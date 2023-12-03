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طائرة ((تجمدت بمكانها)) في مطار ميونيخ ((المشلول))

12/3/2023 7:11:11 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) أظهر‭ ‬مقطع‭ ‬فيديو‭ ‬طائرة‭ ‬‮«‬متجمدة‮»‬‭ ‬في‭ ‬مطار‭ ‬ميونيخ‭ ‬جنوبي‭ ‬ألمانيا،‭ ‬بسبب‭ ‬تساقط‭ ‬الثلوج‭ ‬بكثافة‭ ‬في‭ ‬المنطقة‭. ‬وتظهر‭ ‬الطائرة‭ ‬في‭ ‬مقطع‭ ‬الفيديو‭ ‬وقد‭ ‬علقت‭ ‬بالثلوج‭ ‬و«التصقت‭ ‬بالأرض‮»‬،‭ ‬بينما‭ ‬كان‭ ‬أنفها‭ ‬مرفوعا‭ ‬للأعلى‭. ‬وتسبب‭ ‬تساقط‭ ‬الثلوج‭ ‬بكثافة‭ ‬في‭ ‬بافاريا‭ ‬جنوبي‭ ‬ألمانيا‭ ‬في‭ ‬شل‭ ‬الحركة،‭ ‬وخصوصا‭ ‬في‭ ‬عاصمة‭ ‬المقاطعة‭ ‬ميونيخ،‭ ‬حيث‭ ‬تعطلت‭ ‬حركة‭ ‬الطيران‭ ‬والسكك‭ ‬الحديد‭ ‬يوم‭ ‬السبت‭. ‬وأعلن‭ ‬مطار‭ ‬ميونيخ‭ ‬تعليق‭ ‬رحلاته‭ ‬بسبب‭ ‬استمرار‭ ‬تساقط‭ ‬الثلوج،‭ ‬وأكد‭ ‬متحدث‭ ‬باسم‭ ‬المطار‭ ‬لـ«فرانس‭ ‬برس‮»‬‭ ‬تأثر‭ ‬مئات‭ ‬الرحلات‭ ‬الجوية‭. ‬وقالت‭ ‬هيئة‭ ‬الأرصاد‭ ‬الجوية‭ ‬إن‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬40‭ ‬سنتمترا‭ ‬من‭ ‬الثلوج‭ ‬تساقطت‭ ‬في‭ ‬ميونيخ‭ ‬خلال‭ ‬ليل‭ ‬الجمعة،‭ ‬ودعت‭ ‬السلطات‭ ‬السكان‭ ‬إلى‭ ‬البقاء‭ ‬في‭ ‬منازلهم‭ ‬حفاظا‭ ‬على‭ ‬سلامتهم‭. ‬ونصحت‭ ‬شرطة‭ ‬المدينة‭ ‬خصوصا‭ ‬بـ«تجنب‭ ‬التنقل‭ ‬غير‭ ‬الضروري،‭ ‬وعدم‭ ‬استخدام‭ ‬السيارة‭ ‬إلا‭ ‬للضرورة‭ ‬القصوى‮»‬،‭ ‬بسبب‭ ‬‮«‬تساقط‭ ‬الثلوج‭ ‬بكثافة‭ ‬استثنائية‮»‬‭.‬كما‭ ‬أدت‭ ‬الأحوال‭ ‬الجوية‭ ‬إلى‭ ‬تعطيل‭ ‬حركة‭ ‬القطارات‭ ‬على‭ ‬نطاق‭ ‬واسع،‭ ‬وقالت‭ ‬شركة‭ ‬السكك‭ ‬الحديدية‭ ‬‮«‬دويتشه‭ ‬بان‮»‬،‭ ‬إن‭ ‬‮«‬محطة‭ ‬ميونيخ‭ ‬المركزية‭ ‬غير‭ ‬قادرة‭ ‬على‭ ‬العمل‭ ‬حاليا‮»‬‭.‬وفي‭ ‬أماكن‭ ‬أخرى‭ ‬من‭ ‬جنوب‭ ‬ألمانيا،‭ ‬يتوقع‭ ‬أيضا‭ ‬أن‭ ‬تلغى‭ ‬أو‭ ‬تتأخر‭ ‬رحلات‭ ‬قطارات،‭ ‬حسبما‭ ‬حذرت‭ ‬‮«‬دويتشه‭ ‬بان‮»‬،‭ ‬لافتة‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬الاضطرابات‭ ‬قد‭ ‬تستمر‭. ‬وتسبب‭ ‬تساقط‭ ‬الثلوج‭ ‬في‭ ‬إرجاء‭ ‬مباراة‭ ‬بايرن‭ ‬ميونيخ‭ ‬وضيفه‭ ‬أونيون‭ ‬برلين،‭ ‬التي‭ ‬كانت‭ ‬مقررة‭ ‬السبت،‭ ‬في‭ ‬المرحلة‭ ‬13‭ ‬من‭ ‬الدوري‭ ‬الألماني‭.‬

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