حاكمها وباني نهضتها المغفور له الشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم، طيب الله ثراه، مستثمراً في عمله كل طاقته وعلمه وخبرته من أجل أن يحقق نجاحاً تذكره الأجيال ويلتقي في الوقت نفسه بطموحات ورؤى الحاكم السديدة والسابقة لعصرها وأوانها، لقد أراد الرجل النجاح والتميز، وأراد له المولى عز وجل أن ينجح ويحقق ما لم يحققه أسلافه في إدارة بلدية دبي، وساهم في وضع اللبنات الأولى لإمارة عصرية حديثة، وهو ما قربه من المغفور له الشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم، طيب الله ثراه، وجعله موضع ثقته وتقديره؛ بدليل أنه كان يأخذه معه في جولاته الداخلية والخارجية، ناهيك عن منحه كل الصلاحيات التي أسهمت في أخذ مدينة دبي نحو القمة بخطوات واثقة وثابتة؛ لأن كل ما نفذه كان يجد القبول والإشادة عند المغفور له الشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم، طيب الله ثراه.

وإبان إدارته التنفيذية لبلدية دبي، أتيحت له فرصة الابتعاث على نفقة حكومة دبي إلى الخارج لرؤية عمل البلديات هناك والاستفادة من تجاربها وتطبيق ما هو مناسب لدبي، فزار وتفقد أعمال بلديتي ساوثهامتون ونيوكاسل بإنجلترا، وبلديات لوس أنجلوس ودينفر ونيوأورليانز في الولايات المتحدة، كما أن إنجازاته في دبي استرعت انتباه حكام وقادة الإمارات الكرام، فحظي بمحبتهم وتقديرهم، فكان مثلاً من ضمن أكثر الخبراء العرب مكانة لدى المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، وهو من ساعد كثيراً في اختيار وجلب أفضل الكفاءات السودانية للعمل بدولة الإمارات في مختلف الوظائف.

من الأمور التي ارتبطت باسمه، بوصفه مديراً لبلدية دبي، تغيير نظام السير في مدينة دبي من اليسار إلى اليمين ابتداءً من الأول من سبتمبر 1966، وإشرافه على العملية بمساعدة الجهات الأخرى المختصة حتى تحققت بنجاح ومن دون حوادث تذكر، وهو ما جعل حكومة وطنه الأم تستعين بخبرته في عام 1973 من أجل عمل مشابه في الخرطوم.

من جانب آخر أولى الرجل اهتماماً كبيراً، إبان عمله في دبي، بمواطنيه المغتربين في الإمارات، فكان يساعدهم ويتفقد أحوالهم ويذلل العقبات التي تعترضهم من موقعه رئيساً للجالية السودانية بدولة الإمارات.

في عام 1992، تقاعد عن عمله البلدي، لكنه ظل مقيماً في دولة الإمارات معززاً مكرماً بعد حصوله على جنسيتها ومنحه منزلاً أنيقاً تقديراً لخدماته الجليلة وإسهاماته المشهودة.

وأخيراً، فإن كمال حمزة لم ينسَ مسقط رأسه ((جزيرة توتي))، ولا وطنه السودان، فبنى في الأولى مدرسة كبرى تحمل اسمه، وبنى في أم درمان ((مدرسة أم درمان الأهلية))، وبنى في عطبرة ((مدرسة الشيخ حمد ود أم مريوم)) الثانوية للبنات، وشيد في الخرطوم ((برج حمزة بلازا))، و((مستشفى الوالدين الخيري لطب العيون))، وأسس العديد من المساجد ودور تحفيظ القرآن، ومراكز غسيل الكلى، وحفر آبار مياه الشرب في مختلف المدن السودانية. أما خارج السودان فاشتملت أعماله الخيرية على بناء مسجد ومدرسة للأيتام في بنغلاديش، و((مدرسة حمزة لتحفيظ القرآن)) في دبي، ومطبعة إسلامية في إريتريا.